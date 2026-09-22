SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Se autofinanciaron y ganaron oro y plata: la esforzada historia del equipo chileno de eSports en los Juegos Suramericanos

    La disciplina se subió a última hora al megaevento que se disputa en Argentina, cuando los presupuestos ya estaban cerrados. "Son casi 10 millones lo invertido", dice Ronnie Muñoz, presidente de la asociación chilena de la modalidad.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    El equipo chileno de Valorant peleó palmo a palmo el oro con Argentina. Foto: Sebastián Álvarez/Team Chile.

    Una de las grandes sorpresas del programa de los Juegos Suramericanos de Santa Fe fue la inclusión de los eSports como deporte oficial, lo que implica que sus resultados son válidos para la definición del medallero, a diferencia de las disciplinas invitadas, como el ajedrez y el billar.

    El Team Chile brilló con un oro, obtenido por Ángel Inostroza, quien ganó en la definición del simulador de conducción Assetto Corsa GT, superando al argentino Nectar Coleff y al colombiano Omar Escorcia. Además, obtuvo una presea de plata en Valorant. Ahí, Matías Barría, Rodolfo Henríquez, Ignacio Manríquez, Leandro Rojas y Luis Santa Ana cayeron en una estrecha definición ante Argentina, por 13-11, 9-13 y 13-11.

    Detrás de estos inéditos éxitos, hay una historia de bastante esfuerzo. “Valió la pena cada segundo”, dice Ronnie Muñoz, presidente de la Asociación de eSports, quien estuvo a cargo de la delegación, que llegó por sus propios medios a Rosario.

    “Cuando supimos que podíamos estar en los Juegos, fuimos a hablar con el Comité Olímpico y les dijimos: ‘Apóyennos, confíen en nosotros, porque tenemos mucho talento y seguro que podemos sumar al medallero’. Entonces ellos respondieron, ‘sí, estamos dispuestos a arriesgarnos con ustedes, pero ustedes arriésguense con nosotros. Y nos generaron el espacio de participación y nosotros hicimos la cobertura de los pasajes”, relata el dirigente.

    Desde el COCh confirman esta versión. “Ellos nos solicitaron, a través de una carta, su inclusión a fines de abril, cuando ya estaba cerrada la planificación y el presupuesto que aprobó el IND para los Juegos Suramericanos. Ante eso, ellos se comprometieron a financiar su participación”, indican.

    “El Comité nos dio todo el equipamiento deportivo y nos ayudó con los ingresos a los hoteles de las delegaciones, dentro de lo posible y entendiendo las dificultades que tenían, sobre todo con una disciplina como la nuestra, que no está reconocida todavía en la Ley del Deporte. El equipo de misión siempre estuvo atento y nos ayudó un montón”, destaca Muñoz.

    El timonel, quien también se desempeñó en la competición como oficial técnico, relata cómo lo hicieron para financiarse: “Recurrimos a algunas marcas privadas que nos apoyaron, algunos fondos propios también. Logramos reunir todo para comprar los pasajes de los chicos y pudimos hacerlo. También le agradecemos a la organización, que fue muy amigable con nuestra estadía”.

    El timonel de la asociación también destaca las cosas que sacaron en limpio de su participación. “Hemos tenido muchos aprendizajes. Fue bien difícil para nosotros lograr llegar acá, no era fácil reunir la cantidad de plata que necesitábamos porque teníamos jugadores de regiones, también hubo que hacer desplazamientos en bus. En fin, muchas cosas bien interesantes”, afirma.

    Sobre los montos recaudados para la logística en Rosario, afirma que “entre pasajes, comida, hospedaje y transportes locales, son casi 10 millones de pesos lo invertido”.

    El Proddar

    Al no ser una Federación Deportiva Nacional, los eSports no tienen las mismas fórmulas de financiamiento que tienen las entidades de las disciplinas. Por ello, existe una duda sobre qué sucede con los fondos del Proddar, en este caso por un oro individual y una plata colectiva.

    Ronnie Muñoz no tiene claro cómo opera este beneficio para los deportistas. “Todavía no lo sabemos, y queremos reunirnos con ellos para conversar. Yo creo que ahora, que vieron el valor y que podemos aportar de verdad a Chile con talento y con logros deportivos en esta materia, nos servirá para abrir una conversación mucho más profunda. Me encantaría que esto avance”.

