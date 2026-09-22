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    Apple inaugura Apple Music Hall en Londres: un recinto para conciertos con sonido espacial y transmisiones en vivo

    El nuevo espacio de Apple Music, ubicado en la histórica Battersea Power Station, tiene capacidad para 600 personas y cuenta con un sistema de 48 altavoces, estudios de grabación y tecnología para transmitir conciertos a todo el mundo. La compañía también estrenó nuevas instalaciones para sus programas de radio.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    Apple inaugura Apple Music Hall en Londres: un recinto para conciertos con sonido espacial y transmisiones en vivo Tendencias / La Tercera

    Apple quiere que la música trascienda los audífonos, los teléfonos y las plataformas de streaming. La compañía inauguró Apple Music Hall, un nuevo recinto para conciertos en vivo ubicado en Londres, con el que busca acercar a los artistas a sus seguidores mediante presentaciones íntimas que podrán transmitirse a audiencias de todo el mundo.

    El espacio se encuentra en la histórica Battersea Power Station, una antigua central eléctrica situada junto al río Támesis que también alberga las oficinas centrales de Apple en el Reino Unido.

    Con capacidad para 600 espectadores, el recinto combina una sala de conciertos de pequeñas dimensiones con infraestructura de producción audiovisual profesional.

    Su principal particularidad es que permitirá a los músicos realizar una presentación, grabarla con sonido espacial y producir material audiovisual de alta calidad sin abandonar las instalaciones.

    El anuncio también contempla la apertura de nuevos estudios de Apple Music Radio en el mismo complejo.

    Un escenario para 600 personas con sonido espacial

    Apple inaugura Apple Music Hall en Londres: un recinto para conciertos con sonido espacial y transmisiones en vivo Tendencias / La Tercera

    A diferencia de los grandes estadios y arenas utilizados habitualmente por las estrellas internacionales, Apple Music Hall fue concebido para ofrecer una experiencia cercana entre los músicos y sus seguidores.

    El recinto tiene capacidad para 600 personas y dispone de un escenario de aproximadamente 11,6 metros de ancho que puede adaptarse a distintas configuraciones, desde conciertos tradicionales con el público frente a los artistas hasta presentaciones en las que los espectadores rodean parcialmente el escenario.

    Uno de sus principales atractivos tecnológicos es un sistema de sonido espacial compuesto por 48 altavoces distribuidos alrededor de la audiencia.

    Esta configuración permitirá que los conciertos preparados para aprovechar el audio espacial ofrezcan una experiencia envolvente, con sonidos que pueden percibirse desde diferentes direcciones y posiciones dentro de la sala.

    La tecnología busca trasladar al escenario una de las características que Apple ha impulsado durante los últimos años en su servicio de música, donde ofrece canciones y álbumes mezclados en audio espacial con Dolby Atmos.

    En cuanto a su arquitectura, el recinto incorpora elementos inspirados en la antigua central eléctrica, como muros de ladrillo, arcos y balcones de bronce. Una gran pared de cristal conecta visualmente el interior con el edificio histórico y permite contemplar el entorno del río Támesis.

    Conciertos que podrán grabarse y transmitirse a todo el mundo

    Apple inaugura Apple Music Hall en Londres: un recinto para conciertos con sonido espacial y transmisiones en vivo Tendencias / La Tercera

    La propuesta de Apple Music Hall no se limita a ofrecer conciertos presenciales. Detrás del escenario funcionará un centro de producción audiovisual diseñado para convertir cada presentación en contenido que posteriormente pueda distribuirse a través de diferentes plataformas.

    Las instalaciones cuentan con dos estudios profesionales de grabación y mezcla que permiten registrar los conciertos mediante pistas de audio independientes y producir versiones con sonido espacial, tanto durante la presentación como posteriormente.

    El recinto también dispone de infraestructura para conectar 16 o más cámaras a una sala de control de transmisión, lo que permitirá registrar los espectáculos desde múltiples ángulos.

    Un detalle particular es que el sistema admite la utilización de cámaras profesionales tradicionales junto con grabaciones realizadas mediante iPhone, integrando ambos tipos de dispositivos en una misma producción audiovisual.

    De esta manera, un artista podrá realizar un concierto para 600 espectadores y obtener, a partir de esa única presentación, una grabación de audio espacial, una mezcla preparada para transmisión y un video multicámara.

    Apple confirmó que los espectáculos realizados en Apple Music Hall también se transmitirán en vivo a nivel mundial, permitiendo que los seguidores que se encuentren fuera de Londres puedan disfrutar de estas presentaciones especiales.

    Por ahora, la compañía no ha detallado una programación completa de conciertos ni ha especificado qué artistas protagonizarán las primeras presentaciones.

    Apple Music Radio también estrena estudios en Londres

    Apple inaugura Apple Music Hall en Londres: un recinto para conciertos con sonido espacial y transmisiones en vivo Tendencias / La Tercera

    La inauguración del nuevo recinto musical viene acompañada de otra novedad: Apple Music Radio trasladará sus operaciones de Londres a nuevos estudios ubicados dentro de Battersea Power Station.

    Desde estas instalaciones se emitirán en directo los programas conducidos por los presentadores de Apple Music Radio que trabajan en la capital británica.

    La programación incluirá entrevistas con artistas, estrenos musicales, programas especiales y actuaciones sorpresa, ampliando las posibilidades de producir contenido musical desde un mismo complejo.

    Apple Music Radio funciona las 24 horas del día y sus transmisiones pueden escucharse gratuitamente en todo el mundo, sin necesidad de contratar una suscripción al servicio de streaming musical.

    La apertura de los estudios permitirá integrar las actividades de radio con los conciertos y las producciones audiovisuales realizadas en Apple Music Hall.

    La nueva apuesta de Apple por la música en vivo

    Apple inaugura Apple Music Hall en Londres: un recinto para conciertos con sonido espacial y transmisiones en vivo Tendencias / La Tercera

    La inauguración de Apple Music Hall marca un nuevo capítulo en la relación de Apple con la industria musical, que comenzó a adquirir protagonismo con el lanzamiento del iPod y iTunes a comienzos de los años 2000.

    Posteriormente, la compañía organizó el iTunes Music Festival, un evento que reunió a artistas internacionales en Londres y que más tarde pasó a llamarse Apple Music Festival.

    Con el lanzamiento de Apple Music en 2015, la empresa amplió su presencia en la industria mediante un servicio de streaming que actualmente ofrece un catálogo de más de 100 millones de canciones.

    El nuevo recinto representa una extensión de esa estrategia hacia la producción de experiencias musicales presenciales, con la posibilidad de transformarlas simultáneamente en contenido digital para audiencias internacionales.

    En lugar de limitarse a distribuir grabaciones realizadas por terceros, Apple contará con un espacio propio donde podrá desarrollar presentaciones exclusivas, producir conciertos y experimentar con tecnologías de audio y video.

    La elección de Londres también tiene un significado particular. La capital británica fue sede del antiguo iTunes Music Festival y mantiene una relación histórica con los conciertos y las actividades musicales organizadas por Apple.

    Con Apple Music Hall, la compañía recupera esa tradición, pero incorpora una infraestructura tecnológica diseñada para conectar las presentaciones presenciales con las posibilidades de distribución del streaming.

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