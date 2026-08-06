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    Las Diablas viajan a Países Bajos para enfrentar el Mundial de Hockey Césped

    Este jueves la delegación a cargo del técnico Cristóbal Rodríguez partió a Ámsterdam para encarar la competencia. El certamen se disputará entre el 15 y 30 de agosto.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Las Diablas viajan rumbo a Países Bajos para enfrentar el Mundial de Hockey Césped. Foto: Chile Hockey. Sebastian Hofstatter

    La delegación de las Diablas ya está rumbo a Países Bajos. Este jueves las seleccionadas de hockey sobre césped y el cuerpo técnico comandado por Cristóbal Rodríguez emprendieron el viaje hacia Ámsterdam para enfrentar el Mundial de la especialidad.

    Las jugadoras llegaron durante la mañana al Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez donde pudieron compartir con algunos fanáticos y familiares durante la despedida.

    En estos instantes se les pudo ver con buen ánimo de cara a los desafíos que les esperan en la competencia, la cual se desarrollará en Países Bajos y Bélgica entre el 15 y 30 de agosto.

    Cabe mencionar que la selección nacional es parte del Grupo A de la competencia, por lo que tendrán que enfrentar a Países Bajos, Japón y Australia por el paso a las rondas de eliminación directa.

    Su debut está programado para este 15 de agosto contra las anfitrionas desde las 10.00 horas de Chile. Luego, el 17 del mismo mes, saldrán a la cancha para medirse contra las asiáticas (03.30 horas), mientras que el día 19 cerrarán contra las oceánicas (03.30).

    El análisis del torneo

    En los días previos al viaje, la capitana del equipo, Manuela Urroz, comentó que el gran desafío que se ha propuesto el grupo es avanzar a la ronda eliminatoria. “Vamos a vivir nuestro sueño, estamos con mucha felicidad y ganas de disputar nuestro segundo Mundial. Tenemos que ir paso a paso. Estar en la siguiente fase sería algo histórico, ser top ocho o top 10 sería espectacular, nunca hemos tenido una instancia así”, señaló.

    También abordó las complicaciones que tuvieron a raíz del mal tiempo que han afectado al país en las últimas semanas. “Nos hemos tenido que adaptar. Como dicen en el staff, ‘el que no se adapta, no gana’. Dadas las condiciones climáticas, tuvimos distintos factores, pero es parte del camino, sabíamos que eran cosas que podían pasar. Nos hemos seguido preparando y creo que llegamos de muy buena manera a este torneo”, aseguró.

    Por último, destacó la importancia que tiene para ella asumir el rol de capitana. “Es una responsabilidad y un orgullo que disfruto día a día, un privilegio compartir no solo la cancha, sino el día a día con mujeres tan apasionadas y empoderadas. Es muy inspirador acompañarnos entre todas. Disfruto cada jornada con ellas”, indicó.

    El optimismo de Cristóbal Rodríguez

    Por su lado, el técnico de las Diablas, Cristóbal Rodríguez valoró el trabajo realizado por el plantel antes de la cita mundialista. “Las más importantes son nuestras jugadoras, que son un grupo increíble. Estoy orgulloso de liderar este proceso y lo único que les puedo aconsejar es que disfruten, el trabajo ya está hecho y sé que van a dar lo mejor. Si dan lo que ya han demostrado que pueden dar, nos va a ir muy bien”, sostuvo.

    El técnico también abordó las dificultades que marcaron las últimas semanas de entrenamiento. “Estamos muy bien preparados, independiente que tuvimos que competir contra el clima. Tuvimos que suspender un par de entrenamientos porque la cancha estaba congelada. Debimos entrenar indoor por la lluvia y en uno los guardias no nos dejaron entrar, pero tenemos que adaptarnos”, cerró.

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