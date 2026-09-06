SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Arrau por disturbios en romería al Cementerio General: “No son manifestantes, son delincuentes violentos”

    Durante la instancia de conmemoración a las víctimas del golpe de Estado, Carabineros detuvo a 37 personas. "Hay que distinguir entre quienes se manifiestan legítima y pacíficamente, de quienes se esconden en una marcha para destruir, quienes validan o facilitan esta violencia”, indicó el ministro de Seguridad.

    Por 
    Javiera Ortiz
    Arrau por disturbios en Romería al Cementerio General: “No son manifestantes, son delincuentes violentos” DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El ministro de Seguridad, Martin Arrau, condenó este domingo los disturbios que se registraron en el marco de la tradicional romería al Cementerio General en conmemoración a las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet.

    “Como país no podemos normalizar que año tras año se termine violentando un cementerio, un lugar de descanso y respeto por nuestros muertos”, sostuvo el titular de Seguridad a través de X.

    “Debemos recuperar la ley, el orden y el sentido común, y llamar las cosas por su nombre: quienes destruyen y atacan a Carabineros con piedras, bombas incendiarias o fuegos artificiales no son “manifestantes”, son delincuentes violentos", sentenció.

    El secretario de Estado añadió que hay que distinguir “entre quienes se manifiestan legítima y pacíficamente, de quienes se esconden en una marcha para destruir, quienes validan o facilitan esta violencia”.

    En ese sentido, reconoció a “Carabineros de Control de Orden Público (Fuerzas Especiales), que hoy están en las calles resguardando la seguridad y el cumplimiento de la ley”.

    Durante la instancia de conmemoración a las víctimas del golpe de Estado, convocada por organizaciones de derechos humanos, el Frente Amplio (FA) y el Partido Comunista (PC); Carabineros detuvo a 37 personas por incidentes registrados principalmente en el sector de Recoleta con Artesanos y cerca del Metro Cerro Blanco.

    Arrau por disturbios en romería al Cementerio General: “No son manifestantes, son delincuentes violentos” DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    En concreto, 60% de los capturados fueron detenidos por orden vigente producto de diferentes delitos y el 40% restante por comisión de delitos en flagrancia.

    Por su parte, el seremi de Seguridad de la Región Metropolitana, Juan Andrés Barrientos, coincidió con Arrau y condenó los disturbios. Expresamos nuestra profunda preocupación por la violencia registrada durante la jornada”, indicó.

    Al igual que el secretario de Estado, Barrientos señaló que “no podemos normalizar que una marcha autorizada termine siendo utilizada para atacar a carabineros y violentar un cementerio, un lugar de descanso, memoria y respeto”.

    “Debemos distinguir a quienes se manifiestan de forma legítima y pacíficamente de quienes se encapuchan para lanzar piedras, bombas incendiarias o fuegos artificiales. Estos últimos no son manifestantes, son delincuentes violentos que deberán responder ante la justicia”, agregó.

    De esta forma, el seremi de Seguridad respaldó a Carabineros y apuntó que “en Chile ninguna causa justifica ni permite validar la violencia”.

    Lee también:

    Más sobre:Martin ArrauMinistro de SeguridadRomeríaGolpe de EstadoDictadura

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Dejan en prisión preventiva a hombre acusado de atacar con parafina a su expareja en Río Bueno

    Ministro israelí Ben Gvir pide reconocer las Malvinas como territorio argentino ocupado y sancionar a Reino Unido

    El 89% de los españoles culpa a Marruecos de la crisis en Ceuta y un 63% critica gestión del gobierno de Pedro Sánchez

    “México no es ni será colonia”. Sheinbaum responde a Trump por publicación de mapa

    El 64% de los alemanes se muestra “preocupado” por la victoria de AfD en Sajonia-Anhalt

    “Estamos defendiendo la soberanía de Chile”: Oposición ingresa interpelación contra el canciller Francisco Pérez Mackenna

    Lo más leído

    1.
    “Ya he cumplido más del 80% de mi condena”: con una carta desde la cárcel, Karen Rojo pide a Gendarmería agilizar informe

    “Ya he cumplido más del 80% de mi condena”: con una carta desde la cárcel, Karen Rojo pide a Gendarmería agilizar informe

    2.
    CUT entrega misiva en La Moneda en que solicitan al gobierno detener proyecto de Sala Cuna Universal y formar mesa de trabajo

    CUT entrega misiva en La Moneda en que solicitan al gobierno detener proyecto de Sala Cuna Universal y formar mesa de trabajo

    3.
    Tribunal retiene fianza de $150 millones a Sergio Yáber ante discordancia en datos de la PDI y los de su defensa

    Tribunal retiene fianza de $150 millones a Sergio Yáber ante discordancia en datos de la PDI y los de su defensa

    4.
    Municipalidad de Peñalolén clausura medialuna y alcalde Concha afirma que “se acabó el rodeo” en la comuna

    Municipalidad de Peñalolén clausura medialuna y alcalde Concha afirma que “se acabó el rodeo” en la comuna

