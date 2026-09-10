iPhone Duo: zoom al primer iPhone plegable de Apple, que llegará a Chile desde $2.499.990

En su evento de septiembre Apple presentó el iPhone Duo, su primer teléfono plegable, con una propuesta que transforma tanto el diseño del dispositivo como la manera de utilizarlo.

Cerrado, tiene un tamaño similar al de un pasaporte . Mientras que abierto, ofrece la pantalla más grande que ha incorporado un iPhone , con espacio para trabajar con dos aplicaciones, jugar o ver contenido.

El equipo combina una estructura de titanio, el nuevo procesador A20 Pro y dos baterías que funcionan de manera coordinada.

En Chile estará disponible desde el 23 de octubre, con un precio inicial de $2.499.990 para la versión de 256 GB , según la tienda oficial de Apple.

John Ternus, CEO de la compañía, describió el lanzamiento como la transformación más importante del iPhone desde el modelo original.

La apuesta se refleja en un software adaptado al formato: la interfaz cambia al desplegar el teléfono, varios controles se trasladan hacia los costados y las dos pantallas habilitan nuevas funciones de fotografía y videollamadas .

Dos pantallas y una bisagra con más de 100 componentes

iPhone Duo: zoom al primer iPhone plegable de Apple, que llegará a Chile desde $2.499.990

El iPhone Duo incorpora una pantalla exterior Super Retina XDR de 5,4 pulgadas y una interior de 7,6 pulgadas. Según Apple, la primera ofrece el 90% de la superficie de pantalla del iPhone 18 Pro, mientras que la segunda tiene un área un 50% mayor que la del iPhone 18 Pro Max.

Ambas comparten la misma relación de aspecto, lo que permite escalar el contenido proporcionalmente al pasar de una a otra. También incluyen ProMotion, pantalla siempre activa y un brillo máximo de 3.000 nits en exteriores.

El panel interior utiliza un acabado nanotexturizado que reduce reflejos y disimula la visibilidad del pliegue . Debajo de esa pantalla se encuentra una cámara FaceTime que permanece oculta cuando no está en uso.

Apple también anunció compatibilidad con el Apple Pencil con USB-C en ambas pantallas, aunque esa función llegará más adelante este año.

La estructura está fabricada en titanio de grado 5 con acabado pulido. Su bisagra reúne más de 100 componentes y sostiene el centro de la pantalla para mantenerla plana cuando el dispositivo está abierto.

El panel flexible, además, incorpora capas de vidrio, adhesivos que permiten su desplazamiento durante el plegado y una placa de titanio de refuerzo.

El teléfono cuenta con certificación IP68 de resistencia al agua y al polvo, Ceramic Shield en la parte posterior y Ceramic Shield 2 en la pantalla exterior. Para desbloquearlo, Touch ID está integrado en el botón lateral, de modo que puede utilizarse tanto abierto como cerrado.

Un iOS pensado para trabajar con dos aplicaciones

Una de las principales novedades está en Split View, que permite abrir dos aplicaciones una junto a la otra por primera vez en un iPhone. También es posible utilizar dos ventanas de una misma aplicación, como Safari, y guardar combinaciones de apps para retomarlas después.

Esto permite, por ejemplo, consultar una página mientras se toman notas o conversar con Siri AI sin dejar de mirar otro contenido. Apple señala que Netflix, Zoom y Slack ya aprovechan el formato plegable con experiencias adaptadas.

La interfaz de iOS también cambia. El Dock y distintos controles se ubican en los laterales para liberar espacio vertical, mientras que Dynamic Island adopta una disposición vertical en el borde de las pantallas.

Al abrir el equipo, la pantalla de inicio puede mostrar dos páginas junto con una columna de widgets.

El modo StandBy suma otra posibilidad: basta apoyar el teléfono para convertirlo en un reloj, un marco de fotos o un panel de información, incluso sin conectarlo a un cargador.

El iPhone Duo llegará con el sistema operativo iOS 27.1 .

Cámaras de 48 megapixeles y selfies con la pantalla exterior

iPhone Duo: zoom al primer iPhone plegable de Apple, que llegará a Chile desde $2.499.990

El sistema trasero reúne una cámara principal Fusion de 48 megapixeles y un ultra gran angular de igual resolución, que también permite fotografía macro.

La principal captura imágenes de 24 megapixeles de manera predeterminada e incorpora una opción de acercamiento 2x de calidad óptica, obtenida desde su sensor.

El formato plegable amplía las formas de fotografiar. Los usuarios pueden tomar selfies con las cámaras traseras y encuadrarse en la pantalla exterior.

Con Duo Preview, quien está frente al teléfono ve una previsualización de la foto; Kid Cue, en tanto, reproduce animaciones de Peanuts para atraer la atención de los niños hacia la cámara.

Otra incorporación es Smart Take, que utiliza inteligencia artificial ejecutada en el dispositivo para reconocer cuándo las personas están posando y tomar fotografías automáticamente.

En videollamadas, Duo FaceTime permite que otra persona se incorpore utilizando la pantalla y la cámara exteriores. El teléfono también puede mantenerse parcialmente plegado sobre una superficie para conversar sin sostenerlo.

Para video, la cámara principal graba en 4K a 120 cuadros por segundo con Dolby Vision. Se suman efectos cinematográficos aplicables después de la captura, mejoras en Audio Mix para tratar voces y aislar música, y secuencias time-lapse en 4K con Dolby Vision HDR.

A20 Pro, doble batería y carga rápida

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El iPhone Duo utiliza el A20 Pro, el mismo procesador de los iPhone 18 Pro, fabricado con tecnología de 2 nanómetros. Integra una CPU de seis núcleos, una GPU de siete y dos Neural Engine de 16 núcleos para tareas de inteligencia artificial.

Según las cifras de Apple, la CPU es hasta un 20% más rápida que la del A19 Pro y la GPU alcanza una mejora de hasta el 40%. Una cámara de vapor ayuda a disipar el calor durante juegos, multitarea y otras cargas exigentes.

La batería está distribuida entre las dos mitades del equipo. Apple declara hasta 31 horas de reproducción de video con la pantalla interior y hasta 44 horas con la exterior.

La carga rápida permite recuperar hasta el 50% en unos 20 minutos por cable, o en aproximadamente 30 minutos con un cargador inalámbrico MagSafe o Qi2, bajo las condiciones indicadas por la marca.

En conectividad, incluye Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread y el módem celular C2 de Apple . El diseño utiliza exclusivamente eSIM en todos los mercados , por lo que no admite tarjetas SIM físicas.

Siri AI y funciones que llegarán por etapas

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El dispositivo incorpora Apple Intelligence y Siri AI, la nueva versión del asistente que puede utilizar contexto personal de mensajes, correos y fotografías , además de interpretar contenido en pantalla para responder preguntas o realizar acciones.

Entre las herramientas anunciadas aparecen nuevas opciones para editar imágenes y Notify Me en Safari, que permite monitorear cambios en páginas web, como una reposición de stock o una baja de precio.

El despliegue tendrá etapas: Siri AI comenzará en beta en inglés el 14 de septiembre y sumará español en octubre . Apple advierte que la disponibilidad de algunas funciones dependerá del idioma y la región.

Precio del iPhone Duo en Chile y fecha de lanzamiento

La tienda de Apple en Chile confirma que la preventa comenzará el viernes 16 de octubre a las 09:00 horas de Santiago , mientras que la disponibilidad partirá el viernes 23 de octubre.

Se ofrecerá en blanco estrella y cielo nocturno, con los mismos precios para ambos colores.