    Lo que sí tiene claro el dirigente es cuál será el destino de los dineros: “Los montos son para los deportistas. Nuestro compromiso es que, si se llega a materializar, sea para ellos. Ellos son los que se la juegan y nosotros les proveemos la infraestructura y la capacidad de gestión, pero finalmente son ellos los que en el día a día se esfuerzan, practican y ganan”.

    Sin embargo, sí son acreedores de esta beca. Así, en el primer caso, le corresponden $ 1.460.223 mensuales por cuatro años a Ángel Inostroza por su oro. Además, recibirá un premio adicional por logro de 100 UTM ($ 7.172.100). Mientras que cada integrante del equipo que fue subcampeón en Valorant se embolsará $789.962 mensuales por un año.

    Asimismo, espera que este gran logro en los Juegos Suramericanos abra nuevos espacios. “Entiendo las dificultades y no siempre esperaría que todo fuera perfecto, pero comprendiendo las dificultades naturales que esto tiene y que es un camino que estamos recién caminando, estamos muy agradecidos de verdad del Comité Olimpico Chileno. Esperamos que estos triunfos que le entregamos y esta prueba de conceptos nos sirva para que afiatemos y sigamos llenándonos de éxitos en esta disciplina”, concluye.

    Más sobre:Juegos SuramericanosRonnie MuñozCOChINDeSportsComité Olímpico

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Congreso despacha proyecto que declara el 7 de enero como Día de la Amistad Chileno-Palestina

    Tras intensas lluvias del invierno: este 2026 Atacama podría tener el desierto florido más extenso de la historia

    Emiratos suspende los vuelos operados por aerolíneas iraníes con origen o destino en su territorio

    Gobierno realizará su primera emisión de deuda en francos suizos

    Kast asegura que adhesión a Escudo de las Américas no debilita al canciller para enfrentar su interpelación en el Congreso

    Nueva Alameda se extiende al sector de los terminales de Estación Central con intervención de 138 inmuebles

    Lo más leído

    1.
    “Promesa cumplida”: la acción de fe de Manuel Pellegrini tras clasificar al Betis a la Champions League

    “Promesa cumplida”: la acción de fe de Manuel Pellegrini tras clasificar al Betis a la Champions League

    2.
    Ricardo Gareca aborda el fracaso de Marcelo Bielsa en Uruguay: “Es un tipo especial; debemos adaptarnos a esta época”

    Ricardo Gareca aborda el fracaso de Marcelo Bielsa en Uruguay: “Es un tipo especial; debemos adaptarnos a esta época”

    3.
    “Jugadores, la c...”: el duro reproche de la hinchada de Argentina a su selección en los Odesur que da la vuelta al mundo

    “Jugadores, la c...”: el duro reproche de la hinchada de Argentina a su selección en los Odesur que da la vuelta al mundo

    4.
    “Es un medallero mentiroso”: las quejas de los deportistas argentinos que encienden los Odesur

    “Es un medallero mentiroso”: las quejas de los deportistas argentinos que encienden los Odesur

    5.
    El ninguneo de Erick Pulgar frente a críticas de Esteban Paredes: “Pasé ocho años en Europa, jugué partidos decisivos”

    El ninguneo de Erick Pulgar frente a críticas de Esteban Paredes: “Pasé ocho años en Europa, jugué partidos decisivos”

    6.
    La experiencia pudo más que la ilusión: Las Leonas imponen su categoría y se quedan con el oro ante Las Diablas

    La experiencia pudo más que la ilusión: Las Leonas imponen su categoría y se quedan con el oro ante Las Diablas

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    En qué sectores de Santiago habrá lluvia por el sistema frontal, según el pronóstico

    En qué sectores de Santiago habrá lluvia por el sistema frontal, según el pronóstico

    Meta Connect 2026: Mark Zuckerberg presenta nuevos lentes inteligentes, realidad virtual y una IA que puede trabajar por sus usuarios

    Meta Connect 2026: Mark Zuckerberg presenta nuevos lentes inteligentes, realidad virtual y una IA que puede trabajar por sus usuarios

    El hábito que pone en riesgo a las personas que padecen de osteoartritis en la rodilla, según un estudio

    El hábito que pone en riesgo a las personas que padecen de osteoartritis en la rodilla, según un estudio

    ¿Por qué las alergias de primavera cambian según la ciudad? El contraste entre Santiago y el sur de Chile

    ¿Por qué las alergias de primavera cambian según la ciudad? El contraste entre Santiago y el sur de Chile

    Servicios

    Cyber Monday 2026: ¿Cuándo es el próximo evento de ofertas online?

