La evaluación de Fernando Ortiz al debut de Vozinha con Colo Colo en la Liga de Primera: “No tengo el recuerdo si la tocó”

Colo Colo se encontró con un obstáculo en su andar ganador por la Liga de Primera. En la lodosa cancha del Ester Roa Rebolledo de Concepción, el Cacique frenó su racha tras igualar sin goles en un pálido partido ante Huachipato, elenco que venía apremiado por sumar puntos para escapar de la zona baja.

Precisamente, en conferencia de prensa, el entrenador Fernando Ortiz partió refiriéndose al mal estado de la cancha y, de paso, abordó la primera titularidad de Vozinha por el campeonato local. “Me da dolor de cabeza el campo de juego. Es algo que no solamente comunico yo, sino que en diferentes ocasiones todos los vimos. Espero que tomen cartas sobre el asunto, porque si uno quiere mostrar un buen espectáculo, sea Colo Colo o cualquier equipo, el campo no está en condiciones para hacer un partido de fútbol. Eso tienen que entenderlo, no es que me quejo. Es algo real. Ahora, intentamos por todos lados, con remates por dentro, aéreos, desde fuera del área y no lo pudimos concretar. Respecto a Josimar, recuerdo una sola en el primer tiempo que tiene la intención de ir a buscar la pelota y lo tocan. Después, no tengo otro recuerdo si la tocó”, dijo.

Vozinha en el duelo entre Colo Colo y Huachipato EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

La escasa participación del caboverdiano (Huachipato prácticamente no le pateó al arco) monopolizó las preguntas en el diálogo con los medios. “Tendrá la chance de competir en la semana para estar el próximo domingo en nuestra casa. Evaluarlo, en ese sentido, no tengo observaciones de corregirlo. No hay. La que tocó, lo hizo con los pies e intentó jugar”, agregó.

Al referirse al resultado, el argentino mostró tranquilidad pese a dejar puntos en el camino rumbo a la estrella 35. “Seguimos creciendo, hay que sumar y conseguir resultados como lo venimos haciendo”, cerró.

Con 14 unidades de ventaja sobre Universidad Católica y Universidad de Chile, Colo Colo se mantiene como sólido líder en la cima y posee la primera opción para hacerse con el título. En la próxima fecha enfrentarán a Deportes Concepción, en el estadio Monumental, por la fecha 23 del Torneo Nacional.