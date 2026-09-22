La lucha por el oro en los Juegos Odesur era una misión complicada para Las Diablas. La final las enfrentaba ante Las Leonas, referentes obligadas del hockey césped a nivel sudamericano y mundial. Sin ir más lejos, la escuadra argentina viene de quedarse con el título planetario en el torneo que se realizó en Países Bajos y Bélgica. La escuadra chilena terminó en el último puesto en esa competencia. Cinco jugadoras del equipo transandino habían integrado esa delegación. Las transandinas impusieron esa jerarquía para imponerse por 5-0. Las chilenas tuvieron que conformarse con la presea de plata.

La definición tuvo todos los elementos de un partido de estas características. En principio, un recinto lleno, lo que habla de la valoración que se le da al combinado local en el país transandino. El otro era el deseo de revancha. Hace cuatro años, en Asunción, el título había quedado en poder de las chilenas, después de una final que terminó con el marcador en blanco y que se resolvió por 3-2 en favor de las chilenas, en los shootouts.

La experiencia pudo más que la ilusión: Las Leonas imponen su categoría y se quedan con el oro ante Las Diablas

Argentina salió a imponer sus términos desde temprano. Presionó y arrinconó a las chilenas en su sector. También convirtió tempranamente en figura a la golera Natalia Salvador, quien ya en los 2′ había evitado la caída de su arco. Tres minutos después, sin embargo, no pudo hacer mucho ante la arremetida de Lara Casas, una de las figuras de la escuadra principal transandina. La también medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de París marcó el 2-0.

Recién pasados los 11′ de juego, el equipo chileno logró pasar la mitad del campo, aunque careció de profundidad y no tuvo ocasiones de marcar para estrechar la distancia.

Hockey Césped Diablas vs. Leonas. FOTO: Óscar Muñoz Badilla/Team Chile. Oscar Munoz Badilla / @fotografi

Entre la gran actuación de Salvador y una intervención del videoref, la cuenta no sufrió variaciones en el resto del parcial.

En el segundo cuarto, la resistencia se mantuvo durante largo rato. Sin embargo, el cierre resultó infausto para las chilenas. Pilar Palacios y Catalina Andrade, cuando el período llegaba a su término, anotaron los otros dos tantos. En definitiva, los que desequilibraron el duelo y fulminaron las aspiraciones del equipo que dirige Cristóbal Rodríguez.

El cierre

Chile no bajó los brazos e intentó elevar la presión en el inicio del tercer cuarto. Sin embargo, la tónica se mantuvo: las aproximaciones no lograron inquietar a la defensa transandina. Pasaron ocho minutos para que Laura Müller lograra llevar algo de riesgo al pórtico trasandino, aunque en la jugada siguiente Salvador evitó la caída de su pórtico y en la subsiguiente Lourdes Pisthon marcó el 4-0.

En el último parcial, con poco que perder, Chile se mostró más activo ofensivamente. Müller siguió siendo la agente ofensiva más importante, aunque el marcador siguió cerrado para las nacionales.

En los minutos finales, sin embargo, Argentina volvió a adelantar sus líneas y volvió a marcar. Pisthon aprovechó un rebote cedido por Salvador después de un córner corto y marcó el 5-0.