    Cyber Monday 2026: ¿Cuándo es el próximo evento de ofertas online?

    Rating del miércoles 23 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 23 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Países Bajos vs. Alemania en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Países Bajos vs. Alemania en TV y streaming

    Tras intensas lluvias del invierno: este 2026 Atacama podría tener el desierto florido más extenso de la historia
    Chile

    Tras intensas lluvias del invierno: este 2026 Atacama podría tener el desierto florido más extenso de la historia

    Kast asegura que adhesión a Escudo de las Américas no debilita al canciller para enfrentar su interpelación en el Congreso

    Nueva Alameda se extiende al sector de los terminales de Estación Central con intervención de 138 inmuebles

    Gobierno realizará su primera emisión de deuda en francos suizos
    Negocios

    Gobierno realizará su primera emisión de deuda en francos suizos

    Territoria: “Tenemos mucho interés en un proyecto en la zona de Estación Mapocho”

    Se multiplica por 4 uso de convenios para postergar pagos tributarios en pymes en últimos cinco años

    En qué sectores de Santiago habrá lluvia por el sistema frontal, según el pronóstico
    Tendencias

    En qué sectores de Santiago habrá lluvia por el sistema frontal, según el pronóstico

    La lluvia llega a Santiago y la zona central: revisa cuándo y qué esperar del evento

    El hábito que pone en riesgo a las personas que padecen de osteoartritis en la rodilla, según un estudio

    El ninguneo de Erick Pulgar frente a críticas de Esteban Paredes: “Pasé ocho años en Europa, jugué partidos decisivos”
    El Deportivo

    El ninguneo de Erick Pulgar frente a críticas de Esteban Paredes: “Pasé ocho años en Europa, jugué partidos decisivos”

    “Jugadores, la c...”: el duro reproche de la hinchada de Argentina a su selección en los Odesur que da la vuelta al mundo

    Duros estrenos de Marcelo Gallardo y Diego Forlán: Ecuador es goleado por Corea del Sur y Uruguay cae ante Japón

    Meta Connect 2026: Mark Zuckerberg presenta nuevos lentes inteligentes, realidad virtual y una IA que puede trabajar por sus usuarios
    Tecnología

    Meta Connect 2026: Mark Zuckerberg presenta nuevos lentes inteligentes, realidad virtual y una IA que puede trabajar por sus usuarios

    Un agente de inteligencia artificial de OpenAI hackeó un sistema de salud del gobierno australiano y la empresa tardó tres meses en informar

    Motorola presenta el Signature 27: su nuevo celular premium con Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, IA de Google y cámara de 200 MP

    El flechazo de Linda Eastman y Paul McCartney: cómo el Beatle conoció al amor de su vida entre el caos y la psicodelia
    Cultura y entretención

    El flechazo de Linda Eastman y Paul McCartney: cómo el Beatle conoció al amor de su vida entre el caos y la psicodelia

    Foro de las Artes 2026 desplegará más de 30 actividades gratuitas durante octubre

    “¡Están matando a un h...!“: cómo nació la legendaria frase que unió a Zalo Reyes y Felipe Avello

    Emiratos suspende los vuelos operados por aerolíneas iraníes con origen o destino en su territorio
    Mundo

    Emiratos suspende los vuelos operados por aerolíneas iraníes con origen o destino en su territorio

    Trump recibe a Xi en la Casa Blanca en medio de tensiones

    Irán advierte de que podría ampliar al océano Índico el alcance de la guerra en caso de ataques de Estados Unidos e Israel

    Javiera Zaccarelli, madre de dos hijos con alergias alimentarias: “Es muy difícil entenderlo si es que no lo vives”
    Paula

    Javiera Zaccarelli, madre de dos hijos con alergias alimentarias: “Es muy difícil entenderlo si es que no lo vives”

    Ensalada de espinaca con tocino y queso azul

    Berlín: cuando David Bowie quiso perderse