El empresario financiero y filántropo ambiental que está detrás del negocio turístico del año en Pucón

En sólo dos semanas, Pucón se revolucionó con lo que sus habitantes pueden llamar el negocio del año. Toda una operación conjunta que empezó con la postulación única a la licencia de operación del casino y acabó con la venta del Gran Hotel de la ciudad, ambos aún gestionados bajo la marca Enjoy.

Y quien está apoyando estas operaciones es un conocido empresario financiero: el dueño del grupo Euroamérica, Nicholas Davis Lecaros.

Davis, junto a otros inversionistas, “apoyó la oferta” que realizó un grupo de exejecutivos de Enjoy para quedarse con el hotel, así como lo había hecho hace unas semanas para la compra de los terrenos y el edificio donde opera el casino. Además, el grupo de inversores liderados por Davis respaldó la presentación de la propuesta que realizó el exgerente de Enjoy, Andrés Raggio, para la licitación del permiso de la casa de apuestas del balneario.

Sin embargo, fuentes cercanas a Davis aclararon que su interés no está en participar ni de la administración ni de la operación del casino, sino que lo mueve el negocio inmobiliario que está detrás.

El foco de Davis no es el casino, pues además no tuvo una buena experiencia en el negocio de estos establecimientos de juego. Siendo presidente de Euroamerica, este grupo financiero pasó de acreedor a ser el principal accionista de Enjoy tras su primer proceso de reorganización judicial en 2021, el que finalmente desembocó en un segundo proceso en 2024, el que ha obligado a la histórica empresa de casinos a desprenderse de casi todos sus activos debido a su enorme carga de pérdidas acumuladas.

El interés ambiental de Davis

Junto a su labor empresarial, Davis también se ha dedicado al trabajo de conservación de ecosistemas y la inversión de impacto ambiental a través de una empresa holding llamada 180 Grados, bajo la cual ha desarrollado negocios como el hotel boutique Alaia en Pichilemu, una fundación para conservar Punta de Lobos, el medio de comunicación Ladera Sur y una cadena de tiendas de productos orgánicos y saludables llamada Aldea Nativa en el sector oriente de Santiago.

Y bajo este paraguas opera también los campos El Coihue y Trailenco, situados en la zona de Pucón, donde se dedica a la agricultura regenerativa para la producción ganadera, lechera y apícola.

Su ligazón con la comuna lacustre, eso sí, proviene de familia, pues desde los años ‘70 que pasa sus vacaciones en el campo que su padre, Benjamín Davis -fundador de Euroamérica- adquirió en el camino al Lago Caburgua.

La operación

El viernes 28 de agosto Enjoy informó que había vendido el emblemático Gran Hotel Pucón, complejo ubicado frente a la única playa pública de la ciudad y que mira al mismo tiempo hacia la plaza central, donde en una calle lateral se encuentra el casino de juegos.

La operación fue avaluada en 372.342 UF, equivalente a $15.216 millones y adjudicada a una sociedad llamada Inversiones Gran Pucón SpA.

La constitución legal de esta firma fue realizada el 16 de abril de 2026 por Andrés Raggio Guerrero, un exejecutivo de Enjoy que también había realizado la única oferta en el proceso de licitación para operar el casino de Pucón, pero a través de la sociedad Casino Volcán Pucón S.A., el 11 de agosto.

Raggio fue gerente de Tesorería de Enjoy entre 2020 y 2025, luego de haber tenido el mismo puesto en Euroamerica entre 2014 y 2020, donde conoció a Davis, y durante un año, hasta el mes pasado, fue gerente de finanzas de Clínica Las Condes, controlada por el mismo grupo financiero.

En el documento de constitución de Inversiones Gran Pucón aparece junto a Raggio como apoderado Pier-Paolo Zaccarelli Fasce. Zaccarelli fue gerente de operaciones de Enjoy entre 1985 y 2013, como brazo derecho de la familia Martínez, que controló el casino de Viña del Mar primero y luego Enjoy por casi tres décadas.

La constitución de la sociedad otorga también poderes de representación a la abogada Daniela Bawlitza Vásquez, exgerente legal de Enjoy hasta 2024, y se encarga a Natalia Herrera Acosta como representante de la sociedad ante el Servicio de Impuestos Internos. Herrera es, al mismo tiempo, la jefa tributaria de Euroamerica Seguros de Vida.

Las fuentes consultadas confirmaron la relación del empresario como persona natural con estas operaciones, pero insistieron en que se trata de un respaldo económico indirecto y en que no participará del casino, pese a que apoya financieramente la oferta de Raggio, porque sabe de la importancia turística, del empleo y los ingresos que significan para la ciudad. “Pucón sería una ciudad distinta sin un casino”, dijo un allegado.

Aún está en evaluación, sin embargo, la manera y el momento en que Davis y sus socios ingresen directamente a los proyectos del hotel y del negocio inmobiliario, aunque lo más lógico sería a través de su holding 180 Grados. El gerente general de esta firma, Andrés Margozzini, será el encargado de definir cuándo y cómo incorporarse.

Hasta ahora, eso sí, quienes llevarían adelante la idea serían Raggio con la asesoría de Zaccarelli y acompañado por quien fuera gerente regional de Enjoy y gerente general de Enjoy Pucón, Gonzalo Grob.

Al consultar por las razones que atrajeron a estos inversionistas a apostar por esta idea, fuentes allegadas comentaron que pesó el hecho de que en Pucón se han perdido empleos en la industria hotelera y ha disminuido el interés turístico en los últimos años, por lo que pretenden revitalizar esta actividad mediante sus activos más emblemáticos.

Contratan a diseñador top

Con la idea de llevar adelante los planes cuanto antes, ya se piensa en una remodelación del hotel.

Para ello se contrató a la oficina Enrique Concha & Co, el decorador premiado internacionalmente por el interiorismo del hotel Singular en la Patagonia, y que cuenta con un amplio portafolio de proyectos en residencias particulares, hoteles y oficinas corporativas.

El inmueble, que data de 1935, había sido comprado por Enjoy en 2008. En 2022 se reinauguró como Gran Hotel Pucón luego de un proceso de renovación. El hotel de categoría cinco estrellas está ubicado frente al Lago Villarrica y cuenta con una superficie construida de 12.500 metros cuadrados y 153 habitaciones. Además, ofrece spa, gimnasio, restaurantes, bar, piscinas interiores y exteriores, y salones de eventos.

El terreno donde está el casino, a metros del hotel, fue adquirido recientemente por la sociedad de Raggio que participó en la licitación.