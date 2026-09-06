Colegio de Profesores inicia caminata hacia el Congreso: gremio acusa que educación pública “está muy amenazada”

El Colegio de Profesoras y Profesores, dirigencias de asociaciones y sindicatos iniciaron este domingo su caminata de tres días hacia el Congreso Nacional. Los primeros pasos desde Moneda 2394, en todo caso, los emprendieron con reparos sobre restricciones de la Delegación Presidencial de Valparaíso (DPR).

El presidente del Gremio Docente, Mario Aguilar denunció una actitud “hostil” y “absurda” por parte de la DPR de Valparaíso. En concreto, los responsabiliza por el hecho de que la movilización no podrá ingresar caminando por avenida Santo José Ossa hasta el Parlamento durante su última jornada.

“Desde ya anunciamos que vamos a hacer valer nuestro derecho a la manifestación pacífica como la que nosotros vamos a realizar. Siempre hemos hecho la caminata bajo distintos gobiernos y nunca, hasta ahora, se nos había prohibido circular la avenida de entrada principal en Valparaíso y tiene todo el simbolismo”, sentenció.

La movilización se extenderá hasta el 8 de septiembre y apunta, en palabras de Aguilar, a defender la educación chilena, “que está muy amenazada, partiendo por el presupuesto que se pretende rebajar de manera significativa”.

Así, mencionó las “enormes carencias que tiene el sistema educacional en general, desde la educación inicial hasta la superior, pasando por la educación escolar y también las instituciones que deben fiscalizar y asegurar el buen funcionamiento de la educación, que están teniendo severas restricciones”.

Por su parte, Yasna Sánchez de la Federación Nacional de Organizaciones de Asistentes de la Educación Pública (Aefen), afirmó que “nunca antes la educación pública había sido tan amenazada como hoy. Tenemos que hacer un llamado a la unidad, a tomar conciencia de lo que está ocurriendo y que esto es solo el principio”.

En esa misma línea, el presidente del Colegio de Profesores reforzó que la caminata se trata de una alerta por diferentes amenazas, como la instalación de “regímenes autoritarios al interior de los establecimientos y de los distintos estamentos de educación”. Asimismo, apuntó a un aumento de la “mercantilización, de quienes quieren convertir a la educación en un negocio nuevamente y quienes quieren que sea un bien de consumo y no un derecho social”.

En tanto, la autoridad de la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Educación (Andime), María Beatriz Fuenzalida, comentó que el recorrido “es un gesto de unidad tremendo, es un hito interesante y da a conocer a la ciudadanía que en más de en 40 años nunca, ninguna administración de gobierno había dado un golpe tan duro al estado de Chile y a sus funcionarios, a la función pública”.