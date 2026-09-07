Reforma al mercado de capitales: diputado Alessandri adelanta que fondo para financiar hipotecarios será de US$3 mil millones

Esta semana el gobierno presentará su reforma al mercado de capitales, que tendrá como uno de sus principales objetivos facilitar el acceso a la vivienda y ampliar las fuentes de financiamiento de proyectos de inversión, entre otras materias. Es el segundo gran proyecto de ley que impulsa el Ministerio de Hacienda, tras haber despachado la ley de Reconstrucción.

Son varias las medidas que el Ejecutivo tiene planeado incorporar en esta iniciativa para abaratar los costos para acceder a viviendas. Una de ellas es la idea de crear un fondo de financiamiento de créditos hipotecarios, para viviendas nuevas y usadas. De acuerdo a fuentes conocedoras de lo que se está definiendo, este fondo estará destinado exclusivamente a otorgar nuevos préstamos, desde el momento en que eventualmente entre en vigencia la referida ley.

Será algo similar al Fogape o al Fogaes. La idea es crear un fondo que pueda emitir deuda, que será garantizada por el Estado, con lo cual se conseguiría una tasa de interés similar a la de la Tesorería, que es inferior a la que podría obtener un banco.

Al respecto, el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, adelantó este lunes dos asuntos que vienen en esta reforma al mercado de capitales, a la que él prefiere llamar “ley casa propia”, según dijo en T13 radio.

“Usted tiene varias formas de reactivar el empleo, pero una es reactivando la construcción”, comentó. En ese sentido, explicó que la reforma al mercado de capitales que debería presentar Hacienda este martes “crea un fondo de US$3 mil millones, que te avala créditos hipotecarios hasta 6 mil UF, o quizás 6.800 UF, o sea, directo a la clase media“, reveló.

El diputado UDI comentó que esto “va a permitir que no solamente se vendan las 100 mil viviendas que están en stock, sino que muchas personas jóvenes menores de 40 años, que habían perdido ese sueño de tener la casa propia, que estaban condenadas a ser arrendatarios, que a raíz de los retiros y otros errores habían quedado fuera, vuelvan a tener casa propia”.

Entonces, sostuvo que con este proyecto de ley que pronto presentará el gobierno, el objetivo es “que todos tengan casa propia”. Es más, dio a conocer otra medida: “Ojalá, esto lo adelanto, que los créditos hipotecarios de aquí a cuatro años sean en pesos, y no en UF. Se vienen cositas ahí también”.

En todo caso, esto de inmediato generó dudas en la industria, respecto de qué es lo que podría contemplar esta medida, dado que hoy en el país sí existe la posibilidad de ofrecer créditos hipotecarios en pesos chilenos, como una alternativa a la UF.

De hecho, hay bancos que en el pasado han intentado promocionar hipotecas en pesos, pero no es una medida que haya tenido mucho éxito, dado que cuando se ofrecen préstamos de este tipo, deben considerar una prima por riesgo de inflación, algo que encarece el costo del crédito en comparación a los préstamos en UF.