Jetzen Lopez, Zidane Yáñez y Thomas Dean Coulombe: quiénes son los “extranjeros” citados por Nicolás Córdova para la Roja

La selección chilena vuelve al ruedo. Ante la falta de un entrenador titular, Nicolás Córdova continúa como el interino y estará al mando de la Roja para los próximos partidos amistosos, en el marco de la fecha FIFA extendida que sucederá entre septiembre y octubre. A la espera de la nómina completa para los desafíos en Norteamérica, se han conocido a cuentagotas algunos integrantes de la lista.

El Sporting Braga de Portugal se adelantó a la ANFP e informó que Jetzen Lopez está convocado para el combinado absoluto. Además del joven, según información que maneja El Deportivo, también están citados Thomas Dean Coulombe y Zidane Yáñez, otros dos futbolistas de proyección, que nacieron en el exterior y que tienen raíces chilenas.

Cabe recordar que Chile disputará tres amistosos en el extranjero, ante los anfitriones de la Copa del Mundo. El primero será el sábado 26 de septiembre, ante Canadá, en el BMO Field de Toronto. Luego, el martes 29 de este mes, enfrentará a Estados Unidos en St. Louis, Misuri. La gira finalizará con el partido ante México, el martes 6 de octubre, en el Memorial Coliseum de Los Angeles, California.

Jetzen Lopez

Mediocampista ofensivo de 19 años (14 de enero de 2007), nació en Australia. De hecho, cuenta con experiencia en la Sub 18 de los oceánicos, con la cual alcanzó a jugar tres amistosos y anotó un doblete a Uruguay, en junio de 2025. Al tener doble nacionalidad, porque su padre es chileno, el cuerpo técnico de Nicolás Córdova puso su radar en él para tenerlo en los combinados juveniles. Durante el mes de marzo, fue citado para la Roja Sub 20 y tuvo su estreno en un duelo ante Perú, que se desarrolló en Quilín.

Jetzen Lopez, jugando por la Roja Sub 20.

“Mi papá nació allá (en Chile) y se mudó a Australia de joven. Siempre dijo que es un país hermoso. No he visitado Chile, pero sueño, ya que me encanta viajar. No tengo un lugar específico en mente, pero me gustaría conocer el país”, confesó el futbolista en una entrevista con As. También reveló que su papá es hincha de la U y que tiene admiración por Arturo Vidal. “Me encanta su hambre de victoria y su agresividad”, manifestó.

Este volante ofensivo también puede desempeñarse como mediocentro o puntero por la izquierda. Estuvo en la Sub 17 del Vitoria Setúbal, hasta que en 2024 dio el salto hacia el Sporting Braga, club que se ha ganado un lugar para pelearle la hegemonía del fútbol portugués a los tres grandes (Benfica, Porto y Sporting de Lisboa). Recaló en la Sub 19, y luego pasó hacia la Sub 23. Actualmente participa con el Braga de la Liga Next Gen, también conocida como Liga Revelaçao, destinada para los equipos de esa categoría.

Jetzen Lopez tiene contrato con Sporting Braga hasta 2029.

Zidane Yáñez

Delantero de 18 años (26 de enero de 2008), es el más conocido entre los tres que se incluyen en esta nota. Porque ha tenido un camino más permanente en las selecciones juveniles nacionales. Zidane Antonio Yáñez nació en el Municipio de Union, Nueva Jersey, de padre chileno y madre puertorriqueña. Si bien de niño jugó baloncesto, derivó en el fútbol.

Zidane Yáñez jugó el Mundial Sub 17 de Qatar.

Sus primeros pasos en su formación los dio integrándose a la cantera de New York Red Bulls, hasta que en 2021 se unió a la academia del New York City, elenco que pertenece al City Football Group (la matriz del Manchester City). Este año dio un paso importante para su carrera en la Major League Soccer al firmar con Nashville SC. La propia institución reveló los montos de la operación: 50 mil dólares en Fondos de Asignación General (GAM) de 2027. “Zidane es una joven promesa ofensiva con un gran potencial y su combinación de creatividad y entrega lo convierte en una amenaza constante de gol”, afirmó el gerente general de la franquicia, Mike Jacobs.

De todas formas, Yáñez se ha mantenido jugando en el Huntsville City, el equipo filial del Nashville, que juega en la MLS Next Pro. En esa competencia lleva 10 partidos, con cinco goles y una asistencia.

La primera gran aparición de Zidane con la Roja fue en el Sudamericano Sub 15 jugado en 2024, terminando como goleador del torneo con cinco tantos. Al año siguiente integró el plantel de la Roja Sub 17 que consiguió la clasificación al Mundial, en el Sudamericano de Colombia. En octubre de 2025, siendo quizás el más reconocible de la generación, jugó la Copa del Mundo de Qatar. Hizo un gol en el triunfo sobre Canadá.

Thomas Dean Coulombe

Es defensa, tiene 19 años (5 de julio de 2007), una estatura de 1,82 metros y nació en Barcelona. Thomas Dean Coulombe Montenegro, de padre norteamericano y madre chilena, milita en el equipo B del Espanyol. Es lateral y también puede jugar como central. Se ha formado en la cantera de los Periquitos, donde pasó por diferentes categorías, como la Sub 18 y Sub 19.

Thomas Dean Coulombe, por la Roja Sub 20 ante Brasil.

Entre 2024 y 2025 tuvo una cesión en el Damm, club catalán que se dedica exclusivamente al fútbol formativo. Regresó al Espanyol y se integró al Juvenil, que disputa la Segunda Federación, la cuarta categoría del fútbol hispano.

En marzo de 2026 llegó el llamado de la selección chilena, pensando en los amistosos de la Sub 20 ante Perú disputados en Santiago. Además, en junio de este año jugó dos encuentros ante Brasil. Uno de ellos fue en el Estadio Nacional, donde jugó como lateral izquierdo dentro de una oncena que contaba con Gabriel Maureira, Bruno Torres, Mario Sandoval, Yastin Cuevas y Martín Mundaca, entre otros. Varios de sus compañeros fueron convocados para los Juegos Suramericanos de Santa Fe.

El fútbol es parte de la familia, porque su hermana Sofía Coulombe también es futbolista y este año fue nominada por Luis Mena para la Roja femenina, durante la Liga de Naciones de Conmebol (el torneo clasificatorio para el Mundial de Brasil).