    5.
    En bodega construida con piedras en medio del desierto: Fiscalía y PDI detectan acopio de 636 kilos de marihuana

    En bodega construida con piedras en medio del desierto: Fiscalía y PDI detectan acopio de 636 kilos de marihuana

    6.
    La desaparición de Mariana Sepúlveda tras salir de su casa rumbo a su colegio hace 18 años

    La desaparición de Mariana Sepúlveda tras salir de su casa rumbo a su colegio hace 18 años

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El hábito que aumenta el riesgo de cáncer de próstata hasta en un 30%, según un estudio

    El hábito que aumenta el riesgo de cáncer de próstata hasta en un 30%, según un estudio

    IFA 2026: robots que cambian de forma, pantallas expandibles y otros dispositivos sorprendentes

    IFA 2026: robots que cambian de forma, pantallas expandibles y otros dispositivos sorprendentes

    Científicos desarrollan un chicle que promete combatir el cáncer y el virus del papiloma humano (VPH)

    Científicos desarrollan un chicle que promete combatir el cáncer y el virus del papiloma humano (VPH)

    Cómo la respiración puede influir en la actividad cerebral y la toma de decisiones, según un estudio

    Cómo la respiración puede influir en la actividad cerebral y la toma de decisiones, según un estudio

    Servicios

    Anuncian Cotizador de Fiestas Patrias: ¿Cómo comparar precios y encontrar ofertas?

    Anuncian Cotizador de Fiestas Patrias: ¿Cómo comparar precios y encontrar ofertas?

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Últimos días para postular a Capital Semilla Modo Empleo: entrega $3 millones para emprender

    Últimos días para postular a Capital Semilla Modo Empleo: entrega $3 millones para emprender

    Dejan en prisión preventiva a hombre acusado de atacar con parafina a su expareja en Río Bueno
    Chile

    Dejan en prisión preventiva a hombre acusado de atacar con parafina a su expareja en Río Bueno

    “Estamos defendiendo la soberanía de Chile”: Oposición ingresa interpelación contra el canciller Francisco Pérez Mackenna

    Anuncian Cotizador de Fiestas Patrias: ¿Cómo comparar precios y encontrar ofertas?

    El agro decide impulsar candidatura de Antonio Walker para presidir la CPC y le aparece competencia a Von Appen
    Negocios

    El agro decide impulsar candidatura de Antonio Walker para presidir la CPC y le aparece competencia a Von Appen

    Biministro Mas confirma alza de las bencinas y el diésel para esta semana

    El cobre sube y registra su tercer mayor valor en la historia

    La dulce obsesión de los turistas brasileños en Chile: ¿por qué compran tanto Sahne Nuss?
    Tendencias

    La dulce obsesión de los turistas brasileños en Chile: ¿por qué compran tanto Sahne Nuss?

    Caen las temperaturas y vuelve la lluvia: revisa el pronóstico para Santiago esta semana

    El hábito que aumenta el riesgo de cáncer de próstata hasta en un 30%, según un estudio

    Otro bicampeón de América anuncia su adiós: Mauricio Isla se retira del fútbol
    El Deportivo

    Otro bicampeón de América anuncia su adiós: Mauricio Isla se retira del fútbol

    La respuesta de Pellegrini al hijo de Ancelotti: “Su padre es el mejor técnico de la historia; estaba en edad de separarse”

    La mala noticia que recibe Manuel Pellegrini desde directiva del Betis en la previa del debut por la Champions

    Dreame presenta en IFA 2026 una aspiradora robot con vapor a 180 °C y detección de más de 320 objetos
    Tecnología

    Dreame presenta en IFA 2026 una aspiradora robot con vapor a 180 °C y detección de más de 320 objetos

    LEGO PlayStation: precio, fecha de lanzamiento y detalles del set de 1.911 piezas

    IFA 2026: robots que cambian de forma, pantallas expandibles y otros dispositivos sorprendentes

    Ana María Stuven gana el Premio Nacional de Historia 2026
    Cultura y entretención

    Ana María Stuven gana el Premio Nacional de Historia 2026

    Carolina Melys, autora chilena: “Me interesaba narrar en primer lugar el dolor particular de las madres”

    La Primavera del Libro celebra 15 años y se traslada a la Estación Mapocho

    Ministro israelí Ben Gvir pide reconocer las Malvinas como territorio argentino ocupado y sancionar a Reino Unido
    Mundo

    Ministro israelí Ben Gvir pide reconocer las Malvinas como territorio argentino ocupado y sancionar a Reino Unido

    El 89% de los españoles culpa a Marruecos de la crisis en Ceuta y un 63% critica gestión del gobierno de Pedro Sánchez

    “México no es ni será colonia”. Sheinbaum responde a Trump por publicación de mapa

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio
    Paula

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera

    Dos casas, distintas reglas: ¿cómo afecta a los niños?