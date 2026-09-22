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    “Hoy perdió Chile”: Kast lamenta rechazo a reforma que extendía plazo de detención para expulsiones administrativas

    "Mi problema no es un voto, es no haber sabido, quizá, transmitirle la urgencia a aquellos parlamentarios que votaron en contra de que tenemos que tener todas las herramientas para poder expulsar a un migrante irregular”, afirmó el jefe de Estado tras su participación en la Asamblea General de la ONU.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Kast desde Nueva York.

    El Presidente José Antonio Kast abordó este martes el rechazo al proyecto del gobierno que incluía una reforma constitucional para extender el plazo de detención de migrantes para su posterior expulsión administrativa, y afirmó que quienes deben dar explicaciones son los diputados que rechazaron la iniciativa, a quienes acusó de “no entender” el propósito.

    La reforma, impulsada por los ministerios del Interior, Justicia y Seguridad Pública, proponía ampliar el plazo para mantener la detención por un período de hasta 30 días, y prorrogable por hasta tres veces consecutivas.

    En la Cámara de Diputados, al ser una norma que requería quórum, necesitaba 89 apoyos para su aprobación, equivalentes a 4/7 de la Corporación. Sin embargo, faltó un voto y terminó siendo rechazada con 88 votos a favor, 28 en contra y 19 abstenciones.

    En esa línea, algunas voces apuntaron contra el ministro de la Segpres, José García Ruminot, quien posteriormente reconoció dificultades para asegurar los votos. Sin embargo, desde Nueva York, fue respaldado por el Presidente Kast.

    Consultado si solicitaría explicaciones al secretario de Estado, el Mandatario lo descartó y apuntó a que “creo que son aquellos parlamentarios que votaron en contra, se abstuvieron, no estuvieron votando en Chile, los que tendrán que explicarnos por qué tenemos una diferencia en esto”.

    “Yo creo que no deberíamos tener ninguna diferencia en procurar el ordenamiento de nuestra nación. Yo lamento la situación de hoy día y mi problema no es un voto, es no haber sabido, quizá, transmitirle la urgencia a aquellos parlamentarios que votaron en contra de que tenemos que tener todas las herramientas para poder expulsar a un migrante irregular”, lamentó el jefe de Estado.

    “Yo creo que nadie debería negarse a ordenar la nación”, afirmó el Mandatario.

    A renglón seguido, el Presidente Kast aseguró que “el que entró por la ventana tiene que salir. Nosotros decimos ‘a Chile no entra nadie que no entre por la puerta’”.

    “¿Por qué algunos votaron en contra de esta norma que ampliaba el plazo, solamente amplía el plazo de 5 a 30 días para que las instituciones que corresponden, una vez que están dictados los decretos de expulsión, donde se ha hecho toda la tramitación legal, puedan detener a la persona y expulsarla no en 5 días, sino que poder hacerlo dentro de un plazo de 30 días prorrogable?“, se preguntó de forma retórica, aunque en su discurso no buscó emplazar a ningún sector político.

    “Yo creo que son esos parlamentarios los que deberían hacer una reflexión muy profunda, no es emplazar a nadie, es decirles hoy día perdió Chile, no perdió un sector político”, afirmó.

    “Este no es un problema de un voto o dos votos, hay más parlamentarios que estando en Chile no votaron, hay parlamentarios que se opusieron a esto. A mí me gustaría poder convencerlos de que Chile necesita una norma como esta”

    En esa línea, el jefe de Estado afirmó que desde el Ejecutivo se buscará insistir en el proyecto a través de distintos mecanismos, entre ellos, a través del Senado o presentando una nueva iniciativa.

    “Hoy día tenemos una mala noticia. Se dice ‘perdieron por un voto’. No. Hoy perdió Chile frente a una situación que podía mejorar rápidamente, algunos no quisieron y espero poder convencerlos”, señaló Kast, quien recalcó que “hoy día algunos no entendieron lo importante que era esta medida y yo los invito a reflexionar y a repensar cómo vamos a asegurar la paz en Chile”.

    Más sobre:José Antonio KastONUExpulsionesMigrantesCongresoReforma constitucional

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