SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Las primeras obras del emblemático proyecto Dominga

    Tras 13 años de disputas políticas, ambientales y judiciales, comenzaron en La Higuera las primeras obras del proyecto minero de Andes Iron. De aquí a diciembre ya estarán listos los caminos, el despeje de los rajos y las obras necesarias para iniciar la puesta en marcha definitiva. “Dominga tiene una RCA vigente y los procesos judiciales pendientes no impiden que el proyecto avance”, sostiene la compañía que, además, confirma que busca socio. Opositores anuncian judicialización.

    Fernando VegaPor 
    Fernando Vega

    Tras llegar al convencimiento de que todos los pasos estaban cumplidos para dar la orden de partir, hubo dos razones para que Andes Iron eligiera el lunes 10 de agosto pasado para anunciar el arranque oficial de su proyecto minero portuario “Dominga” en La Higuera, en una zona de alta diversidad marina en la Región de Coquimbo: se cumplía la fecha comprometida en su RCA y se celebraba el día de los mineros.

    “Nuestra confianza también se demuestra con hechos. Pese a que todavía hay actores que persisten en judicializar un proyecto que ha sido permanentemente respaldado por las distintas instancias técnicas y jurídicas, hace pocos días, el 10 de agosto, día de San Lorenzo, y conforme a los compromisos establecidos en nuestra Resolución de Calificación Ambiental (RCA), declaramos el hito de inicio de la construcción”, explicitó entusiasmado el gerente general de la compañía, Pedro Ducci, en la Cumbre Minera 2026 de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), el 28 de agosto pasado.

    Hubo aplausos y la noticia monopolizó las conversaciones posteriores porque también se supo que el cronograma de la empresa es ajustado (3 años de construcción), lo que implica la entrada rápida de un gran proyecto al sector. Dominga costará más de US$ 3 mil millones y en la misma Andes Iron confirman que la iniciativa se ha ido encareciendo, debido al alza de costos. “En la actualidad la estimación es superior a los US$ 3.000 millones y seguimos avanzando en la búsqueda de un socio estratégico que aporte no solo capital, sino también experiencia y capacidades para desarrollar un proyecto de esta escala”, respondió la compañía a Pulso. Andes Iron es controlada en un 76% por la familia Délano Méndez, del grupo Penta, fundado por Carlos Alberto Délano. La familia Garcés Silva posee otro 14% de la propiedad y el 10% restante está en manos de ejecutivos de la compañía.

    Dominga incluye una mina de hierro y cobre, instalaciones de procesamiento, ductos, una desaladora y un terminal portuario para exportar su producción en una zona ubicada cerca del Archipiélago de Humboldt, un área de alta biodiversidad marina donde existen poblaciones de pingüinos de Humboldt, cetáceos, delfines y otras especies protegidas.

    Empleos

    El proyecto contempla además utilizar agua de mar desalinizada para sus procesos y la empresa asegura que parte de esa producción hídrica será destinada a la comuna de La Higuera, municipio que ha debido enfrentar décadas de escasez, debido a la sequía.

    Cuando alcance su etapa de operación total hacia el 2033, la compañía proyecta producir al año 12 millones de toneladas de concentrado de hierro de alta ley y 150 mil toneladas de concentrado de cobre.

    “Hoy estamos desarrollando las obras habilitantes para comenzar las obras tempranas durante el primer trimestre de 2027. Lo que hicimos el 10 de agosto fue cumplir con el hito de construcción que establece la RCA vigente de Dominga. Desde ahí, la construcción va a ir avanzando de manera progresiva, junto con la ingeniería, los permisos sectoriales y la estructuración financiera del proyecto”, sostuvo la compañía.

    El proyecto tiene una duración de 24 años, con 22 años de operación y dos de cierre de faenas. Andes Iron sostiene que durante la construcción podrían generarse unos 10.000 empleos directos y 20.000 indirectos y que dará prioridad a trabajadores de la Región de Coquimbo. Durante la operación, la compañía proyecta 1.500 empleos directos y unos 4.000 indirectos.

    Permisos

    En La Higuera, una comuna de varios poblados rurales y 4.335 habitantes, según el Censo de 2024, la firma ya comenzó a ejecutar sus obras tempranas en tres frentes paralelos y los vecinos dicen que cada día se ven más camionetas y personal de la compañía, debido a que ya comenzó la apertura de caminos de acceso y hay movimientos de tierra en los sectores El Espino y Fierro, mientras en la costa de Totoralillo Norte, donde estará el terminal de embarque y la planta desalinizadora, ya están comenzando a habilitar la zona para levantar un campamento. El cronograma prevé que la desalinizadora a fines de 2028 tendría su puesta en marcha técnica y en agosto de 2029 comenzaría la explotación comercial de mineral y la operación integral de todo el complejo minero-portuario. Todas son estimaciones iniciales, en un escenario ideal, sin problemas, ni retrasos.

