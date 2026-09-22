SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Kast en su debut ante la ONU: llama a invertir en Chile, pide el fin de las guerras y hace crítica a Naciones Unidas

    Además de posicionar a Chile como un buen país para invertir, y asegurar que hoy es un lugar más seguro, el Presidente puso sobre la mesa tres propuestas para que Naciones Unidas "cumpla con su mandato", ya que según él, no "ha estado a la altura de los desafíos de nuestros tiempos".

    Helen MoraPor 
    Helen Mora

    El Presidente José Antonio Kast debutó este martes ante el pleno de las Naciones Unidas (ONU), en el marco del 81° período de sesiones de la Asamblea General, en Nueva York, Estados Unidos.

    Su discurso, que se extendió por 18 minutos, se centró en su habitual llamado al combate transnacional contra el crimen organizado, en posicionar a Chile como un buen país para invertir, en solicitar el cese de las guerras y por último, en lanzar una crítica a las Naciones Unidas.

    “Hace 74 años, en este mismo foro, el entonces Presidente de Chile, Jorge Alessandri, describió a nuestro país como una tierra larga y angosta. Esa tierra sigue ahí. Lo que ha cambiado es el mundo que la rodea. Y lo que ha cambiado, sobre todo, es Chile”, comenzó el Mandatario.

    “Durante buena parte de los años 90 y principios de los 2000, Chile fue un caso de éxito y un modelo para muchas naciones. Nuestro país implementó políticas económicas que priorizaron la estabilidad macroeconómica, la apertura comercial y la inversión privada (...) ¿Qué pasó después? Chile se estancó. Chile tomó malas decisiones. Se impulsaron políticas públicas que aumentaron los impuestos, las regulaciones y los obstáculos para emprender", continuó.

    En esa línea, subrayó: “También pasamos por un momento muy duro, en octubre de 2019. Chile se quebró y se instaló en nuestras calles, por meses, un estallido de violencia, donde reinó el caos y se impuso el desorden”.

    “Todo lo anterior, trajo consecuencias. La inversión se marchó. El empleo se estancó. La violencia homicida escaló a niveles que Chile no conocía en su historia moderna, por el avance del crimen organizado. Hasta ahora. Chile está de vuelta. Y no es una consigna. Es la constatación de un país que hoy comienza a caminar hacia el desarrollo”, añadió.

    “Nuestro gobierno partió de una convicción: el orden no es contrario a la libertad. El orden es una de las condiciones de la libertad. Libertad para poder volver tranquilo a casa y no ser víctima del crimen organizado. Llevamos seis meses, y estamos ordenando la casa. Hoy Chile es un país más seguro, un país más competitivo y un país con menos burocracia”, aseguró.

    En ese sentido, destacó: “En Chile, en el primer semestre de este año, la tasa de homicidios registró una baja de 11,5%, y nos acercamos a los niveles que teníamos antes de la pandemia. Nuestras fronteras, están más controladas. Con el Plan Escudo Fronterizo, hemos reducido en un 86% el ingreso irregular; se ha expulsado a un 50% más de personas que el año anterior. En esa línea, hemos impulsado el Acuerdo de Santiago, en materia de seguridad, sumando a varios países de Sudamérica para coordinarnos efectivamente a la hora de combatir el crimen organizado transnacional”.

    Dicho eso, hizo un llamado a los líderes de las demás naciones a escoger a Chile para invertir: “Elijan Chile para invertir. Encontrarán reglas que no cambian de un día para otro, tribunales que funcionan, contratos que se cumplen y un Estado dispuesto a facilitar la inversión. Chile entiende que, en un mundo multipolar, la estabilidad institucional no es un lujo, es una necesidad. Somos, por ejemplo, un actor clave para la transición energética”.

    Cese a las guerras

    Siguiendo con su alocución, Kast pasó a pedir el término de las guerras en el mundo. “Esta Asamblea no puede mantenerse indiferente frente a las guerras y conflictos que están ocurriendo en el mundo. Estos conflictos abiertos, no solo amenazan la estabilidad de diversas regiones, sino que perjudican al mundo entero. Chile, al igual que varios países representados en esta sala, importa prácticamente todo el petróleo que consume y ha sido impactado directamente por las distintas guerras”, afirmó.

