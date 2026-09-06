Incendio afecta parte superior del Hotel Alto Nevados y obliga a evacuar a huéspedes en la zona cordillerana de Ñuble

Un incendio estructural se registra durante la tarde de este domingo en el hotel Alto Nevados, ubicado en el sector cordillerano de la comuna de Pinto, Región de Ñuble.

De acuerdo con información preliminar del Cuerpo de Bomberos de Chillán, el fuego afecta la parte superior del recinto turístico, emplazado en Camino Nevados de Chillán, a la altura del kilómetro 85, en el sector Las Termas, junto a las pistas del centro de esquí.

La emergencia movilizó a equipos de Bomberos de Chillán y Pinto, y los huéspedes y visitantes debieron ser evacuados.

Hasta el momento, se desconoce el origen del siniestro, mientras los equipos de emergencia trabajan para controlar la propagación de las llamas y evaluar la situación en el lugar.

Tampoco se han informado antecedentes oficiales sobre eventuales personas lesionadas producto de la emergencia.

A través de una declaración difundida durante la tarde, el recinto confirmó que todos sus huéspedes fueron evacuados con éxito y se encuentran a salvo.

“Durante la tarde de hoy, se está registrando un siniestro en nuestras instalaciones. Ante esta situación, queremos informarles que la seguridad y el bienestar de todas las personas han sido nuestra prioridad absoluta”, señaló la administración del recinto.

Asimismo, indicó que su personal se mantiene coordinado con los equipos de emergencia.

El establecimiento pidió además mantener la calma y evitar la difusión de información no confirmada mientras continúan las labores de los equipos de emergencia.