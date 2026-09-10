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    Quiénes son Los Tiguerones, la banda criminal ecuatoriana declarada organización terrorista por EE.UU.

    El grupo liderado por el “Negro Willy” nació a finales de la década de 2010 en Guayaquil, como una facción de Los Choneros, y con el paso de los años se ha convertido en uno de las agrupaciones criminales más violentas de Ecuador, a la par que establecieron un extenso portafolio delictual.

    Por 
    Lya Rosen
    Mural de Los Tiguerones en Ecuador. Foto: @maibortpetit en X.

    Este miércoles el gobierno de Donald Trump añadió a su extensa lista de organizaciones terroristas a Los Tiguerones, como lo confirmó el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, durante su visita a Ecuador.

    “Hoy designaremos como Organización Terrorista Extranjera -(FTO, por sus siglas en inglés)- a un grupo conocido como Los Tiguerones y esto se produce inmediatamente después de que, en julio, designáramos a otras tres, entre ellas Los Lobos y Los Choneros”, afirmó Rubio desde Quito.

    Una decisión que el jefe de la diplomacia estadounidense justificó porque estos no son grupos criminales “normales”, sino que “organizaciones terroristas violentas y sanguinarias”.

    “Tenemos que asegurarnos de seguir persiguiéndolas”, apuntó el canciller norteamericano ante la decisión de sumar a los FTO a la banda con sede en Ecuador.

    A la cual se le vincula no solo al narcotráfico y otras actividades ilícitas, sino que además de numerosos ataques contra civiles, agentes del orden y periodistas, incluyendo la toma del canal TC Televisión durante una emisión en directo en enero de 2024.

    Los Tiguerones durante la toma en vivo de TC Televisión, en Guayaquil. Imagen redes sociales.

    La violenta cronología de Los Tiguerones

    Uno de las múltiples acciones criminales emprendidas por la agrupación que tiene como máximo líder a William Joffre Alcívar Bautista, alias “Negro Willy” o “Willy”, un exguardia de prisión que se encuentra en libertad después de que fuera detenido en España y no se concretara su extradición a Ecuador.

    El principal artífice para que, en tan solo unos años, Los Tiguerones se convirtiera en uno de los grupos criminales más peligrosos e influyentes de Ecuador y un eslabón clave en el tráfico transnacional de cocaína, como consignó la fundación dedicada al crimen organizado Insight Crime.

    El grupo nació a finales de la década de 2010 en Guayaquil como una facción de la banda carcelaria Los Choneros, pero tiene su centro de operaciones en Esmeraldas, ciudad ubicada al noreste del territorio ecuatoriano.

    La independización de la banda se concretó en 2020, luego de que el asesinato de Jorge Luis Zambrano, alias “Rasquiña” o “JL”, detonara la fragmentación de Los Choneros, cuando se sumaron a una coalición de antiguas facciones de esta última banda, conocida como Nueva Generación, junto con Los Lobos y Los Chone Killers, entre otros.

    Mural del máximo líder de Los Tiguerones, William Joffre Alcívar Bautista, alias “Negro Willy” o “Willy”. Imagen redes sociales.

    Durante su tiempo con Nueva Generación, Los Tiguerones participaron en una de las peores masacres en la historia de Ecuador, cuando al menos 119 reclusos fueron asesinados en un fallido intento por tomar el control de un bloque aún controlado por Los Choneros en la prisión del Litoral, en Guayaquil

    A esto le siguió otro cambio de bando, retomando su asociación con Los Choneros, momento desde el que comenzó una disputa por el territorio de Los Lobos, especialmente en Esmeraldas, lo que convirtió a esta ciudad en una de las más violentas del país con episodios como diferentes masacres, entre ellas la de nueve pescadores en abril de 2023.

    Pero Los Tiguerones también han estado involucrados en algunos de los casos más conocidos de uso de tácticas terroristas dentro de las prisiones para presionar al gobierno. Es así como en 2022, el grupo, junto con Los Lobos, presuntamente participaron en una oleada de ataques que incluyó carros bomba y cuerpos exhibidos en puentes.

    Uno de los múltiples pasos marcados por la brutalidad en la cronología de la banda que, de acuerdo a Insight Crime, ha construido una temible reputación como uno de los grupos criminales más agresivos de Ecuador, a la par que establecieron un extenso portafolio delictual, el cual incluye el microtráfico de drogas, la extorsión, el robo y la prestación de servicios para organizaciones de tráfico de drogas transnacionales.

    A principios de 2024 la administración del presidente Daniel Noboa declaró a Los Tiguerones y otras bandas “grupos terroristas”, afirmando que el país estaba en un estado de “conflicto armado interno”.

    Más sobre:EcuadorLos TigueronesBanda criminalEstados UnidosOrganización terroristaMarco RubioNegro WillyLos ChonerosEsmeraldasMundo

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