    “Eso no es geopolítica abstracta: se expresa en el costo del pan, del transporte y de las cosechas. Es inflación que no cede, tasas que no bajan, inversión que se posterga y empleo que no se crea. Países enteros que estaban despegando han vuelto a estancarse por guerras que no provocaron y que no pueden detener. Por eso el llamado de Chile es directo: las guerras deben cesar. La guerra no solo desangra a quien combate, sino que empobrece, al resto del mundo. Todos perdemos con las guerras y ya hemos perdido demasiado”, agregó el Presidente.

    Crítica a la ONU

    Llegado el momento, Kast procedió a cuestionar el rol de Naciones Unidas, señalando que además de tener un problema de liderazgo, tiene problemas de acción.

    “Aquí llego a lo más incómodo que vine a manifestar, esta organización no ha estado a la altura de los desafíos de nuestros tiempos. No es solamente un problema de liderazgo, presente o futuro, sino también un problema de acción”, lanzó.

    “Naciones Unidas durante las últimas décadas y por distintos motivos no ha sido parte de la solución a estos problemas. No es posible mantener vigente el orden mundial del año 1945 en un mundo del 2026. Se ha construido una arquitectura que delibera en exceso y ejecuta con lentitud. Un Consejo de Seguridad que refleja el escenario político de 1945 y no la realidad de 2026. Una burocracia que crece hacia adentro, al igual que en muchos países. Una proliferación de agendas que, por muy nobles que parezcan, han terminado por desplazar aquello que ésta organización se comprometió a hacer en su Carta fundacional: mantener la paz, proteger la vida y defender la libertad de los pueblos”, dijo.

    En esa línea, puso sobre la mesa tres propuestas para “exigir” que Naciones Unidas “cumpla con su mandato”: “Reducir la burocracia y concentrar el presupuesto donde hay vidas en juego; suspender las agendas que no son prioritarias, para devolver el foco a las que sí lo son; reformar el Consejo de Seguridad, no como gesto simbólico, sino como condición para que sus decisiones vuelvan a ser respetadas”.

    Más sobre:José Antonio KastONUNaciones Unidas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Mubi Fest 2026: dónde y cómo comprar las entradas para la tercera edición del festival

    Pese a reparos transversales y votos del PC en contra: Senado aprueba norma pendiente de reforma al sistema político

    Javiera Zaccarelli, madre de dos hijos con alergias alimentarias: “Es muy difícil entenderlo si es que no lo vives”

    CMPC acuerda venta de negocio de corrugados en Chile a Smurfit Westrock por US$420 millones

    Revés para Conadecus: TDLC declara improcedente recurso de apelación por límites a conglomerados

    Motorola presenta el Signature 27: su nuevo celular premium con Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, IA de Google y cámara de 200 MP

    Lo más leído

    1.
    Adhesión al Escudo de las Américas de Trump se toma gira de Kast por posibles alcances en coordinación militar

    Adhesión al Escudo de las Américas de Trump se toma gira de Kast por posibles alcances en coordinación militar

    2.
    Reforma política: Cámara da portazo a intento del PC y senador Urrutia para suavizar condena a gobiernos totalitarios

    Reforma política: Cámara da portazo a intento del PC y senador Urrutia para suavizar condena a gobiernos totalitarios

    3.
    Cámara aprueba admisibilidad de proyecto de ley que busca asegurar inembargabilidad de fondos para deudores del CAE

    Cámara aprueba admisibilidad de proyecto de ley que busca asegurar inembargabilidad de fondos para deudores del CAE

    4.
    En el avión presidencial: el reclamo de Soto y Ortiz a Kast por Bachelet y los contactos del Mandatario con la expresidenta

    En el avión presidencial: el reclamo de Soto y Ortiz a Kast por Bachelet y los contactos del Mandatario con la expresidenta

    5.
    Gobierno confirma insistencia con el proyecto de expulsiones en el Senado en medio de mala racha legislativa de la Segpres

    Gobierno confirma insistencia con el proyecto de expulsiones en el Senado en medio de mala racha legislativa de la Segpres

    6.
    Declaración del Escudo de las Américas compartida por EE.UU. incluye intención de convocar al Tiar y abre opción de cooperación militar

    Declaración del Escudo de las Américas compartida por EE.UU. incluye intención de convocar al Tiar y abre opción de cooperación militar

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué regiones de la zona central serán afectadas por el río atmosférico y el sistema frontal, según el pronóstico

