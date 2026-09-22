Gobierno propone al Senado como directores de TVN a Pedro Huichalaf (PPD) y Marcela Sabat (RN)

La tarde de este martes ingresó al Senado un oficio por parte del Presidente José Antonio Kast para proponer como directores de Televisión Nacional de Chile (TVN) a Pedro Huichalaf Roa y Marcela Sabat Fernández.

Los dos reemplazos surgen tras expirar el pasado 5 de septiembre de 2026 el período de funciones de las directoras María del Pilar Vergara y Marcía Scantlebury Elizalde.

En una eventual próxima sesión, la Comisión de Cultura, Patrimonio, Artes, Deportes y Recreación será la encargada de revisar las postulaciones.

Militante del Partido Por la Democracia (PPD), Huichalaf es abogado y académico y fue subsecretario de Telecomunicaciones durante la segunda administración de Michelle Bachelet.

Mientras tanto, Sabat (RN) fue diputada por tres períodos y senadora tras reemplazar a Andrés Allamand en 2020.

Las postulaciones también surgen en un contexto complejo para TVN, que actualmente se encuentra con número rojos tras cerrar el primer semestre de 2026 con pérdidas por $7.925,6 millones.

Mientras el Ejecutivo todavía busca definir los nombres que compondrán la mesa técnica que buscará salir adelante de esta situación, también el gobierno ha tenido que lidiar con los nombres para el directorio.

Aunque el directorio puede operar hasta con cuatro integrantes, a finales de septiembre Rodrigo Cid (Ind. en cupo DC) culminará su mandato. Además, hacia mayo de 2027 también terminarían su período el abogado Gonzalo Cordero (UDI), la periodista y exministra Pauline Kantor (Evópoli) y la abogada y exministra Nivia Palma (PS).