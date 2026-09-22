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    Se esperan más de 200 mm: las regiones afectadas por el “río atmosférico extremo” que llega a Chile

    Un sistema frontal con un río atmosférico categoría 4 dejará lluvias intensas entre el martes 22 y jueves 24 en seis regiones de Chile. Revisa aquí el pronóstico.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Se esperan más de 200 mm: las regiones afectadas por el “río atmosférico extremo” que llega a Chile. Foto: ATON.

    Una alerta meteorológica publicó la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) por el sistema frontal con río atmosférico (de posible categoría 4) que dejará lluvia intensa en al menos seis regiones del sur y centro-sur del país.

    Estará vigente desde la tarde de este martes 22 hasta la noche del jueves 24. Y es que durante ese período de tiempo, se esperan precipitaciones moderadas a fuertes con isoterma cero alta.

    El evento será intenso, y podría llegar a acumular hasta los 100 mm de agua caída en sectores precordilleranos, advirtió Meteochile. Otros modelos meteorológicos, como el de Meteored, estiman que la cifra podría llegar hasta más de los 200 mm.

    Las regiones que deben mantenerse preparadas y en alerta por este evento de precipitación intensa son:

    • Región del Maule.
    • Región de Ñuble.
    • Región del Biobío.
    • Región de La Araucanía.
    • Región de Los Ríos.
    • Región de Los Lagos.

    Esto es lo que se sabe del frente con río atmosférico, hasta ahora.

    Se esperan más de 200 mm: las regiones afectadas por el “río atmosférico extremo” que llega a Chile

    El sistema frontal con río atmosférico que llega a Chile

    Según los datos de la DMC, este martes 22, la lluvia comenzaría en el litoral y cordillera costa de la Región de Los Ríos, con un monto estimado entre 40 y 70 mm.

    Pero el día clave, donde se sentirá ya la intensidad del frente con el río atmosférico “extremo” de categoría 4, sería el miércoles 23.

    Los sectores más afectados durante esa jornada serían La Araucanía (entre 70 y 100 mm en la precordillera), Los Ríos (entre 70 y 90 en el litoral; 70 y 95 en cordillera costa; 60 y 90 en el valle y 70 y 100 en la precordillera) y Los Lagos (entre 80 y 100 en la cordillera austral; 80 y 105 en el litoral interior; 80 y 100 en la cordillera; 70 y 100 y en la cordillera costa y 60 y 80 en el litoral).

    En estas regiones también estarían pronosticadas rachas de viento entre los 60 y 80 km/h, según explicaron desde Meteored.

    Se esperan más de 200 mm: las regiones afectadas por el “río atmosférico extremo” que llega a Chile

    Además, hay que tener ojo con la isoterma cero que será muy pronunciada: entre 2.500 y 3.000 metros desde la Región del Maule hasta Biobío y entre 2.300 y 2.800 m. desde La Araucanía a Los Lagos.

    Todas estas condiciones podrían provocar crecidas de cauces, desbordes y remociones de terreno, entre otras cosas. Por ello, el llamado de Meteochile es a extremar precauciones, mantener despejados sistemas de drenaje y estar pendientes a las instrucciones de las autoridades.

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