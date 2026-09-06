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    Repasa el pálido empate de Colo Colo en su visita a Huachipato por la Liga de Primera

    En Concepción, los acereros igualaron con un Cacique que sigue siendo sólido líder del campeonato.

    Colo Colo visita a Huachipato por la Liga de Primera EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

    Minuto a minuto

    Huachipato 0-0 Colo Colo

    Actualiza el relato aquí

    ¡Final del partido!

    90′+7′. En un pálido encuentro, que contó con la primera titularidad de Vozinha por el campeonato local, Colo Colo y Huachipato igualaron sin goles en Concepción. Ahora el Cacique le saca 14 puntos a la UC y la U.

    Último cambio en Huachipato

    90′+2′. Benjamín Mellado reemplaza a un exhausto Mario Briceño.

    Tiempo de adición

    90′. Se jugarán seis minutos más en Concepción.

    En Colo Colo también mueven la pizarra

    80′. Hacen ingreso Felipe Raipán y Tomás Alarcón. Se retira Maxi Romero y Álvaro Madrid.

    Nueva doble variante en Huachipato

    77′. Ingresa Cris Martínez y Nicolás Cárcamo. Sale Maicol León y Nelson Núñez.

    Otra vez Bravo

    71′. Tras la pelota parada, Maxi Romero le da de volea pero encuentra bien posicionado al golero de Huachipato.

    Tarjeta amarilla en Huachipato

    70′. Nicolás Vargas baja a Jeyson Rojas cuando el lateral albo se encontraba en la orilla de la cancha. Innecesaria falta.

    Doble cambio en Huachipato y uno en Colo Colo

    64′. Entra Carlos Herrera y el goleador Lionel Altamirano para los acereros. Sale Kevin Altéz y Maximiliano Rodríguez. En el Cacique, en tanto, ingresa Marcos Bolados por Lautaro Pastrán.

    La figura en Huachipato

    60′. El portero Christian Bravo comienza a ser decisivo. Le tapó un remate a Hernández y, en segunda instancia, un cabezazo a Wiemberg.

    ¡Milagro en el área de Huachipato!

    49′. Los defensas acereros protagonizan una chambonada dentro del área y no la pueden sacar. La pelota le quedó a Maxi Romero, que también define de forma mordida. El portero Bravo, que estaba tirado en el piso, la saca como puede.

    ¡Comienza el segundo tiempo!

    45′. Acereros y albos ya disputan el complemento en el Ester Roa Rebolledo.

    ¡Final del primer tiempo!

    45′+3′. Con Vozinha en el arco, Colo Colo no puede traspasar su superioridad ante Huachipato.

    Susto para Vozinha

    45′+2′. Al arquero caboverdiano se le soltaba la pelota al momento de intentar descolgar un centro y dejaba su arco vacío. Sin embargo, una posición de adelanto previa lo termina salvando.

    Tiempo de adición

    45′. Se jugarán tres minutos más en Concepción.

    Tarjeta amarilla en Colo Colo

    45′. Arturo Vidal recibe la amonestación y, de paso, queda suspendido para el próximo partido ante Deportes Concepción por acumulación.

    ¡Sonido metálico en Concepción!

    38′. Un tremendo remate de Diego Ulloa, desde fuera del área, se estrella en el palo y hace tumbar en el arco de Huachipato en el Ester Roa Rebolledo.

    Era empujarla para el 1-0

    20′. Gran desborde por la izquierda de Pastrán, que lanza un centro buscando a Romero. El argentino intentó barrerse para llegar a impactarla, sin embargo, se quedó corto.

    Asedio albo

    15′. Colo Colo empuja contra un arco a Huachipato, pero todavía no logra romper la igualdad.

    Avisos de Colo Colo

    5′. Unos remates de Maxi Romero y Leandro Hernández se impactaron en defensores de Huachipato. La insistencia del Cacique es clara.

    ¡Comienza el partido!

    1′. En Concepción, el complicado Huachipato ya se enfrenta a Colo Colo, que busca dar otro paso importante rumbo a la estrella 35.

    La formación titular de Colo Colo, con Vozinha en el arco

    La formación titular de Huachipato

    Huachipato recibe a Colo Colo

    Por la fecha 22 de la Liga de Primera, los acereros reciben al sólido puntero del campeonato. El duelo se disputa en Concepción, ya que el terreno de juego en Talcahuano no estaba en óptimas condiciones.

    ¡Bienvenidos!

    Damos inicio a una nueva transmisión junto a El Deportivo del diario La Tercera.

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