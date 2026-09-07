Latam inicia la recompra de sus acciones en bolsa

Latam Airlines inició el proceso de adquisición de acciones de propia emisión, cuyas definiciones fueron anunciadas la semana por la compañía.

Según informó el sábado a las bolsas del país, el viernes compró 62.308.222 títulos a un precio unitario de $24,26, por un total de $1.523.932.867.

El porcentaje adquirido es apenas el 0,01% de las acciones emitidas, por lo que el margen para continuar comprando es amplio.

En la comunicación, la empresa detalló que la compra se realizó “en virtud de la ejecución del plan de recompra de acciones aprobado”.

Ya la semana pasada la aerolínea, mediante un hecho esencial, había comunicado al mercado que el directorio acordó dar inicio al programa de adquisición de acciones de propia emisión aprobado en la junta extraordinaria de accionistas

Pero en esa instancia informó que la operación se realizará a través de la compra de acciones directamente en rueda en la Bolsa de Comercio de Santiago, por hasta un 1%. La junta del 3 de agosto había aprobado el programa de recompra por hasta el 5% del capital.

El 1% de Latam Airlines equivale a US$160 millones.

En sus estados financieros cerrados en junio, Latam informó de una caja por US$2.650,9 millones.

En lo que va del año la acción de la compañía se empina solo 0,71%, en circunstancia de que el 2025 saltó 82,29%.

Las operaciones de Latam se enmarcan en un mercado donde algunas de las mayores compañías también han anunciado o concretado programas de compras de títulos de propia emisión.

La semana pasada Enel Américas declaró exitosa la recompra de acciones, que implicó la adquisición de 5.149.434.697 títulos, representativos de un 5%. La operación implicó el pago de $93,36 por papel, totalizando $480.749 millones (US$512,9 millones). En tanto, en abril Concha y Toro se hizo de 29.310.000 acciones, equivalentes al 3,93% de la propiedad de la compañía.

A esto se suma la aprobación de la junta extraordinaria de Cencosud para adquirir hasta un 5% de sus acciones, en tanto en abril, la junta de SMU decidió dar por terminado el programa de recompra aprobado en abril de 2022, y aprobó un nuevo programa de recompra de acciones por hasta el 5%.