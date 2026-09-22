SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    La experiencia pudo más que la ilusión: Las Leonas imponen su categoría y se quedan con el oro ante Las Diablas

    La escuadra nacional intentó equilibrar el poderío de las actuales campeonas mundiales, pero el esfuerzo no bastó. La escuadra chilena se quedó con la plata y aumenta la cosecha en los Odesur.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Las Diablas no pudieron con Las Leonas (Foto: Óscar Muñoz Badilla/Team Chile) Oscar Munoz Badilla / @fotografi

    La lucha por el oro en los Juegos Odesur era una misión complicada para Las Diablas. La final las enfrentaba ante Las Leonas, referentes obligadas del hockey césped a nivel sudamericano y mundial. Sin ir más lejos, la escuadra argentina viene de quedarse con el título planetario en el torneo que se realizó en Países Bajos y Bélgica. La escuadra chilena terminó en el último puesto en esa competencia. Cinco jugadoras del equipo transandino habían integrado esa delegación. Las transandinas impusieron esa jerarquía para imponerse por 5-0. Las chilenas tuvieron que conformarse con la presea de plata.

    La definición tuvo todos los elementos de un partido de estas características. En principio, un recinto lleno, lo que habla de la valoración que se le da al combinado local en el país transandino. El otro era el deseo de revancha. Hace cuatro años, en Asunción, el título había quedado en poder de las chilenas, después de una final que terminó con el marcador en blanco y que se resolvió por 3-2 en favor de las chilenas, en los shootouts.

    La experiencia pudo más que la ilusión: Las Leonas imponen su categoría y se quedan con el oro ante Las Diablas

    Argentina salió a imponer sus términos desde temprano. Presionó y arrinconó a las chilenas en su sector. También convirtió tempranamente en figura a la golera Natalia Salvador, quien ya en los 2′ había evitado la caída de su arco. Tres minutos después, sin embargo, no pudo hacer mucho ante la arremetida de Lara Casas, una de las figuras de la escuadra principal transandina. La también medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de París marcó el 2-0.

    Recién pasados los 11′ de juego, el equipo chileno logró pasar la mitad del campo, aunque careció de profundidad y no tuvo ocasiones de marcar para estrechar la distancia.

    Hockey Césped Diablas vs. Leonas. FOTO: Óscar Muñoz Badilla/Team Chile. Oscar Munoz Badilla / @fotografi

    Entre la gran actuación de Salvador y una intervención del videoref, la cuenta no sufrió variaciones en el resto del parcial.

    En el segundo cuarto, la resistencia se mantuvo durante largo rato. Sin embargo, el cierre resultó infausto para las chilenas. Pilar Palacios y Catalina Andrade, cuando el período llegaba a su término, anotaron los otros dos tantos. En definitiva, los que desequilibraron el duelo y fulminaron las aspiraciones del equipo que dirige Cristóbal Rodríguez.

    El cierre

    Chile no bajó los brazos e intentó elevar la presión en el inicio del tercer cuarto. Sin embargo, la tónica se mantuvo: las aproximaciones no lograron inquietar a la defensa transandina. Pasaron ocho minutos para que Laura Müller lograra llevar algo de riesgo al pórtico trasandino, aunque en la jugada siguiente Salvador evitó la caída de su pórtico y en la subsiguiente Lourdes Pisthon marcó el 4-0.

    En el último parcial, con poco que perder, Chile se mostró más activo ofensivamente. Müller siguió siendo la agente ofensiva más importante, aunque el marcador siguió cerrado para las nacionales.

    En los minutos finales, sin embargo, Argentina volvió a adelantar sus líneas y volvió a marcar. Pisthon aprovechó un rebote cedido por Salvador después de un córner corto y marcó el 5-0.

    Más sobre:Juegos OdesurLas DiablasLas LeonasHockey CéspedNatalia SalvadorCristóbal Rodríguez

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Mubi Fest 2026: dónde y cómo comprar las entradas para la tercera edición del festival

    Pese a reparos transversales y votos del PC en contra: Senado aprueba norma pendiente de reforma al sistema político

    Javiera Zaccarelli, madre de dos hijos con alergias alimentarias: “Es muy difícil entenderlo si es que no lo vives”

    CMPC acuerda venta de negocio de corrugados en Chile a Smurfit Westrock por US$420 millones

    Revés para Conadecus: TDLC declara improcedente recurso de apelación por límites a conglomerados

    Motorola presenta el Signature 27: su nuevo celular premium con Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, IA de Google y cámara de 200 MP

    Lo más leído

    1.
    Ricardo Gareca aborda el fracaso de Marcelo Bielsa en Uruguay: “Es un tipo especial; debemos adaptarnos a esta época”

    Ricardo Gareca aborda el fracaso de Marcelo Bielsa en Uruguay: “Es un tipo especial; debemos adaptarnos a esta época”

    2.
    En vivo: Chile enfrenta a Paraguay por un boleto para la final de los Odesur 2026

    En vivo: Chile enfrenta a Paraguay por un boleto para la final de los Odesur 2026

