Kast en su debut ante la ONU: llama a invertir en Chile, pide el fin de las guerras y hace crítica a Naciones Unidas

El Presidente José Antonio Kast debutó este martes ante el pleno de las Naciones Unidas (ONU), en el marco del 81° período de sesiones de la Asamblea General, en Nueva York, Estados Unidos.

Su discurso, que se extendió por 18 minutos, se centró en su habitual llamado al combate transnacional contra el crimen organizado, en posicionar a Chile como un buen país para invertir, en solicitar el cese de las guerras y por último, en lanzar una crítica a las Naciones Unidas.

“Hace 74 años, en este mismo foro, el entonces Presidente de Chile, Jorge Alessandri, describió a nuestro país como una tierra larga y angosta. Esa tierra sigue ahí. Lo que ha cambiado es el mundo que la rodea. Y lo que ha cambiado, sobre todo, es Chile”, comenzó el Mandatario.

“Durante buena parte de los años 90 y principios de los 2000, Chile fue un caso de éxito y un modelo para muchas naciones. Nuestro país implementó políticas económicas que priorizaron la estabilidad macroeconómica, la apertura comercial y la inversión privada (...) ¿Qué pasó después? Chile se estancó. Chile tomó malas decisiones. Se impulsaron políticas públicas que aumentaron los impuestos, las regulaciones y los obstáculos para emprender", continuó.

En esa línea, subrayó: “También pasamos por un momento muy duro, en octubre de 2019. Chile se quebró y se instaló en nuestras calles, por meses, un estallido de violencia, donde reinó el caos y se impuso el desorden”.

“Todo lo anterior, trajo consecuencias. La inversión se marchó. El empleo se estancó. La violencia homicida escaló a niveles que Chile no conocía en su historia moderna, por el avance del crimen organizado. Hasta ahora. Chile está de vuelta. Y no es una consigna. Es la constatación de un país que hoy comienza a caminar hacia el desarrollo”, añadió.

“Nuestro gobierno partió de una convicción: el orden no es contrario a la libertad. El orden es una de las condiciones de la libertad. Libertad para poder volver tranquilo a casa y no ser víctima del crimen organizado. Llevamos seis meses, y estamos ordenando la casa. Hoy Chile es un país más seguro, un país más competitivo y un país con menos burocracia”, aseguró.

En ese sentido, destacó: “En Chile, en el primer semestre de este año, la tasa de homicidios registró una baja de 11,5%, y nos acercamos a los niveles que teníamos antes de la pandemia. Nuestras fronteras, están más controladas. Con el Plan Escudo Fronterizo, hemos reducido en un 86% el ingreso irregular; se ha expulsado a un 50% más de personas que el año anterior. En esa línea, hemos impulsado el Acuerdo de Santiago, en materia de seguridad, sumando a varios países de Sudamérica para coordinarnos efectivamente a la hora de combatir el crimen organizado transnacional”.

Dicho eso, hizo un llamado a los líderes de las demás naciones a escoger a Chile para invertir: “ Elijan Chile para invertir . Encontrarán reglas que no cambian de un día para otro, tribunales que funcionan, contratos que se cumplen y un Estado dispuesto a facilitar la inversión. Chile entiende que, en un mundo multipolar, la estabilidad institucional no es un lujo, es una necesidad. Somos, por ejemplo, un actor clave para la transición energética”.

Cese a las guerras

Siguiendo con su alocución, Kast pasó a pedir el término de las guerras en el mundo. “Esta Asamblea no puede mantenerse indiferente frente a las guerras y conflictos que están ocurriendo en el mundo. Estos conflictos abiertos, no solo amenazan la estabilidad de diversas regiones, sino que perjudican al mundo entero. Chile, al igual que varios países representados en esta sala, importa prácticamente todo el petróleo que consume y ha sido impactado directamente por las distintas guerras”, afirmó.

“Eso no es geopolítica abstracta: se expresa en el costo del pan, del transporte y de las cosechas. Es inflación que no cede, tasas que no bajan, inversión que se posterga y empleo que no se crea. Países enteros que estaban despegando han vuelto a estancarse por guerras que no provocaron y que no pueden detener. Por eso el llamado de Chile es directo: las guerras deben cesar. La guerra no solo desangra a quien combate, sino que empobrece, al resto del mundo. Todos perdemos con las guerras y ya hemos perdido demasiado”, agregó el Presidente.

Crítica a la ONU

Llegado el momento, Kast procedió a cuestionar el rol de Naciones Unidas, señalando que además de tener un problema de liderazgo, tiene problemas de acción.

“Aquí llego a lo más incómodo que vine a manifestar , esta organización no ha estado a la altura de los desafíos de nuestros tiempos. No es solamente un problema de liderazgo, presente o futuro, sino también un problema de acción”, lanzó.

“Naciones Unidas durante las últimas décadas y por distintos motivos no ha sido parte de la solución a estos problemas . No es posible mantener vigente el orden mundial del año 1945 en un mundo del 2026. Se ha construido una arquitectura que delibera en exceso y ejecuta con lentitud. Un Consejo de Seguridad que refleja el escenario político de 1945 y no la realidad de 2026. Una burocracia que crece hacia adentro, al igual que en muchos países. Una proliferación de agendas que, por muy nobles que parezcan, han terminado por desplazar aquello que ésta organización se comprometió a hacer en su Carta fundacional: mantener la paz, proteger la vida y defender la libertad de los pueblos”, dijo.

En esa línea, puso sobre la mesa tres propuestas para “exigir” que Naciones Unidas “cumpla con su mandato”: “Reducir la burocracia y concentrar el presupuesto donde hay vidas en juego; suspender las agendas que no son prioritarias, para devolver el foco a las que sí lo son; reformar el Consejo de Seguridad, no como gesto simbólico, sino como condición para que sus decisiones vuelvan a ser respetadas”.