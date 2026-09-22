Biministro Mas por gestión del gobierno: “Chile ya cambió el rumbo hacia donde iba”

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, valoró la gestión del gobierno del Presidente José Antonio Kast en medio de la agenda que tiene el Ejecutivo para generar más inversión y bajar la tasa de desempleo.

“Se tienen un montón de restricciones que en el mundo privado no se tienen, pero es posible, con voluntad, con gestión, con ideas nuevas. La verdad es que estamos haciendo una transformación importante en Chile. Yo creo que Chile ya cambió el rumbo hacia donde iba”, dijo el biministro al ser consultado sobre su llegada desde el mundo privado al público en entrevista con Tele13 Radio.

La autoridad comentó que en la actual administración “hay una gestión del Estado que es totalmente distinta a cómo se venía gestionando. Hemos ido generando confianza. Hoy día tenemos un récord de inversión”.

“Lo veíamos en nuestra gira por Madrid y Londres. Hay mucho interés real por traer grandes capitales a Chile. Tenemos que hacer que esas cosas pasen y que eso se convierta en empleo para las familias chilenas”, agregó.

Sobre empleo, el biministro destacó el trabajo del Ejecutivo con la medida “modo empleo”, que a la fecha entregó 54.000 puestos de trabajo, según datos del gobierno.

Luego, como otra medida para impulsar el empleo, la autoridad dijo las iniciativas en relación a generar puestos de trabajo por el lado de proyectos de viviendas y obras públicas. El anuncio se espera la próxima semana y este lunes el ministro de Vivienda, Iván Poduje, adelantó parte del anuncio.

“Esa es toda la primera fase del empleo; la segunda gran fase, habíamos dicho, son las 230 RCA (resolución de calificación ambiental) que están aprobadas, que van a entrar en operación, y la tercera fase son los cambios estructurales, que hemos venido haciendo a nivel macro, que son el mercado de capitales, que entró ahora, la baja de impuestos, la invariabilidad, todos temas que se consultaron mucho en nuestra gira por el exterior”, añadió el biministro.

El secretario de Estado también resaltó la necesidad de ir avanzado para mejorar los tiempos de tramitación de los proyectos de inversión.

“Hay minas que necesitan aprobar proyectos que venían ralentizados por años. Ese es el efecto de cuando uno tiene malas políticas públicas y todo el proceso se hace mucho más lento; bueno, tiene consecuencias. Hoy día lo estamos visibilizando en la producción minera y estamos visibilizando la importancia que tiene la minería para Chile”, dijo.