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    Japón extiende alerta máxima por fuertes lluvias al sur de Tokio: “Las vidas corren un peligro inminente”

    La Agencia Meteorológica japonesa (JMA) emitió un aviso de emergencia de nivel 5 por deslizamientos de tierra en la isla de Niijima, después de que precipitaciones torrenciales afectaran a numerosas zonas del este del país asiático.

    Por 
    Lya Rosen
    Lluvias torrenciales afectan a gran parte del territorio japonés. Foto: @Ryo_Saeba_3 en X.

    La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) emitió este lunes una alerta máxima por posibles deslizamientos de tierra en la isla de Niijima -ubicada a más de 150 kilómetros al sur de Tokio-, debido al pronóstico de fuertes lluvias para la zona.

    Esto después de que precipitaciones torrenciales afectaran a numerosas zonas del este del país asiático, incluidas la capital de la nación asiática y las prefecturas de Kanagawa y Chiba, como consignó la cadena de televisión nipona NHK.

    El organismo emitió una alerta de emergencia de nivel 5 por deslizamientos de tierra en la mencionada isla a las 4.15 de la madrugada del lunes local, el nivel máximo de alerta en la escala de la agencia, que va del 1 al 5.

    La JMA señaló en un comunicado que “la zona está registrando precipitaciones intensas sin precedentes” y que “las vidas corren un peligro inminente”, por lo que “es necesario tomar medidas inmediatas para garantizar la seguridad personal”.

    Las autoridades meteorológicas además instaron a la población a mantenerse en alerta máxima no solo ante posibles deslizamientos de tierra sino que también por desbordamientos de ríos e inundaciones en zonas bajas.

    La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, compartió las advertencias de la Agencia Meteorológica a través de un mensaje en la red social X, donde agregó que el gobierno está tomando medidas de gestión de crisis, en coordinación con las autoridades locales, “siempre bajo la premisa de priorizar las vidas humanas”.

    Este domingo ya se habían emitido alertas por lluvias torrenciales para varias ciudades en las prefecturas de Chiba, Ibaraki y Fukushima (este).

    En esta última localidad, una persona fue hallada inconsciente en un vehículo sumergido en un paso subterráneo, de acuerdo al medio NHK.

    Durante el fin de semana la JMA ya emitió la alerta máxima por posibles deslizamientos de tierra en la isla de Yakushima -en la prefectura de Kagoshima-, por las intensas precipitaciones que surgieron de la combinación de un frente otoñal y los efectos de la tormenta tropical Krovanh, que se encuentra activa sobre las islas del sur de Japón.

    Los meteorólogos indicaron además que las fuertes lluvias podrían continuar durante los próximos tres o cuatro días.

    Más sobre:JapónAgencia MeteorológicaNiijimaTokioLluviasDeslizamientosEmergenciaMundo

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