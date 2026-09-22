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    Diputados de la Comisión de Hacienda aprueban proyecto que compensa compra de pañales y medicamentos

    La iniciativa apunta a quienes pertenezcan al 80% de los hogares más vulnerables según el Registro Social de Hogares (RSH), pero con algunos requisitos.

    Por 
    Patricia San Juan
    medicamentos

    La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó este martes el proyecto que establece un mecanismo de compensación para la compra de pañales y medicamentos.

    Así, la iniciativa, que ya cuenta con su aprobación tanto en general como en particular, quedó en condiciones de pasar a su próximo trámite legislativo en la Sala de la Cámara.

    Tras la aprobación el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, recordó que “más precisamente que una devolución del IVA, es una bonificación a la compra de pañales y medicamentos que está asociado a mostrar la boleta y en que se demuestre que se pagó el IVA de la compra, y que, en ese sentido, genera un incentivo a la formalidad, y hay un monto total que se pone a disposición para estos efectos, que asciende a US$100 millones, y en esos términos va a ir a la Sala”.

    En el caso de la compra de pañales, la norma beneficiará a madres, padres, representantes legales o personas que tengan a su cuidado niños de hasta dos años, personas mayores de 65 años que presenten determinadas condiciones de salud, y personas con discapacidad que cumplan los requisitos establecidos.

    En este caso, Hacienda revisó las normas relacionadas a la constitución de la bonificación por la compra de pañales y medicamentos, así como su financiamiento. La primera materia, la bonificación, se aprobó por 10 votos a favor y dos en contra. Luego, se votó el artículo referido al financiamiento que establece un límite de US$100 millones durante los primeros 12 meses de vigencia de la ley.

    Dicha disposición se aprobó con una indicación del Ejecutivo relacionada con el mecanismo que se aplicará en caso de que se proyecte el agotamiento de los recursos fiscales disponibles. La modificación establece que, cuando se haya ejecutado el 70% o más de los recursos asignados para el período respectivo, se aplicará un mecanismo de priorización que será definido en el reglamento. Entre los criterios que deberá considerar se encuentra el grado de vulnerabilidad socioeconómica de los solicitantes, de acuerdo con el Registro Social de Hogares.

    Requisitos

    En el caso de pañales, el beneficio es para madres, padres o cuidadores legales de niños y niñas de hasta 24 meses de edad. También considera pañales para personas mayores de 65 años que presenten determinadas condiciones médicas. Y en casos de dependencia debidamente acreditada, el beneficio podrá ser recibido por sus cuidadores.

    Respecto de los medicamentos, el proyecto contemplará una bonificación para quienes adquieran los fármacos que sean incorporados en la cobertura del beneficio. Para ello, las compras deberán efectuarse en el comercio formal y estar respaldadas por una boleta electrónica. En el caso de los medicamentos, además, será necesaria una receta médica electrónica vigente.

    Para los pañales destinados a personas mayores, en tanto, se requerirá un certificado médico que acredite la condición que justifica su utilización. La administración de las bonificaciones quedaría en manos del Instituto de Previsión Social (IPS), organismo encargado de determinar y gestionar los respectivos pagos.

    Debate

    En el debate, que contó con la presencia del ministro Quiroz, diputados de oposición plantearon la necesidad de mejorar el financiamiento y llamaron a abordar las dificultades que enfrentan las personas mayores para acceder a información sobre el beneficio.

    Además, se sostuvo que los medicamentos y pañales no son los únicos gastos que deben enfrentar las familias y se advirtió que sectores de la clase media suelen quedar fuera de los beneficios estatales. En tal contexto, la bancada del PPD presentó indicaciones que buscaron ampliar la entrega de la bonificación por la compra de otros productos, propuestas que se declararon inadmisibles por irrogar gasto fiscal, materia que es de exclusiva iniciativa del Ejecutivo.

    La iniciativa apunta a aliviar la carga económica que representa para los hogares la compra recurrente de bienes esenciales para el cuidado infantil, el cuidado de los adultos mayores con dependencia y el tratamiento de patologías de uso permanente.

    De aprobarse el proyecto, podrán acceder a este beneficio quienes pertenezcan al 80% de los hogares más vulnerables según el Registro Social de Hogares (RSH).

    La iniciativa, que fue ingresada el Congreso el 15 de mayo, fue parte de las negociaciones entre el Ejecutivo y el Partido Por la Gente (PDG) para conseguir el apoyo a la megarreforma.

    Más sobre:EconomíaComisión de Hacienda

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