Bolsa de Santiago recorta ganancias y Wall Street cierra mixto tras discurso de Trump

La bolsa chilena repuntó este martes impulsada por la baja en los precios del petróleo y el avance en el valor del cobre, la principal exportación del país, aunque las renovadas preocupaciones por el conflicto en Medio Oriente tras el discurso de Donald Trump en la Asamblea General de la ONU recortaron las ganancias iniciales.

El índice Ipsa, de las principales acciones que se transan en la Bolsa de Comercio de Santiago, cerró con un alza de 0,61% a 11.426,83 puntos.

En la jornada destacaron las alzas de las acciones de SMU, Enel Chile y Quiñenco con avances de 2,62%, 2,4% y 2,19%, respectivamente.

Fuera de las empresas que componen el Ipsa también destacó el avance de los títulos de Cintac, los que ganaron 23,53%. Esto luego que los accionistas de la sociedad aprobaran solicitar a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que se cancele la inscripción de las acciones de la firma, medida que había sido planteada por el grupo CAP, firma matriz y que controla 77,87% de la compañía, a inicios de este mes.

Discurso de Trump

La sesión había partido con ganancias para la bolsa local, tras el cierre negativo de ayer, pero los eventos externos fueron reduciendo el optimismo. En su extenso discurso sobre Irán ante la Asamblea General de la ONU, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que tenía que elegir entre la guerra o la paz con ese país.

“Tengo que tomar una decisión importante. ¿Se llegará a un acuerdo con Irán que les permita reconstruirse y crear un país mucho más grande de lo que fue antes?”, dijo.

“¿O acaso aniquilo a la República Islámica rápidamente, sin darles jamás la oportunidad de matar y destruir personas y países de nuevo? ¿O los conduzco al infierno sin posibilidad de supervivencia ni esperanza de grandeza futura o de generaciones venideras?”, indicó.

Sin embargo, afirmó que creía que se llegaría a un acuerdo después de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos.

Al respecto la corredora Renta4, dijo en un informe que “lo más relevante para el mercado nacional en la presente jornada fue la caída que llegó a materializar el petróleo Brent el que bajó incluso a niveles de US$97,44 el barril, sin embargo, actualmente y luego de las palabras de Trump respeto a que va a aniquilar a Irán, se ha devuelto a niveles de US$99,45 el barril”.

Añadió que, “en resumen, el Ipsa se vio impulsado por la brusca caída que había evidenciado el petróleo Brent sumado al alza en el precio del cobre de 1,63% a US$6,8727 la libra. Sin embargo, luego de las palabras de Trump, el petróleo está subiendo de precio nuevamente”.

La recuperación de la bolsa local se dio en medio de un débil desempeño de su mayor referente: Wall Street, ante la incertidumbre por el conflicto en Medio Oriente.

Así el selectivo S&P 500 cerró sin variación, el promedio industrial Dow Jones cayó 0,36% y el tecnológico Nasdaq subió 0,82%.