    Qué regiones de la zona central serán afectadas por el río atmosférico y el sistema frontal, según el pronóstico

    Berlín: cuando David Bowie quiso perderse

    Berlín: cuando David Bowie quiso perderse

    Así se mueven los santiaguinos en bicicleta: cuánto duran sus viajes y cuáles son sus horarios favoritos

    Así se mueven los santiaguinos en bicicleta: cuánto duran sus viajes y cuáles son sus horarios favoritos

    5 formas para hacer que las alergias primaverales sean menos desagradables, según una inmunóloga

    5 formas para hacer que las alergias primaverales sean menos desagradables, según una inmunóloga

    Servicios

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Anuncian la Gira Teletón 2026: revisa las fechas, ciudades y artistas invitados

    Anuncian la Gira Teletón 2026: revisa las fechas, ciudades y artistas invitados

    A qué hora y dónde ver a Unión La Calera vs. Universidad Católica por la Copa Chile

    A qué hora y dónde ver a Unión La Calera vs. Universidad Católica por la Copa Chile

    Pese a reparos transversales y votos del PC en contra: Senado aprueba norma pendiente de reforma al sistema político
    Chile

    Pese a reparos transversales y votos del PC en contra: Senado aprueba norma pendiente de reforma al sistema político

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Kast participa en reunión del Compromiso de Santiago y anuncia que Argentina asumirá coordinación en noviembre

    CMPC acuerda venta de negocio de corrugados en Chile a Smurfit Westrock por US$420 millones
    Negocios

    CMPC acuerda venta de negocio de corrugados en Chile a Smurfit Westrock por US$420 millones

    Revés para Conadecus: TDLC declara improcedente recurso de apelación por límites a conglomerados

    FNE abre investigación por el acuerdo entre AZA-CAP y la adquisición de Ahorra por SMU

    Esto es lo que el estrés crónico podría estar haciendo en tu corazón, según un reciente estudio
    Tendencias

    Esto es lo que el estrés crónico podría estar haciendo en tu corazón, según un reciente estudio

    Meteochile enciende alarma meteorológica por el río atmosférico extremo: revisa aquí las regiones afectadas

    Qué regiones de la zona central serán afectadas por el río atmosférico y el sistema frontal, según el pronóstico

    Final increíble y doloroso: a la Roja Sub 20 femenina se le va de las manos el oro de los Juegos Suramericanos
    El Deportivo

    Final increíble y doloroso: a la Roja Sub 20 femenina se le va de las manos el oro de los Juegos Suramericanos

    En vivo: Chile enfrenta a Paraguay por un boleto para la final de los Odesur 2026

    Dupu Fest abre sus puertas para acercar el deporte olímpico a niñas y niños

    Motorola presenta el Signature 27: su nuevo celular premium con Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, IA de Google y cámara de 200 MP
    Tecnología

    Motorola presenta el Signature 27: su nuevo celular premium con Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, IA de Google y cámara de 200 MP

    OpenAI pide a Estados Unidos liderar acuerdo mundial para establecer normas de seguridad en inteligencia artificial

    Anker reunirá sus marcas eufy, soundcore y SOLIX: qué pasará con sus productos

    Mubi Fest 2026: dónde y cómo comprar las entradas para la tercera edición del festival
    Cultura y entretención

    Mubi Fest 2026: dónde y cómo comprar las entradas para la tercera edición del festival

    Alicia Bajo la Higuera: llega a los cines íntimo documental sobre la escritora Alicia Morel

    “Cedieron al terror y a los militantes”: cómo la exclusión de Ariana Harwicz de festival español divide a los escritores

    Milei reivindica la soberanía argentina de las Malvinas y critica la falta de autoridad la ONU
    Mundo

    Milei reivindica la soberanía argentina de las Malvinas y critica la falta de autoridad la ONU

    Gobierno de Lula y la “sorpresa” ante declaración de países del Escudo de las Américas contra grupos criminales de Brasil

    Marco Rubio dice que EE.UU. invitó a Putin a la cumbre del G20 en Miami

    Javiera Zaccarelli, madre de dos hijos con alergias alimentarias: “Es muy difícil entenderlo si es que no lo vives”
    Paula

    Javiera Zaccarelli, madre de dos hijos con alergias alimentarias: “Es muy difícil entenderlo si es que no lo vives”

    Ensalada de espinaca con tocino y queso azul

    Berlín: cuando David Bowie quiso perderse