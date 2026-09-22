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    Culto

    Concierto de Ronnie Wood en Chile se mueve al Teatro Caupolicán

    El concierto del célebre guitarrista de los Rolling Stones se llevará a cabo en la misma fecha, 10 de noviembre, en el Teatro Caupolicán. Todas las entradas adquiridas previamente siguen siendo válidas para la nueva ubicación.

    Por 
    Equipo de Culto
    Rob Blackham

    La visita a Chile de Ronnie Wood, el célebre guitarrista de los Rolling Stones, se mueve de recinto. El show se desarrollará, definitivamente, en el Teatro Caupolicán tras programarse originalmente en el Santander Arena.

    Pese al cambio de lugar, el concierto se llevará a cabo en la misma fecha, 10 de noviembre. Todas las entradas adquiridas previamente siguen siendo válidas para la nueva ubicación.

    La información sobre las entradas y localidad, se enviará a la dirección de correo electrónico del usuario registrado en Punto Ticket.

    Quienes deseen solicitar la devolución completa de la entrada, cargo por servicio incluido, podrán hacerlo en el sistema Puntoticket del 22 de septiembre al 30 de septiembre.

    El show de Wood tendrá como invitada a la cantante Imleda May, con quien repasará lo mejor de su carrera.

    Más sobre:Ronnie WoodTeatro CaupolicánConciertosMúsicaMúsica Culto

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