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    Arrau y detención del exfiscal Vinko Fodich: “Es preocupante este tipo de casos (...) tenemos que atacarlos con decisión”

    El exfiscal Vinko Fodich fue detenido en el marco de una investigación llevada a cabo por la Fiscalía Supraterritorial.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, se refirió esta mañana a la detención del exfiscal Vinko Fodich en el marco de una investigación de la Fiscalía Supraterritorial, calificando como “preocupantes” este tipo de casos.

    En el marco de una pauta por un decomiso de droga, el ministro fue consultado sobre el caso señalando que “por supuesto que es preocupante este tipo de casos”.

    “Es preocupante que hayan funcionarios vinculados, detenidos. Y más que preocupante, es de las cosas que tenemos que atacar con toda decisión”, mencionó.

    Asimismo, recordó la detención reciente de funcionarios de Gendarmería, apuntando que “la decisión de este gobierno, y tiene que ser la decisión del Estado de Chile de atacar la corrupción, si es que hay vinculados funcionarios activos. No me voy a referir a exfuncionarios, que también están siendo imputados. Pero cuando hay personas activas, vinculadas a actos ilícitos, a actos de corrupción, es de la máxima gravedad”.

    Es así como señaló que “es así como se empieza a destruir el Estado. Así se destruye la credibilidad”.

    “Este gobierno va a apoyar con todo a las policías, a Carabineros de Chile, a la Policía de Investigaciones, a Gendarmería, que son las que corresponden a este ministerio, pero también va a ser duro, inflexible, con quienes se salgan del camino”, enfatizó.

    En tanto el fiscal jefe Supraterritorial, Miguel Ángel Orellana, sostuvo que la detención fue ampliada hasta el día de mañana.

    “La solicitud fue efectivamente por los delitos de secuestro extorsivo, extorsión y otros delitos funcionarios vinculados. Yo solo puedo confirmar que el abogado Fodich sí está detenido. Está ampliado, va a ser formalizado el día de mañana”, señaló.

    “El resto de los detalles no los podemos entregar esta mañana. Primero, porque mañana es la formalización. Segundo, porque se encuentra una serie de diligencias en curso que están siendo desarrolladas por la Policía de Investigaciones con todo éxito”, agregó.

    Más sobre:SeguridadMartín ArrauVinko FodichExfiscalFiscalía Supraterritorial

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