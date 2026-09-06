Arrau por disturbios en Romería al Cementerio General: “No son manifestantes, son delincuentes violentos”

El ministro de Seguridad, Martin Arrau, condenó este domingo los disturbios que se registraron en el marco de la tradicional romería al Cementerio General en conmemoración a las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet.

“Como país no podemos normalizar que año tras año se termine violentando un cementerio, un lugar de descanso y respeto por nuestros muertos”, sostuvo el titular de Seguridad a través de X.

“Debemos recuperar la ley, el orden y el sentido común, y llamar las cosas por su nombre: quienes destruyen y atacan a Carabineros con piedras, bombas incendiarias o fuegos artificiales no son “manifestantes”, son delincuentes violentos", sentenció.

El secretario de Estado añadió que hay que distinguir “entre quienes se manifiestan legítima y pacíficamente, de quienes se esconden en una marcha para destruir, quienes validan o facilitan esta violencia”.

En ese sentido, reconoció a “Carabineros de Control de Orden Público (Fuerzas Especiales), que hoy están en las calles resguardando la seguridad y el cumplimiento de la ley”.

Durante la instancia de conmemoración a las víctimas del golpe de Estado, convocada por organizaciones de derechos humanos, el Frente Amplio (FA) y el Partido Comunista (PC); Carabineros detuvo a 37 personas por incidentes registrados principalmente en el sector de Recoleta con Artesanos y cerca del Metro Cerro Blanco.

Arrau por disturbios en romería al Cementerio General: “No son manifestantes, son delincuentes violentos” DIEGO MARTIN/ATON CHILE

En concreto, 60% de los capturados fueron detenidos por orden vigente producto de diferentes delitos y el 40% restante por comisión de delitos en flagrancia.

Por su parte, el seremi de Seguridad de la Región Metropolitana, Juan Andrés Barrientos, coincidió con Arrau y condenó los disturbios. “Expresamos nuestra profunda preocupación por la violencia registrada durante la jornada”, indicó.

Al igual que el secretario de Estado, Barrientos señaló que “no podemos normalizar que una marcha autorizada termine siendo utilizada para atacar a carabineros y violentar un cementerio, un lugar de descanso, memoria y respeto”.

“Debemos distinguir a quienes se manifiestan de forma legítima y pacíficamente de quienes se encapuchan para lanzar piedras, bombas incendiarias o fuegos artificiales. Estos últimos no son manifestantes, son delincuentes violentos que deberán responder ante la justicia”, agregó.

De esta forma, el seremi de Seguridad respaldó a Carabineros y apuntó que “en Chile ninguna causa justifica ni permite validar la violencia”.