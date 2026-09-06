Fucionarios de EE.UU. se reúnen con Zelenski buscando poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania

Steve Witkoff y Jared Kushner, enviados del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegaron este domingo a Ucrania tras un día de contactos en Moscú con las autoridades de Rusia, en el que constituye su primer desplazamiento a territorio ucraniano desde el estallido de la guerra en febrero de 2022.

Los funcionarios se reunieron con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, quien destacó que su presencia en Kiev “funciona mejor que los Patriot”, en referencia a la tregua de tres días para evitar ataques sobre Kiev y también sobre Moscú coincidiendo con la visita de los enviados estadounidenses.

“Hoy han funcionado incluso mejor que los sistemas Patriot para nuestros ciudadanos de la capital. Gracias. Vengan más a menudo y nuestra gente tendrá la oportunidad de vivir un poco más”, afirmó Zelenski.

El mandatario ucraniano reiteró además su deseo de paz. “Todos estamos aquí en el mismo bando. Todos queremos que no haya guerra, que no haya sufrimiento, que no muera gente y que esta guerra termine con una paz justa, justa para todos nosotros. Y que la guerra termine de forma que jamás haya una posibilidad de que se repita la agresión rusa contra Ucrania”, dijo.

Oportunidades de negocio

Kushner explicó que su suegro y presidente, Donald Trump, quiere que terminen las muertes y que se puedan aprovechar las oportunidades de negocio.

“El presidente Trump siempre dice que cuanto más difícil, mejor. Si merece la pena hay que dar todo lo que tengas y por eso está tan decidido a que termine esta guerra y acaben las muertes, a que se reúnan las familias y que, esperemos, hacer lo que más le gusta, que es concentrarse en invertir en oportunidades de negocio para que los países se unan y que haya prosperidad y oportunidades para los ucranianos y europeos”, afirmó.

Los enviados estadounidenses han mantenido dos rondas de contactos con los representantes ucranianos y en la tercera se han incorporado representantes de Reino Unido, Francia y Alemania, dijo Zelenski durante la jornada.