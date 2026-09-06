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    Expresidente cubano Raúl Castro reaparece en medio de rumores sobre su estado de salud

    La televisión estatal de Cuba difundió imágenes de Castro, quien tiene 95 años, participando de la ceremonia el 65 aniversario de la Dirección de Seguridad Personal del Ministerio del Interior de ese país.

    Por 
    La Tercera
    Raúl Castro POOL New

    El expresidente cubano Raúl Castro reapareció públicamente en medio de los rumores sobre su estado de salud. Castro se presentó el sábado en un acto por el 65 aniversario de la Dirección de Seguridad Personal del Ministerio del Interior de Cuba.

    La televisión estatal de Cuba difundió imágenes de Castro, quien tiene 95 años, participando de la ceremonia junto al actual presidente Miguel Díaz-Canel y su nieto Raúl Rodríguez Castro.

    La aparición del exmandatario se dio luego que en la semana circularan diversos rumores sobre complicaciones en su salud.

    En la ceremonia el ministro del Interior, Lázaro Álvarez, leyó una carta de Raúl Castro, en la que destacó el trabajo de la Dirección de Seguridad Nacional y recordó a los 32 funcionarios cubanos de esa repartición que fallecieron el 3 de enero tratando de proteger al expresidente venezolano, Nicolás Maduro, cuando fue detenido por militares estadounidenses.

    Posteriormente Raúl Castro habló al cierre del acto señalando que “ha sido para mí muy emocionante este encuentro. Para expresarle todo el cariño que hacia ustedes siento como familia, como hermano. Y a pesar de que me han tenido controlado más de la mitad de la vida, darle desde lo más profundo de mi corazón las gracias”.

    Acusación de Estados Unidos

    El 20 de mayo el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente a Raúl Castro, de conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves y asesinato.

    Los cargos penales que el Departamento de Justicia presentó contra Castro y otras personas, son el resultado de un proceso judicial que lleva gestándose más de 30 años, y en el que los fiscales federales de Miami redactaron por primera vez una acusación formal en su contra en la década de 1990.

    Las acusaciones se centran en el papel de Castro como ministro de las Fuerzas Armadas y su presunta participación en la orden de derribo en 1996 de dos avionetas civiles pertenecientes al grupo cubanoamericano Hermanos al Rescate.

    Cuatro personas, tres de ellas estadounidenses, murieron en el ataque perpetrado en 1996 por dos cazas MiG cubanos en espacio aéreo internacional.

    Más sobre:Raúl CastroCuba

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