    La firma también inició en la zona la capacitación de los que serán sus primeros guardias de seguridad, tras un acuerdo con la Cámara de Comercio local. También activaron un programa que se llama “vale local”, que enfatiza la compra de insumos y contratación de personal de la zona.

    El proyecto en todo caso, sigue dividiendo posiciones en La Higuera. La propia alcaldesa Uberlinda Aquea (PS), quien ha manifestado públicamente su rechazo al proyecto, ha reconocido que éste “ha dividido a la comuna”. No estuvo disponible para conversar con Pulso.

    La RCA de Dominga, aprobada en 2021, establece un periodo de cinco años para el comienzo de las faenas, por normativa. Y ese fue el plazo que se cumplió en agosto.

    En todo caso, Andes Iron ya había comenzado a tramitar los permisos. En total, la firma necesita más de 150 (sectoriales prioritarios) y hasta ahora, ya ha conseguido 25, entre éstos el del Departamento de Obras Municipales (DOM) de La Higuera para la ejecución de obras preliminares en un terreno conocido como Estancia La Higuera. Según Transparencia de la Municipalidad de La Higuera, a fines de diciembre del año pasado la firma inició los trámites para pedir la habilitación y el 20 de mayo de 2025 pagó derechos municipales por $ 1.676.555.

    Judicialización

    “Dominga tiene una RCA vigente y los procesos judiciales pendientes no impiden que el proyecto avance. La controversia está radicada hoy en la Corte Suprema, donde sólo se discute la forma de cumplir el fallo favorable a Dominga del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, de diciembre 2024”, sostiene la compañía al ser consultada por Pulso respecto de las reclamaciones que aún pesan sobre el proyecto y que, según organizaciones como Oceana, Greenpeace y Alianza Humboldt, aún no están resueltas y no permitirían el inicio formal de las obras definitivas.

    Antonia Berríos, abogada de la ONG FIMA y representante de la Asociación de Mariscadores y Pescadores de Los Choros dijo a Pulso que “es poco creíble que Andes Iron sostenga seriamente que cree que Dominga está aprobado. Están bien asesorados y saben con claridad cuáles son los límites de la supuesta aprobación”. Añadió que personas que participaron de la evaluación ambiental y aportaron antecedentes sobre los impactos del proyecto y el valor ambiental del lugar donde se pretende emplazar el proyecto “están esperando que las autoridades actúen y, claro, también están evaluando tomar las acciones que correspondan”, avisó.

    Más sobre:EmpresasNegociosDomingaLT Domingo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El cobre sube y registra su tercer mayor valor en la historia

    Comisión de Educación aprueba indicación del Ejecutivo que da pie atrás a postergación de los SLEP pendientes hasta el 2040

    El petróleo trepa a su nivel más alto en seis semanas y el barril se acerca otra vez a los US$ 100

    CUT entrega misiva en La Moneda en que solicitan al gobierno detener proyecto de Sala Cuna Universal y formar mesa de trabajo

    Fundador del Grupo Sartor, Pedro Pablo Larraín, desiste de ser trasladado a Capitán Yáber y su hermano deja Santiago 1

    La Moneda defiende retorno de Natalia Duco como asesora del Segundo Piso y detalla su nuevo rol

    Lo más leído

    1.
    Fiscalía decide no perseverar en investigación en contra de Isidoro Quiroga por venta de salmonera Australis a china Joyvio

    Fiscalía decide no perseverar en investigación en contra de Isidoro Quiroga por venta de salmonera Australis a china Joyvio

    2.
    Récord de inversión en el SEIA: en casi seis meses de Kast se registran US$ 33 mil millones aprobados y triplica gobiernos previos

    Récord de inversión en el SEIA: en casi seis meses de Kast se registran US$ 33 mil millones aprobados y triplica gobiernos previos

    3.
    Reforma al mercado de capitales: diputado Alessandri adelanta que fondo para financiar hipotecarios será de US$3 mil millones

    Reforma al mercado de capitales: diputado Alessandri adelanta que fondo para financiar hipotecarios será de US$3 mil millones

    4.
    La crítica de Nicolás Grau: “Estamos con 9,5% de desempleo, no parece razonable estar reduciendo la inversión pública”

    La crítica de Nicolás Grau: “Estamos con 9,5% de desempleo, no parece razonable estar reduciendo la inversión pública”

    5.
    Latam inicia la recompra de sus acciones en bolsa

    Latam inicia la recompra de sus acciones en bolsa

    6.
    Fintech Galgo apela multa de la CMF y revela que no registra utilidades en sus ocho años de operación

    Fintech Galgo apela multa de la CMF y revela que no registra utilidades en sus ocho años de operación

