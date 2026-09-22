Presidente Kast se reunirá este jueves con Delcy Rodríguez

Durante su paso por Estados Unidos, en el marco del del 81° periodo de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), el Presidente José Antonio Kast sostendrá una serie de reuniones bilaterales con los líderes de los países asistentes y de diferentes asociaciones.

Dentro de las citas que destacan está la que tendrá con el primer Ministro de Croacia, Andrej Plenković, en la que también participará el canciller Francisco Pérez Mackenna.

En esa misma jornada, el Mandatario se reunirá con el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres.

Más tarde, será partícipe de Compromiso de Santiago, el encuentro de Jefes de Estado sobre crimen transnacional organizado.

Luego participará en el evento BBNJ First Movers: High Seas Ambition, sobre el Acuerdo de Biodiversidad Marina más allá de la Jurisdicción Nacional, en la que Valparaíso se postula como sede.

El jueves, en tanto, destaca la cita que el Mandatario sostendrá con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Si bien estos encuentros son habituales en este tipo de instancias, esta cita se da luego de que Chile y Venezuela anunciaran el avance de la reactivación de sus relaciones consulares, y posterior a la mención de Kast al país caribeño y su situación durante su primer discurso ante la ONU.

“Estamos reanudando, nuestro relacionamiento con Venezuela. Bajo un nuevo liderazgo se han abierto puertas que estuvieron cerradas durante muchos años. Algunos nos dirán que no reconozcamos ese cambio. Otros nos dirán que nos alineemos incondicionalmente con él. Chile no hace ni una cosa ni la otra. Reconocemos la realidad como es, valoramos el cambio donde existe, y ofrecemos acompañamiento”, dijo el Presidente en su debut esta jornada.