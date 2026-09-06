SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Colegio de Profesores inicia caminata hacia el Congreso: gremio acusa que educación pública “está muy amenazada”

    Mario Aguilar, autoridad del gremio docente, apuntó a posibles recortes que podrían contenerse en el Presupuesto 2027.

    Por 
    Sofía Álvarez
    Colegio de Profesores inicia caminata hacia el Congreso: gremio acusa que educación pública “está muy amenazada”

    El Colegio de Profesoras y Profesores, dirigencias de asociaciones y sindicatos iniciaron este domingo su caminata de tres días hacia el Congreso Nacional. Los primeros pasos desde Moneda 2394, en todo caso, los emprendieron con reparos sobre restricciones de la Delegación Presidencial de Valparaíso (DPR).

    El presidente del Gremio Docente, Mario Aguilar denunció una actitud “hostil” y “absurda” por parte de la DPR de Valparaíso. En concreto, los responsabiliza por el hecho de que la movilización no podrá ingresar caminando por avenida Santo José Ossa hasta el Parlamento durante su última jornada.

    “Desde ya anunciamos que vamos a hacer valer nuestro derecho a la manifestación pacífica como la que nosotros vamos a realizar. Siempre hemos hecho la caminata bajo distintos gobiernos y nunca, hasta ahora, se nos había prohibido circular la avenida de entrada principal en Valparaíso y tiene todo el simbolismo”, sentenció.

    La movilización se extenderá hasta el 8 de septiembre y apunta, en palabras de Aguilar, a defender la educación chilena, “que está muy amenazada, partiendo por el presupuesto que se pretende rebajar de manera significativa”.

    Así, mencionó las “enormes carencias que tiene el sistema educacional en general, desde la educación inicial hasta la superior, pasando por la educación escolar y también las instituciones que deben fiscalizar y asegurar el buen funcionamiento de la educación, que están teniendo severas restricciones”.

    Por su parte, Yasna Sánchez de la Federación Nacional de Organizaciones de Asistentes de la Educación Pública (Aefen), afirmó que “nunca antes la educación pública había sido tan amenazada como hoy. Tenemos que hacer un llamado a la unidad, a tomar conciencia de lo que está ocurriendo y que esto es solo el principio”.

    En esa misma línea, el presidente del Colegio de Profesores reforzó que la caminata se trata de una alerta por diferentes amenazas, como la instalación de “regímenes autoritarios al interior de los establecimientos y de los distintos estamentos de educación”. Asimismo, apuntó a un aumento de la “mercantilización, de quienes quieren convertir a la educación en un negocio nuevamente y quienes quieren que sea un bien de consumo y no un derecho social”.

    En tanto, la autoridad de la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Educación (Andime), María Beatriz Fuenzalida, comentó que el recorrido “es un gesto de unidad tremendo, es un hito interesante y da a conocer a la ciudadanía que en más de en 40 años nunca, ninguna administración de gobierno había dado un golpe tan duro al estado de Chile y a sus funcionarios, a la función pública”.

    Colegio de Profesores inicia caminata hacia el Congreso: gremio acusa que educación pública “está muy amenazada”

    Lee también:

    Más sobre:Colegio de ProfesoresMario AguilarValparaísoMineduc

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Dejan en prisión preventiva a hombre acusado de atacar con parafina a su expareja en Río Bueno

    Ministro israelí Ben Gvir pide reconocer las Malvinas como territorio argentino ocupado y sancionar a Reino Unido

    El 89% de los españoles culpa a Marruecos de la crisis en Ceuta y un 63% critica gestión del gobierno de Pedro Sánchez

    “México no es ni será colonia”. Sheinbaum responde a Trump por publicación de mapa

    El 64% de los alemanes se muestra “preocupado” por la victoria de AfD en Sajonia-Anhalt

    “Estamos defendiendo la soberanía de Chile”: Oposición ingresa interpelación contra el canciller Francisco Pérez Mackenna

    Lo más leído

    1.
    “Ya he cumplido más del 80% de mi condena”: con una carta desde la cárcel, Karen Rojo pide a Gendarmería agilizar informe

    “Ya he cumplido más del 80% de mi condena”: con una carta desde la cárcel, Karen Rojo pide a Gendarmería agilizar informe

    2.
    CUT entrega misiva en La Moneda en que solicitan al gobierno detener proyecto de Sala Cuna Universal y formar mesa de trabajo

    CUT entrega misiva en La Moneda en que solicitan al gobierno detener proyecto de Sala Cuna Universal y formar mesa de trabajo

    3.
    Tribunal retiene fianza de $150 millones a Sergio Yáber ante discordancia en datos de la PDI y los de su defensa

    Tribunal retiene fianza de $150 millones a Sergio Yáber ante discordancia en datos de la PDI y los de su defensa

    4.
    Municipalidad de Peñalolén clausura medialuna y alcalde Concha afirma que “se acabó el rodeo” en la comuna

    Municipalidad de Peñalolén clausura medialuna y alcalde Concha afirma que “se acabó el rodeo” en la comuna

