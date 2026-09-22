Senado aprueba propuesta de integrantes para el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias

Pese a las dudas que había en algunos comités respecto de la propuesta que entregó la comisión bicameral para el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, el Senado aprobó con holgura la nómina para esa institución.

Las resistencias que había entre algunos senadores era con el exsenador Rafael Prohens, debido a las querellas que enfrenta por el supuesto delito de cohecho agravado de funcionario público, según dio a conocer este martes La Segunda.

Fue la senadora Beatriz Sánchez (FA) quien citó la publicación para justificar su postura de aplazar la votación, pero que encontró la negativa de la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN).

Sin embargo, el senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, afirmó que su comité se iba a abstener debido a que, a su juicio, “no se llegó a una lista que represente a las sensibilidades que hay en el Congreso Nacional en términos generales”.

A pesar de estas resistencias, la sala aprobó por 33 votos a favor y ocho abstenciones la propuesta de la bicameral.

Ahora, solo queda la ratificación de la Cámara que, al igual que en el Senado, debe contar con el apoyo de los ⅗ de la corporación, es decir, 93 diputados.

En la propuesta, además de Prohens, está el también exsenador Jaime Quintana (PPD). También se definieron los nombres de Matías Acevedo (exdirector de Presupuestos); Roberto Zhaler (exconsejero del Banco Central); María Graciela Brantt (académica una facultad universitaria).

La principal razón de por qué estos nombramientos concitan tanto interés entre partidos y dividen corporativamente, incluso, a senadores y diputados de una misma colectividad, es la importante dieta que reciben los consejeros.

Cada uno de los miembros percibe cerca de 4 millones de pesos, pero su presidente tiene un ingreso mayor de 5,2 millones de pesos.