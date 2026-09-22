Se autofinanciaron y ganaron oro y plata: la esforzada historia del equipo chileno de eSports en los Juegos Suramericanos

Una de las grandes sorpresas del programa de los Juegos Suramericanos de Santa Fe fue la inclusión de los eSports como deporte oficial, lo que implica que sus resultados son válidos para la definición del medallero, a diferencia de las disciplinas invitadas, como el ajedrez y el billar.

El Team Chile brilló con un oro, obtenido por Ángel Inostroza, quien ganó en la definición del simulador de conducción Assetto Corsa GT, superando al argentino Nectar Coleff y al colombiano Omar Escorcia. Además, obtuvo una presea de plata en Valorant. Ahí, Matías Barría, Rodolfo Henríquez, Ignacio Manríquez, Leandro Rojas y Luis Santa Ana cayeron en una estrecha definición ante Argentina, por 13-11, 9-13 y 13-11.

Detrás de estos inéditos éxitos, hay una historia de bastante esfuerzo. “Valió la pena cada segundo”, dice Ronnie Muñoz, presidente de la Asociación de eSports, quien estuvo a cargo de la delegación, que llegó por sus propios medios a Rosario.

“Cuando supimos que podíamos estar en los Juegos, fuimos a hablar con el Comité Olímpico y les dijimos: ‘Apóyennos, confíen en nosotros, porque tenemos mucho talento y seguro que podemos sumar al medallero’. Entonces ellos respondieron, ‘sí, estamos dispuestos a arriesgarnos con ustedes, pero ustedes arriésguense con nosotros. Y nos generaron el espacio de participación y nosotros hicimos la cobertura de los pasajes”, relata el dirigente.

Desde el COCh confirman esta versión. “Ellos nos solicitaron, a través de una carta, su inclusión a fines de abril, cuando ya estaba cerrada la planificación y el presupuesto que aprobó el IND para los Juegos Suramericanos. Ante eso, ellos se comprometieron a financiar su participación”, indican.

“El Comité nos dio todo el equipamiento deportivo y nos ayudó con los ingresos a los hoteles de las delegaciones, dentro de lo posible y entendiendo las dificultades que tenían, sobre todo con una disciplina como la nuestra, que no está reconocida todavía en la Ley del Deporte. El equipo de misión siempre estuvo atento y nos ayudó un montón”, destaca Muñoz.

El timonel, quien también se desempeñó en la competición como oficial técnico, relata cómo lo hicieron para financiarse: “Recurrimos a algunas marcas privadas que nos apoyaron, algunos fondos propios también. Logramos reunir todo para comprar los pasajes de los chicos y pudimos hacerlo. También le agradecemos a la organización, que fue muy amigable con nuestra estadía”.

El timonel de la asociación también destaca las cosas que sacaron en limpio de su participación. “Hemos tenido muchos aprendizajes. Fue bien difícil para nosotros lograr llegar acá, no era fácil reunir la cantidad de plata que necesitábamos porque teníamos jugadores de regiones, también hubo que hacer desplazamientos en bus. En fin, muchas cosas bien interesantes”, afirma.

Sobre los montos recaudados para la logística en Rosario, afirma que “entre pasajes, comida, hospedaje y transportes locales, son casi 10 millones de pesos lo invertido”.

El Proddar

Al no ser una Federación Deportiva Nacional, los eSports no tienen las mismas fórmulas de financiamiento que tienen las entidades de las disciplinas. Por ello, existe una duda sobre qué sucede con los fondos del Proddar, en este caso por un oro individual y una plata colectiva.

Ronnie Muñoz no tiene claro cómo opera este beneficio para los deportistas. “Todavía no lo sabemos, y queremos reunirnos con ellos para conversar. Yo creo que ahora, que vieron el valor y que podemos aportar de verdad a Chile con talento y con logros deportivos en esta materia, nos servirá para abrir una conversación mucho más profunda. Me encantaría que esto avance”.

Lo que sí tiene claro el dirigente es cuál será el destino de los dineros: “Los montos son para los deportistas. Nuestro compromiso es que, si se llega a materializar, sea para ellos. Ellos son los que se la juegan y nosotros les proveemos la infraestructura y la capacidad de gestión, pero finalmente son ellos los que en el día a día se esfuerzan, practican y ganan”.

Sin embargo, sí son acreedores de esta beca. Así, en el primer caso, le corresponden $ 1.460.223 mensuales por cuatro años a Ángel Inostroza por su oro. Además, recibirá un premio adicional por logro de 100 UTM ($ 7.172.100). Mientras que cada integrante del equipo que fue subcampeón en Valorant se embolsará $789.962 mensuales por un año.

Asimismo, espera que este gran logro en los Juegos Suramericanos abra nuevos espacios. “Entiendo las dificultades y no siempre esperaría que todo fuera perfecto, pero comprendiendo las dificultades naturales que esto tiene y que es un camino que estamos recién caminando, estamos muy agradecidos de verdad del Comité Olimpico Chileno. Esperamos que estos triunfos que le entregamos y esta prueba de conceptos nos sirva para que afiatemos y sigamos llenándonos de éxitos en esta disciplina”, concluye.