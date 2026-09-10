Gobierno argentino anuncia nuevas denuncias penales contra petroleras que estarían funcionando en las Malvinas

La Presidencia de Argentina dio a conocer este miércoles la interposición de nuevas denuncias penales contra empresas que estarían llevando a cabo actividades hidrocarburíferas en las Malvinas, territorio administrado por el Reino Unido desde 1833 y cuya soberanía es reclamada por Argentina.

“La Oficina del Presidente informa que se presentarán nuevas denuncias penales contra empresas que estarían desarrollando actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina, en violación de las prohibiciones dispuestas por la Ley Nº 26.659”, informó la Casa Rosada en un comunicado.

Estas se suman a las acciones judiciales iniciadas el martes pasado por el gobierno argentino ante tribunales federales contra la petrolera israelí Navitas y otras cuatro compañías, a las que acusa de operar en aguas de las islas Malvinas.

Las nuevas denuncias, agrega el texto de la administración de Javier Milei, alcanzarán no solo a “nuevas empresas involucradas” en tales actuaciones sino que también “individualizará a directores, gerentes, administradores, representantes y otras personas que han intervenido en decisiones vinculadas con dichas actividades” .

Ello supone que podrían verse ampliados procesos judiciales preexistentes, así como abiertos otros nuevos.

Asimismo, el Ejecutivo transandino afirmó que seguirá avanzando en la implementación de acciones que “permitan responsabilizar” a “todos aquellos que se encuentren violando” la “soberanía nacional” argentina, acciones que, ha subrayado, no se limitarán a las personas jurídicas sino que alcanzarán a quienes, desde sus cargos y funciones, “hayan intervenido en la realización de estos ilícitos”.

“El Gobierno nacional continuará utilizando todos los medios que tenga a su disposición para impedir que empresas o particulares desarrollen actividades que vulneren los derechos soberanos de la República Argentina y para sancionar a los responsables”, apuntó el comunicado gubernamental.

Horas antes, la misma oficina presidencial argentina anunció el inicio de procesos para sancionar a 15 personas adicionales por sus actividades petrolíferas en las islas Malvinas. Por lo que este proceso se suma a los ya iniciados contra otros 45 individuos y entidades jurídicas “involucradas en el desarrollo ilegítimo de actividades hidrocarburíferas” en las Malvinas.

“Este avance es un nuevo paso en la misma dirección”, subrayaba entonces el texto presidencial, en pleno recrudecimiento del choque entre Buenos Aires y Londres por la reclamación del archipiélago situado en el Atlántico sur, cuya disputa llevó a una guerra de diez semanas en 1982.

Cabe recordar que el pasado jueves Milei, en un mensaje televisado dirigido a la nación, anunció un decreto para acelerar el endurecimiento de las sanciones contra quienes participen en iniciativas de extracción de petróleo en las islas Malvinas “sin autorización” de Buenos Aires. A la par que avanzó la construcción de una base naval integrada en la provincia de Tierra del Fuego, situado en el extremo austral de América del Sur, y el incremento de sus capacidades en materia de telecomunicaciones.

Posición de EE.UU. ante las Malvinas

La cuestión de la soberanía de las Malvinas se ha agravado especialmente en los últimos días, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en respuesta a preguntas de los medios hiciera una breve alusión al tema, en la cual apuntó hacia la posibilidad de revisar la posición de Washington sobre el apoyo a Reino Unido en la soberanía del archipiélago disputado.

Sobre tales declaraciones se pronunció esta misma semana el embajador de EE.UU. en Chile, Brandon Judd, quien en una entrevista con la cadena CNN argumentó que “una revisión no es un cambio de postura”.

“Todo el mundo revisa las políticas, todos los presidentes. Da igual si es el presidente de Chile, el de Estados Unidos o el primer ministro de Reino Unido. Todo el mundo revisa las políticas y examina las declaraciones de política para ver si el mundo de hoy sigue siendo el mismo que cuando se firmó ese acuerdo”, recalcó el diplomático subrayando que Trump “nunca dijo que cambió la política” ni “jamás dijo que la fuera a cambiar”.