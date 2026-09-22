Ministra Arzola defiende cambios al SAE y aborda Presupuesto 2027 para Educación: “Recursos no nos van a faltar”

La ministra de Educación, María Paz Arzola, defendió esta jornada el proyecto presentado por el Ejecutivo que modifica el Sistema de Admisión Escolar y que ahora deberá pasar por la comisión de Educación del Senado.

Consultada al respecto por Radio ADN y por un estudio de la UC en donde se advierte que los cambios al SAE propuestos por el gobierno elevarían la segregación escolar y revertirían avances, la ministra apuntó a que “no le sorprendía” que existieran opinionen en contra del proyecto.

“Recordemos que llevamos 10 años de un sistema al cual desde los primeros años se le detectaron que tenía problemas, y pese a eso, llevamos 10 años en que no se le han incorporado cambios”, sostuvo.

Por lo tanto, explicó, “nosotros lo que venimos a hacer es a tratar de avanzar, manteniendo parte importante de este sistema, pero incorporando espacios para poder reconocer el mérito, para poder también fortalecer proyectos educativos que buscan diferenciarse, que buscan tener algún sello y reduciendo el peso que hoy en día tiene la azar en la admisión”.

Consultada sobre el trabajo con los parlamentarios, la titular de Educación afirmó que han tenido conversaciones desde el Ejecutivo y también las tuvieron al momento de elaborar el proyecto.

“Conversamos tanto con diputados como con senadores. Hicimos un trabajo prelegislativo (...) también tengo que decir que fueron finalmente los parlamentarios también los que, de manera muy elocuente, a nosotros nos empujaron a presentar este proyecto con esta urgencia, porque son ellos mismos los que nos traen los testimonios de sus regiones, de sus distritos”, sostuvo.

En esta línea, Arzola manifestó que desde el Ejecutivo “siempre vamos a seguir abiertos, obviamente, a incorporar mejoras al proyecto”.

Arzola y Presupuesto 2027: “Los recursos no van a faltar”

Por otra parte y consultada sobre la discusión que se viene del Presupuesto 2027 y si va a existir un recorte como ocurrió este año, la ministra sostuvo que están trabajando en ello.

“Estamos trabajando todavía en la elaboración del presupuesto (...) Lo que sí puedo decir es que nosotros tenemos un foco muy importante en lo que son los aprendizajes, en lo que es la Educación Parvularia, los primeros años de Enseñanza Básica”, señaló.

Asimismo, apuntó a que recursos no les van a faltar.

“Tenemos iniciativas importantes que, más allá de lo que uno ve en el presupuesto general, lo importante es que el presupuesto del Ministerio de Educación es un presupuesto que tiene muchos recursos. Es, entre un cuarto y un quinto, del presupuesto total de la nación. Y, por lo tanto, quiero decir con mucha tranquilidad que recursos no nos van a faltar ”, añadió.

Consultada sobre el recorte del 3% que solicitaron desde Hacienda a comienzo de año a todos los ministerios, Arzola indicó que “lamentablemente” no pudieron llegar a esa meta.

“El ajuste presupuestario que se hizo en Educación fue menos del 1,2%. Y ese ajuste se concentró en, básicamente, en lo que fue ajustar los recursos de la Gratuidad por una mejor asignación del beneficio, que hasta ahora no se había asignado del todo bien en términos de que las personas cumplieran realmente el requisito socioeconómico”, sostuvo.

En ese sentido, indicó, la cartera, en continuidad con un trabajo que había iniciado la administración anterior, mejoraron la asignación del beneficio, “y ahí pudimos también ahorrar recursos”.

Y sumado a esto, el ahorro también provino “en gran medida” de la cobranza del Crédito con Aval del Estado, “que era un crédito que no se está recuperando y que hoy día, gracias a que se está recuperando, podemos disponer de recursos que implican no gastar plata en tener que ejecutar esas garantías”, explicó.