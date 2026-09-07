UDP y Usach en modo resguardo: universidades adoptan medidas especiales de seguridad tras amenaza masiva de masacre

“Estimados, con el objetivo de fortalecer las medidas de resguardo de la comunidad, a partir del próximo lunes 7 de septiembre, la universidad reforzará el control de acceso en todas sus dependencias”.

Así arranca el correo electrónico que la tarde del viernes de la semana pasada la Vicerrectoría Económica y de Administración de la Universidad Diego Portales (UDP) le envió a su comunidad estudiantil, entre estudiantes, académicos y funcionarios, dando cuenta de que las amenazas sufridas hace casi tres semanas no fueron inocuas.

El 21 de agosto, tanto la UDP como casi todas las universidades capitalinas recibieron amenazas por correo electrónico, las que suponían un riesgo vital para los miembros de sus comunidades. La Portales y las universidades de Santiago (Usach), Alberto Hurtado (UAH) y la Academia de Humanismo Cristiano (UAHC) suspendieron actividades presenciales para esa jornada.

Y mientras en esas dos últimas casas de estudio aseguran que sus protocolos de seguridad están en constante revisión y no hubo mayores modificaciones tras el episodio de amenazas, en la UDP y en la Usach algo sí cambió. La amenaza caló profundo y las autoridades decidieron tomar cartas en el asunto.

Desde este lunes, según explicaron en ese correo electrónico enviado a la comunidad en el caso de la Portales, los torniquetes pasarán “desde modalidad pública a modalidad privada”.

Esto significa que a las dependencias de la casa de estudios sólo podrán ingresar personas registradas en los sistemas institucionales, como estudiantes, académicos, funcionarios o contratistas autorizados, además de invitados registrados.

De esta forma, para acceder a las instalaciones de la universidad será necesario utilizar la credencial virtual Conecta UDP para estudiantes y alumni; la credencial física de identificación UDP; la cédula de identidad registrada previamente en los sistemas de acceso institucional; o un correo de invitado con código QR.

“Toda persona invitada que no se encuentre registrada deberá ser controlada y autorizada en el acceso correspondiente antes de ingresar a los recintos universitarios”, se advierte en el correo.

Por otro lado, en la Usach ya contaban, desde antes de estos hechos, con un protocolo operativo para enfrentar situaciones críticas, el que según fuentes de la institución fue activado oportunamente y funcionó de acuerdo con lo establecido, en coordinación con las autoridades de seguridad competentes.

Igualmente, a partir del episodio se reforzaron las medidas ya contempladas en dicho protocolo, entre ellas los controles de acceso y uso de credenciales, las zonas de seguridad y vías de evacuación, la señalética, la información preventiva y los canales de comunicación ante emergencias.

Asimismo, se establecieron capacitaciones específicas para el personal de seguridad y se ha avanzado progresivamente en mayores niveles de control y restricción de acceso al campus.

“Nuestro foco es fortalecer permanentemente nuestras capacidades de prevención y respuesta, resguardando a toda la comunidad universitaria”, señalan en la casa de estudios.