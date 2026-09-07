Detienen a colombiano condenado por homicidio que se fugó al ser autorizado para asistir a bautizo de su hijo en Copiapó

Detectives de la Brigada de Homicidios (BH) de Copiapó de la Policía de Investigaciones (PDI), en coordinación con la Fiscalía de Atacama, lograron la detención de Néstor Quiñones, un ciudadano colombiano de 21 años, que fue condenado cuando era menor de edad a 10 años de internación en régimen cerrado por su responsabilidad en un delito de homicidio calificado.

El sujeto se mantenía prófugo desde el viernes 4 de septiembre, cuando escapó aprovechando una autorización del Juzgado de Garantía de Copiapó para asistir al bautizo de su hijo.

Detectives lo ubicaron en la comuna de Antofagasta y lo detuvieron cerca del mediodía de este lunes.

Además, fueron detenidas ocho personas que prestaron diversos tipos de apoyo al imputado para concretar su escape.

“Oficiales policiales de la BH llevaron a cabo una serie de diligencias investigativas por instrucción de la Fiscalía de Atacama, tras confirmarse la fuga de un ciudadano colombiano de 21 años de edad, desde la comuna de Copiapó el pasado viernes. Las indagatorias permitieron lograr dar con el paradero del prófugo de la justicia en una toma ubicada en la comuna de Antofagasta”, informó el jefe de la Prefectura Provincial Copiapó, prefecto Víctor Toledo.

Toledo añadió que “paralelamente al trabajo de búsqueda del prófugo de la justicia, la BH Copiapó se desplegó con el apoyo de unidades operativas de la PDI en esta comuna, logrando la detención de ocho personas, por su presunta colaboración al imputado en diversas acciones que permitieron su escape”.

Respecto de la investigación penal por la fuga, el fiscal de la Unidad Anticorrupción y Litigación Estratégica, Luis Miranda Flores, indicó que se encuentra preparando los antecedentes que serán argumentados en la audiencia de formalización de un total de ocho personas detenidas en el marco de la investigación de esta causa.