Papa León lamenta ataques en Ucrania y llama a retomar las negociaciones de paz. En la imagen, el Papa León XIV.

El Papa León manifestó su preocupación por la situación en Ucrania, luego de los últimos ataques rusos contra la ciudad de Zaporiyia y la región homónima, que han dejado al menos una persona muerta y 25 heridas.

Desde el Palacio Apostólico, en la plaza de San Pedro, el pontífice expresó su pesar por las víctimas civiles.

“Con el corazón dolorido he seguido las noticias de los violentos ataques que recientemente han golpeado varias ciudades e infraestructuras civiles en Ucrania, provocando la muerte de personas inocentes”, señaló.

De acuerdo con los datos proporcionados por el gobernador Ivan Fedorov, durante las últimas 24 horas las fuerzas rusas llevaron a cabo un total de 886 ataques contra 54 localidades de la región.

Papa León lamenta ataques en Ucrania y llama a retomar las negociaciones de paz. En la imagen, ataque a la ciudad de Kiev por fuerzas Rusas.

Papa León: “Renuevo mi llamamiento a poner fin a la violencia”

El pontífice también hizo un llamado a terminar con los ataques y avanzar hacia una salida diplomática.

“Renuevo mi llamamiento a poner fin a la violencia, a detener la destrucción, a abrir los corazones al diálogo y a la paz. Deseo que los esfuerzos emprendidos en estos días para reanudar las negociaciones den frutos concretos y abran espacio a la diplomacia”, afirmó.

En su mensaje, además, pidió “para que prevalezca la concordia en todos los conflictos del mundo”.

Papa León lamenta ataques en Ucrania y llama a retomar las negociaciones de paz. En la imagen, Papa León XIV.

886 ataques contra 54 localidades

Según las autoridades ucranianas, Moscú realizó 25 incursiones aéreas y empleó 673 drones de distintos tipos, en su mayoría FPV.

Asimismo, las autoridades informaron de dos ataques con sistemas lanzacohetes múltiples y 186 bombardeos de artillería.

Un ataque con drones contra Zaporiyia ocurrido durante la tarde anterior había causado al menos 15 heridos, además de daños en viviendas y en un edificio destinado a oficinas.

Por otra parte, el Ministerio de Defensa ruso informó que durante la noche sus defensas aéreas derribaron 258 drones ucranianos en 14 regiones rusas, así como en la Crimea ocupada y sobre las aguas de los mares Negro y de Azov.