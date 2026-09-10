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    Arrau critica que criminal colombiano vuelva a centro de detención juvenil de donde escapó: “¿Qué garantiza que esta vez sea distinto?"

    El ministro de Seguridad afirmó en redes sociales que Nestor Quiñones fue enviado por el tribunal al mismo recinto del que luego logro huir, "sabiendo de las evidentes conexiones que permitieron su fuga".

    Por 
    Lya Rosen

    El ministro de Seguridad, Martín Arrau, se refirió la noche de este miércoles a la situación penal del criminal colombiano Néstor Quiñones, quien fue detenido este lunes tras fugarse el viernes 4 de septiembre, luego de recibir un permiso para asistir al bautizo de su hijo y no regresar al recinto donde cumplía su condena.

    Tras ser hallado y detenido en Antofagasta por detectives de la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI), el tribunal determinó que continuara recluido en el centro de privación de libertad IP-IRC de Copiapó, en vez de en la sección juvenil de la cárcel de la misma ciudad, como había solicitado la Fiscalía.

    El homicida de 21 años, recapturado tras un falso bautizo, es enviado por el tribunal al mismo recinto juvenil del que escapó, aun sabiendo de las evidentes conexiones que permitieron su fuga”, comenzó afirmando Arrau en redes sociales.

    Luego destacó que “más aún, la decisión se toma a pesar de que Fiscalía pidió su traslado a la sección juvenil de la cárcel de Copiapó por conductas graves y denuncias de amenazas dentro del centro”.

    Y concluyó su publicación en X preguntando: “¿Qué argumento justifica reenviar a un condenado por homicidio, capaz de fugarse, al mismo recinto juvenil? ¿Qué garantiza que esta vez sea distinto?”.

    Quiñones fue condenado cuando era menor de edad a 10 años de internación en régimen cerrado por su responsabilidad en un delito de homicidio calificado y, a inicios de septiembre, recibió autorización del Juzgado de Garantía local para salir del IP-IRC y asistir al bautizo de su hijo, sin custodia.

    Sin embargo, el joven colombiano aprovechó el permiso para no regresar al recinto, con la supuesta ayuda de funcionarios públicos.

    Entre ellos, una trabajadora del IP-IRC que estaba suspendida de sus funciones por un sumario previo y que habría coordinado la huida con ayuda de familiares.

    Al ser recapturado por la PDI, la Fiscalía solicitó trasladarlo a la sección juvenil de la cárcel de Copiapó por conductas graves y denuncias de amenazas dentro del recinto en que estaba anteriormente.

    Pero el tribunal determinó que, por ahora, Quiñones continúe recluido en el IP-IRC hasta el próximo martes 15 de septiembre, cuando se efectúe una revisión de su situación penitenciaria.

    Más sobre:Martín ArrauMinistro de SeguridadNéstor QuiñonesIP-IRCCopiapóHuidaHomicidioNacional

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