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El hábito que aumenta el riesgo de cáncer de próstata hasta en un 30%, según un estudio

    El hábito que aumenta el riesgo de cáncer de próstata hasta en un 30%, según un estudio

    IFA 2026: robots que cambian de forma, pantallas expandibles y otros dispositivos sorprendentes

    IFA 2026: robots que cambian de forma, pantallas expandibles y otros dispositivos sorprendentes

    Científicos desarrollan un chicle que promete combatir el cáncer y el virus del papiloma humano (VPH)

    Científicos desarrollan un chicle que promete combatir el cáncer y el virus del papiloma humano (VPH)

    Cómo la respiración puede influir en la actividad cerebral y la toma de decisiones, según un estudio

    Cómo la respiración puede influir en la actividad cerebral y la toma de decisiones, según un estudio

    Servicios

    Aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: ¿Cuánto se recibe este año?

    Aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: ¿Cuánto se recibe este año?

    Revisa el monto del Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público, según el sueldo del trabajador

    Revisa el monto del Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público, según el sueldo del trabajador

    Activan pagos adicionales del Seguro de Cesantía: ¿Quiénes pueden recibirlos?

    Activan pagos adicionales del Seguro de Cesantía: ¿Quiénes pueden recibirlos?

    Comisión de Educación aprueba indicación del Ejecutivo que da pie atrás a postergación de los SLEP pendientes hasta el 2040
    Chile

    Comisión de Educación aprueba indicación del Ejecutivo que da pie atrás a postergación de los SLEP pendientes hasta el 2040

    CUT entrega misiva en La Moneda en que solicitan al gobierno detener proyecto de Sala Cuna Universal y formar mesa de trabajo

    La Moneda defiende retorno de Natalia Duco como asesora del Segundo Piso y detalla su nuevo rol

    El petróleo trepa a su nivel más alto en seis semanas y el barril se acerca otra vez a los US$ 100
    Negocios

    El petróleo trepa a su nivel más alto en seis semanas y el barril se acerca otra vez a los US$ 100

    Fundador del Grupo Sartor, Pedro Pablo Larraín, desiste de ser trasladado a Capitán Yáber y su hermano deja Santiago 1

    Latam inicia la recompra de sus acciones en bolsa

    Caen las temperaturas y vuelve la lluvia: revisa el pronóstico para Santiago esta semana
    Tendencias

    Caen las temperaturas y vuelve la lluvia: revisa el pronóstico para Santiago esta semana

    El hábito que aumenta el riesgo de cáncer de próstata hasta en un 30%, según un estudio

    Cómo la respiración puede influir en la actividad cerebral y la toma de decisiones, según un estudio

    Ex director ejecutivo de la Formula 1 es detenido en Portugal por llevar una escopeta en su jet privado
    El Deportivo

    Ex director ejecutivo de la Formula 1 es detenido en Portugal por llevar una escopeta en su jet privado

    En vivo: el AIK de Lucas Assadi visita al Malmo en la Liga de Suecia

    El renovado método de Pablo Lemoine para el Mundial 2027 que da frutos con un histórico título para el rugby chileno

    LEGO PlayStation: precio, fecha de lanzamiento y detalles del set de 1.911 piezas
    Tecnología

    LEGO PlayStation: precio, fecha de lanzamiento y detalles del set de 1.911 piezas

    IFA 2026: robots que cambian de forma, pantallas expandibles y otros dispositivos sorprendentes

    Motorola en IFA 2026: Razr 70 con Swarovski, Moto Watch Ultra y nuevo cargador Qi2

    De Zalo Reyes a Shakira, de Bruce Springsteen a Jorge González: los momentos más legendarios que dejó el Movistar Arena
    Cultura y entretención

    De Zalo Reyes a Shakira, de Bruce Springsteen a Jorge González: los momentos más legendarios que dejó el Movistar Arena

    Bad bunny hace historia en los Emmy: show de medio tiempo del Super Bowl LX rompió récord con siete premios

    Cecilia Roth: “Yo me sentí Moria Casán durante mucho tiempo”

    Ulrich Siegmund, el hombre tras el triunfo de AfD en Sajonia-Anhalt, apuesta a la ayuda de los populistas de izquierda de BSW
    Mundo

    Ulrich Siegmund, el hombre tras el triunfo de AfD en Sajonia-Anhalt, apuesta a la ayuda de los populistas de izquierda de BSW

    Dimite el jefe de la Policía de Perú entre críticas a su labor por el aumento de la criminalidad

    Roberto Vannacci, el exgeneral que desafía a Meloni en Italia

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio
    Paula

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera

    Dos casas, distintas reglas: ¿cómo afecta a los niños?