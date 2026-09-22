Repasa la igualdad sin goles entre Audax Italiano y Colo Colo por la ida de los octavos de final de la Copa Chile
El Cacique, con varias bajas, se ve las caras ante los itálicos en el Estadio Nacional.
Minuto a minuto
Audax Italiano 0-0 Colo Colo
La vuelta
Cabe destacar que la revancha de esta llave de octavos de final de Copa Chile se jugará este viernes 25 de septiembre, también en el Estadio Nacional, a las 20.00 horas.
¡Final del partido!
Audax Italiano y Colo Colo igualaron sin goles en el Estadio Nacional, por la ida de los octavos de final de la Copa Chile.
7.407 personas en el Estadio Nacional
Es noticia a esta hora en El Deportivo
Ya se juega el segundo tiempo entre Audax Italiano y Colo Colo
¡Final del primer tiempo!
Audax Italiano y Colo Colo igualan sin goles en el Estadio Nacional, por la ida de los octavos de final de la Copa Chile.
41′ Probó Vidal
El Rey remató de zurda, pero muy suave, directo a las manos del portero itálico Ahumada.
6′ En estos momentos se producen incidentes entre barristas de Colo Colo en el sector norte del Estadio Nacional. El partido no se detiene.
¡Arranca el partido!
Audax Italiano recibe a Colo Colo, por la ida de los octavos de final de la Copa Chile.
Cabe destacar que para esta instancia de la Copa Chile no hay VAR. El árbitro del partido es José Cabero.
¡Equipos a la cancha!
Los elegidos por Fernando Ortiz en Colo Colo
Formación de Audax Italiano
Colo Colo, lleno de bajas
Los futbolistas que no podrán estar en el Cacique por lesiones o porque están citados a sus selecciones: Gabriel Maureira, Vozinha, Joaquín Sosa, Javier Méndez, Claudio Aquino, Jonathan Villagra, Iván Román, Diego Ulloa, Víctor Felipe Méndez y Leandro Hernández,
El duelo está pactado para las 20.30 horas, en el Estadio Nacional.
¡Bienvenidos!
Buenas tardes. Les damos la bienvenida al relato en vivo del duelo entre Audax Italiano y Colo Colo, por la ida de los octavos de final de la Copa Chile.
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