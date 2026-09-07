Lula dice que Brasil “no es una colonia” y que las decisiones pertenecen al país y “a nadie más”

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva, dijo en un discurso con motivo del Día de la Independencia de Brasil, el 7 de septiembre, que Brasil no es ni será “la colonia de nadie”.

En su alocución, transmitida por radio y televisión nacionales, el mandatario defendió la soberanía y criticó indirectamente los aranceles impuestos por Estados Unidos a los productos brasileños.

“Debemos mantenernos fuertes y orgullosos, sin agachar la cabeza, para que Brasil no vuelva a ser colonia de otras potencias extranjeras. No somos, ni seremos, colonia de nadie”, dijo.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en la firma del proyecto de ley que asigna fondos para líneas de crédito a empresas afectadas por el arancel adicional del 25% impuesto por EEUU a productos brasileños. Foto: Europa Press

En el mensaje, que fue grabado en el Palacio de la Alvorada, el Presidente Lula dijo que “un país soberano es aquel capaz de defender su territorio, sus fronteras, su medio ambiente, sus recursos y su pueblo de cualquier interés extranjero”.

“Un país soberano es aquel capaz de crear las oportunidades que su pueblo necesita para alcanzar su propia independencia”, sostuvo.

“Defendemos el libre comercio. Ningún gobernante extranjero tiene derecho a decirnos a quién podemos comprar y a quién podemos vender. Somos un país soberano y nuestras decisiones nos pertenecen a nosotros y a nadie más”, añadió.

Logo mais, às 20h30, farei um pronunciamento à nação.



O 7 de Setembro é uma data para reafirmarmos a nossa soberania e celebrarmos a independência do Brasil. pic.twitter.com/37qmVepeIV — Lula (@LulaOficial) September 6, 2026

Además, destacó la exploración de elementos de tierras raras en el país y de petróleo en el estuario del río Amazonas .

Sostuvo que la aprobación por parte del Senado del proyecto de ley que crea la Política Nacional de Minerales Críticos y Estratégicos (PNMCE) , con un fondo de garantía para estimular proyectos y un crédito fiscal de R$ 5 mil millones (US$ 975 millones) para incentivar el procesamiento de minerales en el país.

“El marco legal que permitirá a Brasil transformar sus enormes reservas de minerales críticos y elementos de tierras raras en desarrollo y riqueza para el pueblo brasileño ha sido aprobado en el Congreso Nacional”, afirmó.