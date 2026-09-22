De “da en el clavo” a “un exceso de retórica”: reacciones al discurso de Kast ante el pleno de la ONU

Esta jornada, el Presidente José Antonio Kast hizo su debut ante el pleno de las Naciones Unidas (ONU), en el marco del 81° período de sesiones de la Asamblea General, en Nueva York, Estados Unidos.

Mediante un discurso que se extendió por 18 minutos, el Mandatario abordó el combate transnacional contra el crimen organizado, así como solicitar el cese de las guerras, lanzando a su vez una crítica a las Naciones Unidas, entre otras materias.

Las palabras del Mandatario fueron recibidas positivamente por el diputado Guillermo Ramírez (UDI), quien destacó los distintos ámbitos que abordó.

“Creo que es positivo que el Presidente haya manifestado que la mano está cambiando en Chile, que se han introducido reformas que son positivas, que Chile vuelve a ser un país ordenado, confiable, en donde vale la pena invertir”, sostuvo.

Asimismo, también destacó las críticas que realizó el Mandatario sobre la ONU.

“Todos sabemos lo crítico que ha sido el Presidente Kast desde siempre con la Organización de las Naciones Unidas y creo que el Presidente hoy día da en el clavo al decir que de la ONU se puede esperar mucho más y que finalmente para rescatar a esta organización hay que exigir que cumpla con su mandato”, sentenció. “Creo que ese es un mensaje que quizás no a todos les pueda caer bien, pero me parece que va en la dirección correcta”.

Por su parte, el diputado Raúl Soto (PPD), apuntó a que si bien en términos generales le pareció un discurso “correcto”, sí la primera parte vio “un exceso de retórica y simbolismo que buscan mandar señales respecto de la política interna de nuestro país. Una política que no nos une, sino que nos divide”.

“Y creo que remarcar y poner el acento en eso fue probablemente innecesario en algunos de los aspectos planteados”, sostuvo.

Sin embargo, indicó, la segunda mitad del discurso “el Presidente Kast asume un rol más de Estado y con estatura, que es lo que se espera cuando aborda las materias de colaboración multilateral cuando se refiere a la política exterior y a la colaboración que tenemos que tener para justamente fortalecer instancias como las Naciones Unidas que las valida y las reconoce como tal en su importancia en los momentos que vive el mundo y también nuestro continente y nuestro país”.

“También al referirse a los temas de seguridad, destacando el acuerdo de Santiago y valoramos la omisión -y probablemente es una señal- respecto del Escudo de las Américas, que no fue parte de su discurso”. Asimismo, el parlamentario también valoró las señales en materia económica y el llamado a invertir, ya que “eso también puede tener un eco respecto del empleo que necesita nuestro país”.

En esta línea, y consultado sobre qué ocurriría si el Mandatario decide que Chile forme parte del Escudo de las Américas, Soto apuntó a que Kast “debe tomar decisiones con estatura de Estado, como jefe de Estado y no como jefe de coalición política”.

“Desde esa perspectiva, a mí me parece que Chile no debe adherir al Escudo de las Américas por la sencilla razón de que nuestro país es parte del Estatuto de Roma y es parte de la Corte Penal Internacional y el discurso que ha hecho Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, en las Naciones Unidas el día de hoy, llamó explícitamente a los Estados a retirarse de la Corte Penal Internacional y por lo tanto del Estatuto de Roma. Y por lo tanto se está impulsando una ofensiva contraria al derecho internacional que Chile respeta”, sostuvo.

Álvaro Ortiz (DC) calificó el discurso del Presidente Kast ante la ONU como “políticamente correcto” y destacó el tono optimista de la intervención, aludiendo a las proyecciones económicas del Ejecutivo. Sin embargo, cuestionó el llamado al empresariado: “Nosotros concordamos en que a lo mejor no era el espacio para hacer un llamado al empresariado”.

A juicio de Ortiz, hubo elementos acordes al contexto de la intervención, aunque otros pudieron no ser oportunos. “Puede ser quizás la primera vez que interviene acá y que quiso hablar de todo, decir muchas cosas”, señaló. “Hubo puntos del discurso del Presidente Kast que fueron acordes al contexto en el cual estaba dando estas palabras y otros (...) que a lo mejor no era el momento oportuno”, agregó.

El parlamentario también manifestó preocupación por las señales políticas del Mandatario y sus alianzas internacionales. “Nos preocupa lo que va a ocurrir o lo que ya puede estar ocurriendo luego de este discurso”, afirmó, cuestionando que Kast “vuelve a dejar claramente establecida su postura de ultraderecha, de alianza con países como Estados Unidos, como Perú, Argentina, etc.”. Según Ortiz, esto “sigue tensionando y va a generar una mayor polarización”.

Mientras que, el diputado Stephan Schubert (REP.) valoró el discurso del Presidente Kast ante Naciones Unidas y destacó que abordara materias como empleo, crecimiento económico y seguridad. “Creo que fue un discurso prudente que se hizo cargo de los temas relevantes”, sostuvo.

También resaltó la referencia a la inteligencia artificial y la propuesta de cambios al organismo internacional: “Muy importante, creo, y muy valiente, haber señalado críticas, pero con propuestas concretas para modificar Naciones Unidas”.

En esa línea, Schubert cuestionó el funcionamiento actual del organismo, aunque defendió la necesidad de mantenerlo. “Naciones Unidas es una instancia que no está cumpliendo con su finalidad, pero que la necesitamos”, afirmó. Por ello, planteó que espera que se avance “en hacer modificaciones para que esta institucionalidad preste la utilidad que hoy día el mundo necesita”.