    5.
    En bodega construida con piedras en medio del desierto: Fiscalía y PDI detectan acopio de 636 kilos de marihuana

    En bodega construida con piedras en medio del desierto: Fiscalía y PDI detectan acopio de 636 kilos de marihuana

    6.
    La desaparición de Mariana Sepúlveda tras salir de su casa rumbo a su colegio hace 18 años

    La desaparición de Mariana Sepúlveda tras salir de su casa rumbo a su colegio hace 18 años

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El hábito que aumenta el riesgo de cáncer de próstata hasta en un 30%, según un estudio

    El hábito que aumenta el riesgo de cáncer de próstata hasta en un 30%, según un estudio

    IFA 2026: robots que cambian de forma, pantallas expandibles y otros dispositivos sorprendentes

    IFA 2026: robots que cambian de forma, pantallas expandibles y otros dispositivos sorprendentes

    Científicos desarrollan un chicle que promete combatir el cáncer y el virus del papiloma humano (VPH)

    Científicos desarrollan un chicle que promete combatir el cáncer y el virus del papiloma humano (VPH)

    Cómo la respiración puede influir en la actividad cerebral y la toma de decisiones, según un estudio

    Cómo la respiración puede influir en la actividad cerebral y la toma de decisiones, según un estudio

    Servicios

    Anuncian Cotizador de Fiestas Patrias: ¿Cómo comparar precios y encontrar ofertas?

    Anuncian Cotizador de Fiestas Patrias: ¿Cómo comparar precios y encontrar ofertas?

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Últimos días para postular a Capital Semilla Modo Empleo: entrega $3 millones para emprender

    Últimos días para postular a Capital Semilla Modo Empleo: entrega $3 millones para emprender

    Dejan en prisión preventiva a hombre acusado de atacar con parafina a su expareja en Río Bueno
    Chile

    Dejan en prisión preventiva a hombre acusado de atacar con parafina a su expareja en Río Bueno

    “Estamos defendiendo la soberanía de Chile”: Oposición ingresa interpelación contra el canciller Francisco Pérez Mackenna

    Anuncian Cotizador de Fiestas Patrias: ¿Cómo comparar precios y encontrar ofertas?

    El agro decide impulsar candidatura de Antonio Walker para presidir la CPC y le aparece competencia a Von Appen
    Negocios

    El agro decide impulsar candidatura de Antonio Walker para presidir la CPC y le aparece competencia a Von Appen

    Biministro Mas confirma alza de las bencinas y el diésel para esta semana

    El cobre sube y registra su tercer mayor valor en la historia

    La dulce obsesión de los turistas brasileños en Chile: ¿por qué compran tanto Sahne Nuss?
    Tendencias

    La dulce obsesión de los turistas brasileños en Chile: ¿por qué compran tanto Sahne Nuss?

    Caen las temperaturas y vuelve la lluvia: revisa el pronóstico para Santiago esta semana

    El hábito que aumenta el riesgo de cáncer de próstata hasta en un 30%, según un estudio

    Otro bicampeón de América anuncia su adiós: Mauricio Isla se retira del fútbol
    El Deportivo

    Otro bicampeón de América anuncia su adiós: Mauricio Isla se retira del fútbol

    La respuesta de Pellegrini al hijo de Ancelotti: “Su padre es el mejor técnico de la historia; estaba en edad de separarse”

    La mala noticia que recibe Manuel Pellegrini desde directiva del Betis en la previa del debut por la Champions

    Dreame presenta en IFA 2026 una aspiradora robot con vapor a 180 °C y detección de más de 320 objetos
    Tecnología

    Dreame presenta en IFA 2026 una aspiradora robot con vapor a 180 °C y detección de más de 320 objetos

    LEGO PlayStation: precio, fecha de lanzamiento y detalles del set de 1.911 piezas

    IFA 2026: robots que cambian de forma, pantallas expandibles y otros dispositivos sorprendentes

    Ana María Stuven gana el Premio Nacional de Historia 2026
    Cultura y entretención

    Ana María Stuven gana el Premio Nacional de Historia 2026

    Carolina Melys, autora chilena: “Me interesaba narrar en primer lugar el dolor particular de las madres”

    La Primavera del Libro celebra 15 años y se traslada a la Estación Mapocho

    Ministro israelí Ben Gvir pide reconocer las Malvinas como territorio argentino ocupado y sancionar a Reino Unido
    Mundo

    Ministro israelí Ben Gvir pide reconocer las Malvinas como territorio argentino ocupado y sancionar a Reino Unido

    El 89% de los españoles culpa a Marruecos de la crisis en Ceuta y un 63% critica gestión del gobierno de Pedro Sánchez

    “México no es ni será colonia”. Sheinbaum responde a Trump por publicación de mapa

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio
    Paula

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera

    Dos casas, distintas reglas: ¿cómo afecta a los niños?