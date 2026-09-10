SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Jetzen Lopez, Zidane Yáñez y Thomas Dean Coulombe: quiénes son los “extranjeros” citados por Nicolás Córdova para la Roja

    Tres jugadores Sub 20, todos nacidos en el exterior (Australia, Estados Unidos y España), están contemplados para la selección chilena adulta que jugará partidos amistosos ante los anfitriones del Mundial entre septiembre y octubre.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Jetzen Lopez, Zidane Yáñez y Thomas Dean Coulombe: los "extranjeros" citados para la Roja.

    La selección chilena vuelve al ruedo. Ante la falta de un entrenador titular, Nicolás Córdova continúa como el interino y estará al mando de la Roja para los próximos partidos amistosos, en el marco de la fecha FIFA extendida que sucederá entre septiembre y octubre. A la espera de la nómina completa para los desafíos en Norteamérica, se han conocido a cuentagotas algunos integrantes de la lista.

    El Sporting Braga de Portugal se adelantó a la ANFP e informó que Jetzen Lopez está convocado para el combinado absoluto. Además del joven, según información que maneja El Deportivo, también están citados Thomas Dean Coulombe y Zidane Yáñez, otros dos futbolistas de proyección, que nacieron en el exterior y que tienen raíces chilenas.

    Cabe recordar que Chile disputará tres amistosos en el extranjero, ante los anfitriones de la Copa del Mundo. El primero será el sábado 26 de septiembre, ante Canadá, en el BMO Field de Toronto. Luego, el martes 29 de este mes, enfrentará a Estados Unidos en St. Louis, Misuri. La gira finalizará con el partido ante México, el martes 6 de octubre, en el Memorial Coliseum de Los Angeles, California.

    Jetzen Lopez

    Mediocampista ofensivo de 19 años (14 de enero de 2007), nació en Australia. De hecho, cuenta con experiencia en la Sub 18 de los oceánicos, con la cual alcanzó a jugar tres amistosos y anotó un doblete a Uruguay, en junio de 2025. Al tener doble nacionalidad, porque su padre es chileno, el cuerpo técnico de Nicolás Córdova puso su radar en él para tenerlo en los combinados juveniles. Durante el mes de marzo, fue citado para la Roja Sub 20 y tuvo su estreno en un duelo ante Perú, que se desarrolló en Quilín.

    Jetzen Lopez, jugando por la Roja Sub 20.

    “Mi papá nació allá (en Chile) y se mudó a Australia de joven. Siempre dijo que es un país hermoso. No he visitado Chile, pero sueño, ya que me encanta viajar. No tengo un lugar específico en mente, pero me gustaría conocer el país”, confesó el futbolista en una entrevista con As. También reveló que su papá es hincha de la U y que tiene admiración por Arturo Vidal. “Me encanta su hambre de victoria y su agresividad”, manifestó.

    Este volante ofensivo también puede desempeñarse como mediocentro o puntero por la izquierda. Estuvo en la Sub 17 del Vitoria Setúbal, hasta que en 2024 dio el salto hacia el Sporting Braga, club que se ha ganado un lugar para pelearle la hegemonía del fútbol portugués a los tres grandes (Benfica, Porto y Sporting de Lisboa). Recaló en la Sub 19, y luego pasó hacia la Sub 23. Actualmente participa con el Braga de la Liga Next Gen, también conocida como Liga Revelaçao, destinada para los equipos de esa categoría.

    Jetzen Lopez tiene contrato con Sporting Braga hasta 2029.

    Zidane Yáñez

    Delantero de 18 años (26 de enero de 2008), es el más conocido entre los tres que se incluyen en esta nota. Porque ha tenido un camino más permanente en las selecciones juveniles nacionales. Zidane Antonio Yáñez nació en el Municipio de Union, Nueva Jersey, de padre chileno y madre puertorriqueña. Si bien de niño jugó baloncesto, derivó en el fútbol.

    Zidane Yáñez jugó el Mundial Sub 17 de Qatar.

    Sus primeros pasos en su formación los dio integrándose a la cantera de New York Red Bulls, hasta que en 2021 se unió a la academia del New York City, elenco que pertenece al City Football Group (la matriz del Manchester City). Este año dio un paso importante para su carrera en la Major League Soccer al firmar con Nashville SC. La propia institución reveló los montos de la operación: 50 mil dólares en Fondos de Asignación General (GAM) de 2027. “Zidane es una joven promesa ofensiva con un gran potencial y su combinación de creatividad y entrega lo convierte en una amenaza constante de gol”, afirmó el gerente general de la franquicia, Mike Jacobs.

    De todas formas, Yáñez se ha mantenido jugando en el Huntsville City, el equipo filial del Nashville, que juega en la MLS Next Pro. En esa competencia lleva 10 partidos, con cinco goles y una asistencia.

