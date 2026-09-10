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    Trump asegura que la guerra en Irán acabará “justo después” de las elecciones de noviembre en Estados Unidos

    “Creo que la guerra va a terminar justo después de las elecciones porque ya no pueden aguantar más", sostuvo Trump.

    Por 
    Europa Press
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: @WhiteHouse en X.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que la guerra en Irán acabará “justo después” de las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre y que renovarán la Cámara de Representantes y el Senado estadounidense, afirmando que Teherán no puede “aguantar más” y que está tratando de influir en los comicios.

    “Creo que la guerra va a terminar justo después de las elecciones porque ya no pueden aguantar más. Están desesperados por intentar influir en las elecciones”, ha afirmado en declaraciones a la prensa antes de participar en la convención republicana celebrada en Dallas, en el estado de Texas.

    Así ha querido desligar la cita electoral del conflicto en Irán, señalando que el objetivo de la ofensiva del Ejército estadounidense es que la República Islámica nunca cuente con un arma nuclear. A su juicio, en Irán se va a plegar a acordar una serie de elementos que antes no estaba abierto a negociar, aparte de la cuestión nuclear.

    “Vamos a contar con la energía nuclear. Eso es a un 99,9%. Pero habrá muchas otras opciones sobre la mesa que antes no lo habrían estado”, ha asegurado respecto al eventual final de la guerra.

    Sobre el precio del petróleo y el gas, que vuelven a dispararse, Trump ha recalcado que el mercado se estabilizará también después de la cita de noviembre. “Justo después de las elecciones, los precios del petróleo se van a desplomar. Se van a desplomar, y nosotros los haremos bajar”, ha afirmado, si bien ha reconocido que la situación “va a llevar un poco más de tiempo” que el plazo de las ‘midertm’.

    El jefe de la Casa Blanca ha incidido en todo caso en que la cuestión es “muy fácil de explicar” a la ciudadanía estadounidense. “Solo hay que preguntar: ‘¿Dejaréis que Irán tenga un arma nuclear?’ Y la respuesta es no”, ha sostenido.

    La popularidad del presidente se encuentra a la baja ante las elecciones de medio mandato, las ‘midterm’, en las que Trump se juega mantener el control absoluto del Congreso.

    Washington y Teherán han recrudecido los últimos días los ataques en torno al estrecho de Ormuz, unas acciones militares que van en paralelo con la campaña de sanciones de Estados Unidos destinada a asfixiar la economía iraní y aislarla de los mercados internacionales y el sistema financiero global.

    Más sobre:Estados UnidosIránDonald TrumpGuerra

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