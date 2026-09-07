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    Récord de inversión en el SEIA: en casi seis meses de Kast se registran US$ 33 mil millones aprobados y triplica gobiernos previos

    La inversión aprobada ambientalmente desde que asumió el gobierno en marzo y hasta el cierre de agosto, es el mayor monto registrado para los primeros casi seis meses de un gobierno, al menos en las últimas dos décadas. De hecho, las administraciones anteriores tardaron entre un año y medio y más dos años en alcanzar ese nivel, según un estudio del Ministerio del Interior.

    Mariana MarusicPor 
    Mariana Marusic
    Récord de inversión en el SEIA: en casi seis meses de Kast se registran US$ 33 mil millones aprobados y triplica gobiernos previos

    En un momento en que el crecimiento económico del país no ha mostrado buenos resultados, pero las expectativas apuntan a un repunte para el próximo año de la mano de una mayor inversión, el registro de proyectos aprobados por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) da cuenta de un récord histórico para la instalación de un gobierno.

    Es que desde que se inició la actual administración el 11 de marzo pasado, y hasta el cierre de agosto, fueron aprobados un total de US$32.923 millones en proyectos de inversión, el mayor monto registrado durante los primeros casi seis meses de una administración, al menos en las últimas dos décadas.

    Eso es lo que muestra un estudio realizado por la División de Estudios del Ministerio del Interior, con datos sobre inversión aprobada y proyectos actualmente en evaluación en el SEIA, que contabilizó lo ocurrido desde que se instaló cada gobierno, el 11 de marzo, y hasta finalizar agosto.

    Allí se sostiene que este récord obtenido en Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) favorables de proyectos de inversión, triplica el máximo aprobado en igual periodo por administraciones anteriores: es 4,2 veces lo que marcó en ese lapso el segundo gobierno de Sebastián Piñera, es 3,7 veces superior al gobierno de Gabriel Boric, y es 2,9 veces más alto que lo registrado durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet en sus primeros seis meses.

    Además, el estudio asegura que gobiernos previos tardaron entre un año y medio y más de dos años en alcanzar niveles similares a los que registra en estos primeros casi seis meses la administración de José Antonio Kast. En ese sentido, asegura que este nivel de inversión fue alcanzado en el segundo año de mandato de los gobiernos de Bachelet II (agosto) y Piñera I (septiembre). Además, el nivel actual es comparable con el tercer año de Piñera II (febrero) y Boric (abril).

    Adicionalmente, en este periodo hay dos meses con las cifras más altas de proyectos de inversión aprobados desde que se tiene registro. En ese sentido, mayo de 2026 anotó el récord con US$13.962 millones, cuando los proyectos emblemáticos aprobados fueron Aguas Marítimas (US$ 5 mil millones) y el Puerto Exterior de San Antonio (US$ 4 mil millones).

    Y agosto marcó la segunda cifra mensual más alta en la historia del SEIA, cerrando con US$12.900 millones aprobados. Entre las aprobaciones del mes pasado destaca la de hidrógeno verde del consorcio HNH Energy en la Región de Magallanes, por US$11 mil millones, con el que se espera que las obras del proyecto generen hasta 4 mil empleos en su fase de construcción y 1.780 empleos en su fase de operación. Es, hasta ahora, el mayor monto aprobado por el SEIA.

    Inversión futura

    Hacia adelante, el informe identifica 361 proyectos actualmente en evaluación ambiental, que en promedio acumulan un año en evaluación en el SEIA. En conjunto representan una inversión potencial por US$88.748 millones, equivalentes al 23% del PIB. Además, esto representa casi el doble de toda la inversión aprobada el año pasado (US$41,5 mil millones)

    Esos proyectos declaran que podrían generar hasta 171.598 empleos. De ellos, 118.250 ocurrirían durante la construcción del proyecto, y 53.348 están asociados a la fase de operación. Allí, Antofagasta lidera al concentrar US$28.494 millones de inversión potencial, y le sigue Magallanes con US$21.509 millones.

    “Sumado a la agilización de definiciones del Comité de Ministros, durante los primeros seis meses de gobierno se evidencia una estrategia legislativa enfocada en mejorar el clima de inversión: el aprobado proyecto de ley de Reconstrucción Nacional, vital para atraer más inversiones, y el proyecto de ley que fortalece al SEIA, fundamental para agilizar la tramitación y dar mayor certeza jurídica, son ejemplos claros de ello”, afirma el estudio de la división de estudios de Interior.

    Desde el inicio del gobierno, el Comité de Ministros ha revisado 26 proyectos en el Sistema de Evaluación Ambiental (SEA) por casi US$18 mil millones. Además, durante el año ha sesionado diez veces, esto equivale a más de una ocasión por mes. “En seis meses se ha superado el número de sesiones promedio de un año en administraciones anteriores”, destaca el documento.

    A su vez, han ingresado al SEIA nuevos proyectos por US$38.300 millones. El estudio asegura que esta inversión que ha ingresado al sistema está por sobre lo registrado en el periodo de instalación de otros gobiernos, lo que ha estado impulsado por cinco megaproyectos que concentran US$23 mil millones de potencial inversión.

    Más sobre:InversiónInversionesSEIA

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