    3.
    Marcelino Núñez destaca el trabajo de Nicolás Córdova en la selección: “Es muy parecido al entrenamiento europeo”

    Marcelino Núñez destaca el trabajo de Nicolás Córdova en la selección: “Es muy parecido al entrenamiento europeo”

    4.
    Revive la derrota de la Roja femenina Sub 20 frente a Venezuela por la medalla de oro en los Odesur

    Revive la derrota de la Roja femenina Sub 20 frente a Venezuela por la medalla de oro en los Odesur

    5.
    Final increíble y doloroso: a la Roja Sub 20 femenina se le va de las manos el oro de los Juegos Suramericanos

    Final increíble y doloroso: a la Roja Sub 20 femenina se le va de las manos el oro de los Juegos Suramericanos

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué regiones de la zona central serán afectadas por el río atmosférico y el sistema frontal, según el pronóstico

    Qué regiones de la zona central serán afectadas por el río atmosférico y el sistema frontal, según el pronóstico

    Berlín: cuando David Bowie quiso perderse

    Berlín: cuando David Bowie quiso perderse

    Así se mueven los santiaguinos en bicicleta: cuánto duran sus viajes y cuáles son sus horarios favoritos

    Así se mueven los santiaguinos en bicicleta: cuánto duran sus viajes y cuáles son sus horarios favoritos

    5 formas para hacer que las alergias primaverales sean menos desagradables, según una inmunóloga

    5 formas para hacer que las alergias primaverales sean menos desagradables, según una inmunóloga

    Servicios

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Anuncian la Gira Teletón 2026: revisa las fechas, ciudades y artistas invitados

    Anuncian la Gira Teletón 2026: revisa las fechas, ciudades y artistas invitados

    A qué hora y dónde ver a Unión La Calera vs. Universidad Católica por la Copa Chile

    A qué hora y dónde ver a Unión La Calera vs. Universidad Católica por la Copa Chile

    Pese a reparos transversales y votos del PC en contra: Senado aprueba norma pendiente de reforma al sistema político
    Chile

    Pese a reparos transversales y votos del PC en contra: Senado aprueba norma pendiente de reforma al sistema político

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Kast participa en reunión del Compromiso de Santiago y anuncia que Argentina asumirá coordinación en noviembre

    CMPC acuerda venta de negocio de corrugados en Chile a Smurfit Westrock por US$420 millones
    Negocios

    CMPC acuerda venta de negocio de corrugados en Chile a Smurfit Westrock por US$420 millones

    Revés para Conadecus: TDLC declara improcedente recurso de apelación por límites a conglomerados

    FNE abre investigación por el acuerdo entre AZA-CAP y la adquisición de Ahorra por SMU

    Esto es lo que el estrés crónico podría estar haciendo en tu corazón, según un reciente estudio
    Tendencias

    Esto es lo que el estrés crónico podría estar haciendo en tu corazón, según un reciente estudio

    Meteochile enciende alarma meteorológica por el río atmosférico extremo: revisa aquí las regiones afectadas

    Qué regiones de la zona central serán afectadas por el río atmosférico y el sistema frontal, según el pronóstico

    Final increíble y doloroso: a la Roja Sub 20 femenina se le va de las manos el oro de los Juegos Suramericanos
    El Deportivo

    Final increíble y doloroso: a la Roja Sub 20 femenina se le va de las manos el oro de los Juegos Suramericanos

    En vivo: Chile enfrenta a Paraguay por un boleto para la final de los Odesur 2026

    Dupu Fest abre sus puertas para acercar el deporte olímpico a niñas y niños

    Motorola presenta el Signature 27: su nuevo celular premium con Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, IA de Google y cámara de 200 MP
    Tecnología

    Motorola presenta el Signature 27: su nuevo celular premium con Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, IA de Google y cámara de 200 MP

    OpenAI pide a Estados Unidos liderar acuerdo mundial para establecer normas de seguridad en inteligencia artificial

    Anker reunirá sus marcas eufy, soundcore y SOLIX: qué pasará con sus productos

    Mubi Fest 2026: dónde y cómo comprar las entradas para la tercera edición del festival
    Cultura y entretención

    Mubi Fest 2026: dónde y cómo comprar las entradas para la tercera edición del festival

    Alicia Bajo la Higuera: llega a los cines íntimo documental sobre la escritora Alicia Morel

    “Cedieron al terror y a los militantes”: cómo la exclusión de Ariana Harwicz de festival español divide a los escritores

    Milei reivindica la soberanía argentina de las Malvinas y critica la falta de autoridad la ONU
    Mundo

    Milei reivindica la soberanía argentina de las Malvinas y critica la falta de autoridad la ONU

    Gobierno de Lula y la “sorpresa” ante declaración de países del Escudo de las Américas contra grupos criminales de Brasil

    Marco Rubio dice que EE.UU. invitó a Putin a la cumbre del G20 en Miami

    Javiera Zaccarelli, madre de dos hijos con alergias alimentarias: “Es muy difícil entenderlo si es que no lo vives”
    Paula

    Javiera Zaccarelli, madre de dos hijos con alergias alimentarias: “Es muy difícil entenderlo si es que no lo vives”

    Ensalada de espinaca con tocino y queso azul

    Berlín: cuando David Bowie quiso perderse