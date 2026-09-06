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    La carrera de su vida: Kimi Antonelli se impone en Monza tras remontar desde el puesto 19 y da un golpe en la F1

    El piloto de 20 años se coronó el Gran Premio de Italia, dando la sorpresa tras largar desde el fondo de la parrilla. La última victoria de un local había sido seis décadas atrás.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Kimi Antonelli se coronó en el GP de Italia. Foto: @F1 (X).

    Kimi Antonelli realizó una verdadera hazaña para dar un golpe en la Fórmula 1. El italiano se coronó de local ante el sufrimiento de Ferrari y le dio una victoria a Mercedes en el Gran Premio de Italia. El joven piloto de 20 años largó desde el puesto 18 y remontó hasta quedarse con una increíble victoria en una acontecida carrera.

    Es el primer triunfo de un italiano en Monza después de 60 años. El último fue Ludovico Scarfiotti, en 1966. También se trató de la mayor remontada en la historia del circuito.

    Antonelli consiguió su séptima victoria del año en el Templo de la Velocidad. Se coronó luego de completar las 53 vueltas del Autodromo Nazionale di Monza en un tiempo de 1:51:15.281.

    La épica de Antonelli

    Monza fue el escenario de una carrera frenética. Pierre Gasly largó desde lo más adelante después de ganar una histórica pole para Alpine. No obstante, perdería la posición rápidamente en un acontecido comienzo. Alpine poco a poco se fue desinflando.

    Al mismo tiempo, Charles Leclerc arrinconó a Lewis Hamilton y lo dejó sin opción, en un nuevo capítulo de la batalla que mantienen los Ferrari. El británico perdió cuatro posiciones y quedó octavo. No obstante, el monegasco terminaría perdiendo el control de su monoplaza y se estrelló con una de las barreras.

    Fue un fuerte accidente que destrozó parte de su auto y al piloto notoriamente afectado, sentado cabizbajo en el césped contiguo. Drama para Ferrari en su casa. También fue un golpe para los tifosi que se encontraban en las tribunas y lamentaron un complejo comienzo para la escudería del Cavallino Rampante. Aunque finalmente encontrarían a su héroe en un joven piloto de 20 años.

    Se desplegó la bandera roja y se debió relargar la carrera. La FIA necesitó 15 minutos para arreglar uno de los airfence, elemento de seguridad compuesto por una barrera neumática. La salida también contó con Max Verstappen cerrando el podio (después pasó a Gasly) y un sorprendente Franco Colapinto en el cuarto puesto. Sin embargo, el argentino terminó saliéndose del circuito. Una desconcentración lo que lo hizo caer hasta casi el fondo de la parrilla.

    La nueva largada también permitió que Hamilton se recuperara y rápidamente se ubicó como tercero, superando a Gasly. En tanto, Kimi Antonelli, que largó 19° y en la vuelta ocho ya estaba sexto. Poco después terminó rebasando al galo y después a Piastri, ubicándose tercero. Sería una jornada de ensueño.

    Mientras que el neerlandés se ubicó en la cima, sacando diferencia con neumáticos medios. La interrogante surgió sobre si iba a resistir todo lo que quedaba por delante. Antonelli también sacaría ventaja gracias a sus gomas. Además, un Virtual Safety Car resolvió su problema. Le dio otra parada gratis para volver a cambiar y terminar imponiéndose.

    Los Mercedes asaltaron los primeros lugares y mantendrían un duelo hasta el final. El italiano logró posicionarse como líder en la vuelta 18, para el festejo de los locales. Fue una intensa disputa por los primeros puestos, con diferentes cambios, aunque el cierre se terminaría definiendo entre las dos Flechas de Plata.

    Antonelli terminó superando a Russell en la vuelta 50, a solo tres del final. Esto le dio una victoria que significó un golpe para el Mundial. Verstappen cerró el podio.

    El italiano encabeza la Fórmula 1 con 267 unidades. El británico lo sigue con 201 puntos y Hamilton es tercero con 191. El Mundial de la Fórmula 1 continuará en Madrid, en el Gran Premio de España, el 13 de septiembre.

    Más sobre:Fórmula 1F1PolideportivoAutomovilismoMotorsportGran Premio de ItaliaGP de ItaliaKimi AntonelliMonza

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