    La primera gran aparición de Zidane con la Roja fue en el Sudamericano Sub 15 jugado en 2024, terminando como goleador del torneo con cinco tantos. Al año siguiente integró el plantel de la Roja Sub 17 que consiguió la clasificación al Mundial, en el Sudamericano de Colombia. En octubre de 2025, siendo quizás el más reconocible de la generación, jugó la Copa del Mundo de Qatar. Hizo un gol en el triunfo sobre Canadá.

    Thomas Dean Coulombe

    Es defensa, tiene 19 años (5 de julio de 2007), una estatura de 1,82 metros y nació en Barcelona. Thomas Dean Coulombe Montenegro, de padre norteamericano y madre chilena, milita en el equipo B del Espanyol. Es lateral y también puede jugar como central. Se ha formado en la cantera de los Periquitos, donde pasó por diferentes categorías, como la Sub 18 y Sub 19.

    Thomas Dean Coulombe, por la Roja Sub 20 ante Brasil.

    Entre 2024 y 2025 tuvo una cesión en el Damm, club catalán que se dedica exclusivamente al fútbol formativo. Regresó al Espanyol y se integró al Juvenil, que disputa la Segunda Federación, la cuarta categoría del fútbol hispano.

    En marzo de 2026 llegó el llamado de la selección chilena, pensando en los amistosos de la Sub 20 ante Perú disputados en Santiago. Además, en junio de este año jugó dos encuentros ante Brasil. Uno de ellos fue en el Estadio Nacional, donde jugó como lateral izquierdo dentro de una oncena que contaba con Gabriel Maureira, Bruno Torres, Mario Sandoval, Yastin Cuevas y Martín Mundaca, entre otros. Varios de sus compañeros fueron convocados para los Juegos Suramericanos de Santa Fe.

    El fútbol es parte de la familia, porque su hermana Sofía Coulombe también es futbolista y este año fue nominada por Luis Mena para la Roja femenina, durante la Liga de Naciones de Conmebol (el torneo clasificatorio para el Mundial de Brasil).

    Lee también:

    Más sobre:FútbolLa RojaSelección chilenaJetzen LopezZidane YáñezThomas Dean Coulombe

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Israel mata a tres supuestos miembros de Hamas, en Gaza, incluido un “comandante” del brazo armado

    Primavera gris: cómo cuidarte y apoyar a tus cercanos durante esta temporada crítica para la salud mental

    ¿Llueve en Fiestas Patrias? Esto dice la última actualización de dos modelos meteorológicos

    Bespoke AI: así son las nuevas lavadoras y secadoras de Samsung que identifican el tejido y protegen la ropa

    Científicos logran restaurar la visión de ratones con ceguera con unas gotas para los ojos: esto dice su estudio

    Altea: el largo camino del disco inédito de Patricio Castillo y Osvaldo “Gitano” Rodríguez hecho en el exilio

    Lo más leído

    1.
    Triunfo y portazo a la Roja: Flamengo de Erick Pulgar gana a Independiente del Valle en la ida de cuartos de Libertadores

    Triunfo y portazo a la Roja: Flamengo de Erick Pulgar gana a Independiente del Valle en la ida de cuartos de Libertadores

    2.
    Elogiado por Vozinha y Claudio Bravo: la gran sorpresa en el arco de la Roja en la nómina de Nicolás Córdova

    Elogiado por Vozinha y Claudio Bravo: la gran sorpresa en el arco de la Roja en la nómina de Nicolás Córdova

    3.
    “He estado con lesiones; de la cabeza también”: Gary Medel rompe el silencio y reconoce complejo momento familiar

    “He estado con lesiones; de la cabeza también”: Gary Medel rompe el silencio y reconoce complejo momento familiar

    4.
    El potente dardo del técnico de Montreal para Alexis Sánchez y el resto del plantel: “No somos lo suficientemente buenos”

    El potente dardo del técnico de Montreal para Alexis Sánchez y el resto del plantel: “No somos lo suficientemente buenos”

    5.
    Pedro Morales defiende la decisión de Alexis Sánchez: “La MLS es superior a la liga chilena en todo sentido”

    Pedro Morales defiende la decisión de Alexis Sánchez: “La MLS es superior a la liga chilena en todo sentido”

    6.
    El DT lo pidió y el club se negó: la historia de un grande de Inglaterra que perdió a Darío Osorio y generó un problema

    El DT lo pidió y el club se negó: la historia de un grande de Inglaterra que perdió a Darío Osorio y generó un problema

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana: qué esperar del evento hoy

    Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana: qué esperar del evento hoy

    iPhone Duo: zoom al primer iPhone plegable de Apple, que llegará a Chile desde $2.499.990

    iPhone Duo: zoom al primer iPhone plegable de Apple, que llegará a Chile desde $2.499.990

    La señal de advertencia de un ataque cardíaco que puede aparecer en tu rostro, según un estudio

    La señal de advertencia de un ataque cardíaco que puede aparecer en tu rostro, según un estudio

    “Podría acabar con todos nosotros”: las respuestas al investigador de Anthropic que renunció por temor a la IA

    “Podría acabar con todos nosotros”: las respuestas al investigador de Anthropic que renunció por temor a la IA

    Servicios

    Así funciona la red de Metro este viernes 11 de septiembre: toda la red se encuentra disponible

    Así funciona la red de Metro este viernes 11 de septiembre: toda la red se encuentra disponible

    Las 4 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 4 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    A qué hora y dónde ver a Independiente del Valle vs. Flamengo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Independiente del Valle vs. Flamengo en TV y streaming

    Así funciona la red de Metro este viernes 11 de septiembre: toda la red se encuentra disponible
    Chile

    Así funciona la red de Metro este viernes 11 de septiembre: toda la red se encuentra disponible

    Encuentran cuerpo de mujer sin vida en La Florida: se encontraba al interior de una fosa séptica

    Detienen a sujeto de 17 años vinculado a cuádruple homicidio de menores de edad en Quilicura

    Franco Parisi y apoyo del PDG a MK4: “Queremos mejorarla. No somos ni oficialistas ni oposición, somos proposición”
    Negocios

    Franco Parisi y apoyo del PDG a MK4: “Queremos mejorarla. No somos ni oficialistas ni oposición, somos proposición”

    Reforma MK4 blinda legalmente a directores de sociedades anónimas por sus decisiones de negocios

    Reforma al mercado de capitales: expertos levantan alertas ante eventual pérdida de poder de accionistas minoritarios

    Primavera gris: cómo cuidarte y apoyar a tus cercanos durante esta temporada crítica para la salud mental
    Tendencias

    Primavera gris: cómo cuidarte y apoyar a tus cercanos durante esta temporada crítica para la salud mental

    ¿Llueve en Fiestas Patrias? Esto dice la última actualización de dos modelos meteorológicos

    Científicos logran restaurar la visión de ratones con ceguera con unas gotas para los ojos: esto dice su estudio

    Triunfo y portazo a la Roja: Flamengo de Erick Pulgar gana a Independiente del Valle en la ida de cuartos de Libertadores
    El Deportivo

    Triunfo y portazo a la Roja: Flamengo de Erick Pulgar gana a Independiente del Valle en la ida de cuartos de Libertadores

    Otro favorito manda un aviso: Bayern Múnich aterriza a la revelación nórdica y arranca goleando en la Champions League

    El mensaje de Garnero de cara a la recta final de la UC: “El título es casi imposible, pero en algún momento habrá pasado”

    Bespoke AI: así son las nuevas lavadoras y secadoras de Samsung que identifican el tejido y protegen la ropa
    Tecnología

    Bespoke AI: así son las nuevas lavadoras y secadoras de Samsung que identifican el tejido y protegen la ropa

    FaceBrooklyn, Cami, Rubio y Amigo de Artistas: las canciones chilenas vuelven a EA Sports FC 27

    Desde refrigeradores hasta lavadoras con IA: 3 electrodomésticos de Samsung para facilitar la rutina en el hogar

    Altea: el largo camino del disco inédito de Patricio Castillo y Osvaldo “Gitano” Rodríguez hecho en el exilio
    Cultura y entretención

    Altea: el largo camino del disco inédito de Patricio Castillo y Osvaldo “Gitano” Rodríguez hecho en el exilio

    Varinia Brodsky deja la dirección del Museo Nacional de Bellas Artes tras tres años de gestión

    Luis Vargas Rosas renace en el Bellas Artes: la exposición que muestra una era clave del museo

    Israel mata a tres supuestos miembros de Hamas, en Gaza, incluido un “comandante” del brazo armado
    Mundo

    Israel mata a tres supuestos miembros de Hamas, en Gaza, incluido un “comandante” del brazo armado

    La Armada de Estados Unidos reconoce que Irán “destruyó totalmente” una importante base militar estadounidense en Bahréin

    Autoridades de EE.UU. advierten que grupos terroristas siguen alentando ataques al país: difunden propaganda relacionada con el 11/9

    Día Mundial para la Prevención del Suicidio: pedir ayuda no debería ser un privilegio
    Paula

    Día Mundial para la Prevención del Suicidio: pedir ayuda no debería ser un privilegio

    Datos Paula: tres experiencias para vivir un 29 de ñoquis

    Hablemos de amor: elegí la paz después del dolor