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    MK4: Quiroz dice que Fonavi no elevará precios de viviendas y la CMF afirma que personas deben responder si no cuidan adecuadamente sus claves

    Por su parte, Mario Farren, presidente de BancoEstado, señaló que actualmente, en la institución, ya hay 65 rut que podrían optar al AVV y que en los próximo meses llegarían a "84.000 personas que estarían con la condición cumplida de los 30 meses de ahorro continuo para postular al 3% de subsidio" al pie para una vivienda. Este miércoles continuará la tramitación del proyecto.

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena
    22 SEPTIEMBRE 2026 MINISTRO DE HACIENDA, JORGE QUIROZ. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    Las modificaciones a la Ley de Fraudes con Tarjeta se tomaron parte importante del segundo día de tramitación de la reforma al mercado de capitales, llevada a cabo este martes en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

    A la sesión asistió en la mañana el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz; el subsecretario de Hacienda Sebastián Vallebona , y Eugenio Symon, coordinador de Mercado de Capitales de Hacienda. Por la tarde concurrieron la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero, Catherine Tornel, y el presidente de BancoEstado, Mario Farren.

    En su presentación, Tornel señaló que “la modernización del mercado financiero pasa a constituir una condición necesaria para mantener la competitividad del mercado chileno”.

    Sin embargo, uno de los aspectos que generó mayor debate entre los parlamentarios fue la modificación a la Ley de Fraudes con Tarjeta. En concreto, la iniciativa del ejecutivo busca sustituir el actual estándar de dolo o culpa grave, “que en la práctica resulta imposible de acreditar por el emisor, por el de culpa leve propio del derecho común”, señala el informe financiero del proyecto. Además, “se incorpora una presunción de falta de cuidado del usuario cuando la operación se realizó con autenticación reforzada, presunción que opera en sede judicial, de modo que el emisor sigue requiriendo autorización del juez para suspender la restitución”, señala la norma.

    Ante las consultas, Tornel subrayó que “en el tema del fraude, nosotros sí estamos del lado de las personas”.

    Al respecto, precisó que las pérdidas en las que incurren los bancos por este tema “se traspasan a los usuarios”, y en el caso de las personas más vulnerables, “esas menores ganancias no alcanzan a compensar los costos de fraude y por lo tanto podrían ocasionar exclusión financiera”.

    Junto con ello, puntualizó que “al cambiar el estándar probatorio, no se está diciendo que las personas son las que tienen que asumir todo el costo de fraude, lo que se está diciendo es repartamos el costo de fraude dependiendo de la responsabilidad que tiene cada cual”.

    Así, apuntó que “bajamos el estándar, pero el banco, la institución emisora de la tarjeta, sigue teniendo que responder por aquellas cosas que sean de su responsabilidad, y son de su responsabilidad contar con autenticación reforzada, y además de eso es de su responsabilidad cuidar la información de los clientes. En cada caso en que la institución sea la que falla, es la institución la que va a tener que pagar. Lo que se hace acá es que en el caso en que las personas no cuiden adecuadamente sus claves, tienen que pagar las personas”.

    Por su parte, Farren detalló que BancoEstado “ha sido afectado por el fraude de tarjetas en los últimos años, en este año estamos apuntando probablemente a un monto que probablemente excederá los US$20 millones”.

    “Hay que mencionar que solamente en los últimos 5 años hemos tenido aproximadamente solo en BancoEstado un monto total de fraude que llega a los US$400 millones”, expuso.

    Tornal también fue consultada respecto de la reducción de dos tercios a mayoría simple el quorum para una serie de votaciones dentro de las empresas que, han advertido expertos, podría afectar a accionistas minoritarios.

    Al respecto, respondió que es necesario, por un lado, fomentar la oferta de emisores porque necesitamos que existan acciones e instrumentos que comprar. Pero por otro lado, también queremos atraer demanda, que son inversionistas tanto institucionales como no residentes al mercado .Tenemos que avanzar en ambas cosas, y la demanda efectivamente depende de la protección de los inversionistas, especialmente los minoritarios".

    El detalle del Fonavi

    Tras su presentación, el ministro de Hacienda fue consultado respecto de cómo se podía asegurar que el financiamiento no implicará alzas en los precios de las viviendas.

    En concreto, MK4 implica la creación del Fondo Nacional para la Vivienda que tendrá como objetivo adquirir créditos hipotecarios de viviendas por hasta 6 mil UF, originados por los bancos u otras instituciones financieras.

    Respecto de la consulta, Quiroz señaló que la mayor demanda por adquisición de inmuebles que podría implicar el Fonavi no conllevará un alza de precios, pues “tenemos este cambio en el sistema de ordenanza, pero este parámetro de densidad que es clave no se condecía con la demografía chilena, y se genera un efecto importante en términos de oferta, muy relevante, asó que por eso estamos bastante seguros de que esto no va a generar un impacto en precios que vaya a cancelar el efecto por el lado de la demanda”.

    Por su parte, Farren explicó en su presentación el funcionamiento del Fonavi, respecto del cual destacó que es un instrumento que preservará su capital, a diferencia del Fogaes, donde la garantía se va extinguiendo.

    “El Fonavi está diseñado para que pueda recaudar una provisión y que permita, entonces, proteger el capital”, dijo.

    Respecto del riesgo y las pérdidas que asumirá el fondo, explicó que “en primer lugar existe un pie de 10%, en segundo lugar el originador conserva una primera pérdida, la cual se refiere a la cartera total de la institución, es decir si origina 100 créditos, este monto que pudiera ser un 3% o un 3,5% se aplica, y por tanto los créditos buenos apoyan a los créditos malos”.

    Por otra parte, detalló que ya BancoEstado tiene más de 60.000 clientes que podrían optar al AVV, o Ahorro Voluntario para la Vivienda, que premia con un 3% de pie a quienes completen un 7% de ese pago inicial tras 30 meses de ahorro continuo.

    “Hoy tenemos 65.000 rut, y de aquí a 6 meses más estamos hablando de 84.000. Hay que recordar que durante el año pasado se otorgaron 90.000 créditos hipotecarios, por lo tanto, los 84.000 es un buen número, hay 84.000 personas, que estarían con la condición cumplida de los 30 meses de ahorro continuo para postular al 3% de subsidio ”, señaló.

    El superintendente de Pensiones, Joaquín Cortez, no logró exponer durante este martes por lo que fue convocado para hacerlo este miércoles. Para esta sesión, también están citados el presidente del Consejo Consultivo del Mercado de Capitales, Mauricio Larraín; el presidente del Depósito Central de Valores, Guillermo Tagle; y la directora (S) del Servicio de Impuestos Internos, Carolina Saravia.

    Más sobre:MercadosMK4Mario FarrenJorge QuirozCatherine TornelFonaviCMFBancoEstadoHacienda

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