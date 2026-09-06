Bullrich atribuye a una “confusión de nombres” sus dichos sobre el estrecho de Magallanes y ofrece disculpas

La senadora y exministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, salió a aclarar sus dichos sobre el Estrecho de Magallanes, luego de que sus declaraciones generaran cuestionamientos en Chile. Según explicó, se trató de una “confusión de nombres” y su intención era referirse al canal Beagle.

La exministra de Seguridad envió una comunicación al embajador de Chile en Argentina, Gonzalo Uriarte, con el objetivo de precisar sus palabras y cerrar la controversia.

“Quiero aclarar una confusión de nombres que se deslizó en una declaración radial. El canal al que quise hacer referencia es el canal de Beagle y nunca el Estrecho de Magallanes, que pertenece en su totalidad a la hermana República de Chile ”, señaló Bullrich.

La parlamentaria agregó que lamentaba “haber generado una incertidumbre” y aseguró que la relación de amistad entre ambos países es “sincera y permanente”. Asimismo, pidió al diplomático transmitir sus disculpas a las autoridades chilenas y al Presidente José Antonio Kast.

La polémica surgió luego de que Bullrich, en entrevista con Radio Mitre, respaldara el plan del Presidente argentino, Javier Milei, para reactivar y financiar la Base Naval Integrada de Ushuaia, en Tierra del Fuego, proyecto iniciado en 2022 durante el gobierno de Alberto Fernández.

“El concepto de soberanía no es quién tiene un título de propiedad, es cómo estamos puestos en los lugares que nuestro país tiene que defenderse: en la frontera norte contra la droga, en la frontera sur en lo que es la lucha por la recuperación de las Malvinas, y el control del Atlántico Sur, del Estrecho de Magallanes, de la llegada a la Antártida”, aseguró la legisladora argentina.







