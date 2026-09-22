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    Ministra Lincolao y parlamentarios buscan argumentos en Washington frente al debate sobre ley marco de IA

    La delegación chilena busca recoger experiencias de otros países sobre estándares, gobernanza y uso de estas herramientas, mientras el Ejecutivo prepara una indicación sustitutiva y el Congreso contrasta sus propias iniciativas con modelos internacionales.

    Francisco CorvalánPor 
    Francisco Corvalán
    Ministra de Las Ciencia, Ximena Lincolao, en la Parada Militar del 19 de septiembre pasado. LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

    La discusión que Chile mantiene sobre cómo regular la inteligencia artificial salió esta semana de las comisiones del Congreso y llegó al corazón de Estados Unidos. La ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, junto a la senadora Daniela Cicardini (PS); y los diputados Daniel Manouchehri (PS), Felipe Ross (Republicanos) y Enrique Lee, participarán este miércoles en la sexta edición del foro LegisTech, instancia que reúne experiencias de distintos países sobre IA, digitalización y modernización de los parlamentos.

    La participación ocurre mientras el gobierno prepara una indicación sustitutiva al proyecto de ley marco de inteligencia artificial, por lo que parte de la delegación llega al encuentro con el objetivo de conocer cómo otros países están enfrentando la regulación y, al mismo tiempo, contrastar las iniciativas que Chile ya está discutiendo.

    “Vemos con mucha claridad que los países están tratando de subirse a la carrera por la IA. Lo vimos ayer en Nueva York y lo estamos viendo acá. Están trabajando en forma coordinada para ahorrar recursos en la creación de gobernanza y en el uso de estándares. Vemos países que en el pasado no estaban pensando en el uso de estándares y que ahora sí lo están haciendo, de forma transversal”, señaló la ministra Lincolao desde Washington.

    La ministra de Ciencia Ximena Lincolao y Daniel Manouchehri durante la Comisión de Ciencia de la Cámara de Diputados SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE

    Para ella, uno de los principales aprendizajes para Chile es que la regulación está avanzando hacia estándares internacionales, guías técnicas y mecanismos de autorregulación que puedan ser utilizados en distintas jurisdicciones. Ese enfoque, asegura, ya está incorporado en la propuesta de indicación sustitutiva que prepara el Ejecutivo.

    “No queremos duplicar ni crear certificaciones propias que no estén al nivel de los estándares internacionales”, comentó. Pero el intercambio también apunta a una dimensión menos normativa y más práctica, como saber qué ocurre cuando las reglas ya están aprobadas y los gobiernos comienzan a implementar IA. En el foro se revisan experiencias de Estados Unidos, Brasil, Reino Unido, Italia, Uruguay, Ghana, Indonesia, Perú y otros países sobre automatización de procesos legislativos, gestión de información, interoperabilidad de datos, ciberseguridad y utilización de sistemas de IA.

    Ese punto es relevante para Chile, donde la discusión sobre regulación comienza a cruzarse con la modernización del Estado. Lincolao destaca el trabajo que su ministerio desarrolla junto a Gobierno Digital en infraestructura y gestión de datos públicos, cuyo punto de partida será modernizar el sistema de Clave Única. “Estamos tomando muchas notas de cómo ejecutar estas ideas en reglamentos y en actividades específicas, para que la gobernanza baje a algo más práctico”, afirmó.

    Diputado Felipe Ross (Partido Republicano)

    Ante la eventual discusión de la ley marco, el diputado Manoucheri, quien preside la Comisión de Ciencia de la Cámara, comentó que “la IA va a redistribuir poder, productividad y riqueza. Chile tiene que decidir si otros ponen las reglas o si las escribimos nosotros. La ley debe proteger derechos, exigir responsables cuando un algoritmo afecte a una persona y permitir que Chile también cree tecnología”.

    En tanto, el diputado Felipe Ross enfatizó que el gobierno busca compatibilizar la innovación tecnológica con la responsabilidad frente a los riesgos de la propia tecnología en cuestión. “El Presidente Kast ha definido una línea muy nítida aquí en su visita, que ha negado la dicotomía que existe hoy entre la responsabilidad y la innovación en el sector tecnológico”, afirmó. En esa línea, planteó que Chile debe concentrarse en los riesgos que ya han sido identificados y no en escenarios hipotéticos. “Creemos que tenemos que tener una regulación que se haga cargo de los riesgos identificados y no de los riesgos potenciales”, señaló, advirtiendo que sería “un error estratégico para Chile importar las discusiones acerca de los riesgos de los modelos de frontera”, debido a que este tipo de desarrollos no se está realizando en Latinoamérica.

    Chile también expone sus avances

    La delegación chilena no llega al LegisTech únicamente como observadora. El programa contempla la presentación de experiencias desarrolladas por el propio Congreso.

    Este miércoles, la Cámara de Diputados expondrá sobre CAMINAR, iniciativa que busca digitalizar y optimizar el trabajo legislativo mediante la utilización de IA, mientras que la senadora Daniela Cicardini (PS) presentará la incorporación de esta herramienta al Senado. Además, Esteban Sánchez, director de TI de la Cámara, participará en una discusión internacional sobre la creación de estándares comunes de datos entre parlamentos.

    La senadora Daniela Cicardini (PS) es parte de la comitiva parlamentaria que expondrá en Washington sobre IA y gobernanza digital. JAVIER SALVO/ATON CHILE

    El diputado Manouchehri expondrá además sobre cómo movilizar el apoyo político para la innovación parlamentaria. La discusión que llevará desde Chile también tiene un componente legislativo. Manouchehri impulsa iniciativas relacionadas con la protección de niños y adolescentes frente a determinadas prácticas de las plataformas digitales, la incorporación de programación, pensamiento computacional e IA en la educación, nuevas obligaciones para las grandes plataformas y la regulación de los deepfakes.

    “Vamos a Washington con propuestas propias. En Chile ya estamos legislando y queremos contrastar nuestros proyectos con lo que está funcionando afuera y traer herramientas concretas para mejorar las leyes que estamos tramitando”, aseveró el diputado.

    La senadora Cicardini, en tanto, agrega que pondrá sobre la mesa la influencia de la IA en la transformación del empleo. Su planteamiento apunta a anticipar los efectos de la automatización mediante capacitación y reconversión laboral, junto con un diálogo entre Estado, empresas y trabajadores. “Chile tiene que prepararse ahora”, señaló.

    La 6° versión del Foro Legistech se llevará a cabo en el edificio de la Organización de Estados Americanos (OEA). Eric Lee

    Así, mientras la ministra recoge experiencias que pueden alimentar la nueva propuesta regulatoria del Ejecutivo, los parlamentarios contrastan en Washington proyectos que ya están en discusión en Chile. La agenda internacional -mientras el Presidente Kast expuso en la Asamblea General de la ONU- se convierte en una suerte de laboratorio para observar qué soluciones están funcionando, qué dificultades han enfrentado otros países y qué elementos podrían adaptarse a la realidad chilena.

    La apuesta de la delegación es conectar esas discusiones que hasta ahora suelen avanzar por carriles separados. Por un lado, entender cómo Chile regulará la inteligencia artificial, y cómo preparará al propio Estado para utilizarla. En ese cruce, las experiencias recogidas en Washington serán parte de los insumos tanto para la discusión legislativa como también para la propia agenda de modernización digital que el gobierno busca impulsar.

    Más sobre:IAXimena LincolaoDaniel ManoucheriDaniela CicardiniGira EE.UU.Inteligencia ArtificialLegistechGobierno DigitalJosé Antonio KastONUFelipe RossRepublicanos

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