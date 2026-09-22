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    Castro, Colilef y Musalem suman tres platas y el Team Chile supera las 100 medallas en los Juegos Suramericanos

    Las tres deportistas brillaron con sus segundos lugares y abultaron la cantidad de preseas de la representación nacional.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Martina Castro se quedó con el segundo lugar en la escalada. Foto: Mauricio Palma/Team Chile. Mauricio Palma/Coch-Team Chile

    El Team Chile superó la barrera de las 100 medallas en los Juegos Suramericanos de Santa Fe. Y lo hizo gracias a tres representantes femeninas: la ciclista Daniela Colilef, la escaladora Martina Tapia y la saltadora Javiera Musalem, quienes obtuvieron medalla de plata en sus respectivas pruebas.

    Colilef alcanzó el segundo lugar en la prueba de velocidad del ciclismo, donde fue superada en las dos carreras por la colombiana Stefany Cuadrado. Anteriormente, la chilena se había impuesto a su compatriota Paula Molina.

    Por su parte, la escaladora Martina “Tocha” Castro se quedó con el subcampeonato en el boulder. La especialista computó 69,4 puntos en los cuatro bloques y solo fue superada por Anja Kohler. Por su parte, Muykuay Silva fue sexta.

    En tanto, en su estreno en megaeventos, la saltadora Javiera Musalem se colgó la plata con una sólida actuación en el salto de longitud. La debutante saltó 6,32 metros, solo un poco menos que la paraguaya Nathaliee Aranda (6,48 metros).

    El éxito de estas deportivas le permite al Team Chile alcanzar 101 medallas en esta edición: 30 de oro, 34 de plata y 37 de bronce, metales que ubican a la representación nacional en el quinto lugar de la tabla.

    Martina Weil arrasa

    Después de su gran actuación en la final de los 400 metros del World Athletics Ultimate Championship, Martina Weil volvió a las pistas en los Juegos Suramericanos, donde es la gran favorita para quedarse con la medalla de oro y romper el récord en la competencia que estableció su madre Ximena Restrepo en Valencia 1994 (51″31).

    Tal como vaticinaban las predicciones, la atleta nacional se impuso con mucha facilidad en las semifinales, en una carrera que dominó de principio a fin y en la que no se desgastó más de la cuenta. Aun así, estuvo muy cerca de romper el récord suramericano, pues terminó con un tiempo de 51″39, superando por 1″70 a la argentina Megan Powell.

    En el segundo heat, el tiempo más destacado fue de la colombiana Lina Licona, quien registró 53″36, resultado que ratifica el favoritismo de Weil, quien puede romper el récord de su madre en la final de este miércoles, a las 19.05 horas.

    En la misma prueba de 400 metros, pero masculina, Martín Kouyoumdjian finalizó en la cuarta posición de su serie, con un tiempo de 46″64, detrás del argentino Elian Larregina, el venezolano Javier Gómez y el brasileño Matheus Lima.

    Y si bien remató lejos de los líderes, gracias a su registro logró meterse en la final, pues en el otro heat los tiempos fueron más lentos. De hecho, clasifican los primeros tres de cada serie y los otros dos cupos restantes acceden por sus tiempos, lo que precisamente sucedió con el velocista nacional.

    Finalmente, María Ignacia Montt finalizó en el cuarto lugar en los 100 metros planos y quedó a apenas a 0,1 segundos de obtener el bronce.

    Más sobre:Juegos SuramericanosMartina CastroDaniela ColilefJaviera MusalemAtletismoEscaladaCiclismoTeam Chile

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