El boom del botox: su demanda sube 55%, y gasto en belleza y bienestar en Chile crece 48% en dos años

Un análisis realizado por la plataforma AgendaPro, evidenció un aumento en el gasto de las personas en Chile en rubros de belleza y bienestar. Las cifras muestran que durante 2025 esta industria movió más de US$363 millones, lo que equivale a un crecimiento de 48% en dos años.

“Lo relevante es que el crecimiento es estructural, no de precios. El gasto promedio por persona subió apenas 6,2%, mientras que la cantidad de personas que reservan creció 39,5% —unas 683.000 personas nuevas. Es decir, el mercado crece porque hay más gente reservando este tipo de servicios de forma digital, no porque cada persona gaste mucho más. Esto refleja una mayor masificación y normalización del cuidado personal y del bienestar en Chile”, explica Rodrigo Bitrán, head of growth de AgendaPro.

La plataforma registró 2,4 millones de personas que reservaron citas en la industria de la belleza y bienestar, lo que incluye desde servicios de estética y bienestar, como manicura y masajes, hasta tratamientos de botox y rellenos. Esto es un incremento de casi 40% versus 2023. El gasto promedio sumó US$151 anuales, con 3,7 visitas como promedio anual, una frecuencia que se mantuvo estable en relación a 2023.

Otro aspecto que mostró el análisis, es que el comportamiento generacional, el cual fue medido con una base de 249.000 personas, cerca del 10% del total, correspondiente a los perfiles que tienen registrada su edad en la paltaforma. La mayor frecuencia se observa en el grupo etario entre los 45 y los 59 años, donde 43 mil personas tienen un promedio de 5,6 visitas anuales. Los millennials (entre 29 y 44 años), son calificados como el grupo más fiel, con 117 personas que promedian unas 5,1 visitas al año. Los baby boomers (de más de 60 años) han adoptado los tratamientos estéticos recientemente, y apenas 12 mil personas en este tramo etario agenda anualmente, con 4,9 visitas al año.

El día en el que más se agendan reservas son los viernes. “El viernes concentra la mayor cantidad de reservas de la semana, y la hora peak es alrededor de las 15:00 horas. Un dato contraintuitivo es que el sábado no lidera: el 88% de las reservas ocurre de lunes a viernes. Lo interpretamos como que las personas prefieren llegar arregladas al fin de semana -agendan el viernes de cara a los planes sociales- y que el cuidado personal se integró a la rutina de la semana, más que reservarse solo para el tiempo libre del fin de semana”, indica Bitrán.

80 mil personas usaron botox

En el crecimiento de la industria, se observa que los tipos de servicios que más aumentan son, por ejemplo, la estética médica. La demanda por botox, comprendido como reservas de citas para procedimientos, se incrementó 55,3% al cierre del 2025, versus 2023.

De esta forma, durante el año pasado 79.641 personas se aplicaron botox, con un promedio de 1,7 veces al año.

“No parece ser un peak, sino una tendencia que sigue al alza. En lo que va de 2026 (enero a agosto) ya se registran cerca de 100.000 reservas y 62.000 personas, con un ritmo mensual que sigue subiendo (de 11.600 reservas en enero a 13.300 en agosto). Proyectando ese ritmo al cierre de año, 2026 debería terminar en torno a las 150.000 reservas de botox -otro récord, del orden de un 13% a 19% por sobre 2025- y con las personas únicas también encaminadas a superar a las de 2025″, proyecta Bitrán.

“Solo en botox, el monto de reservas en negocios chilenos de la plataforma pasó de unos $5.874 millones de pesos en 2023, a $9.482 millones en 2025, un alza de 61% en dos años (del orden de US$13 millones en 2025 a tipo de cambio referencial). El ticket promedio por reserva ronda los $72.000″, precisa el ejecutivo.

“En pocos años cambió mucho lo que las personas buscan cuando entran a un negocio de belleza. Ya no estamos hablando solamente de corte de pelo, uñas o depilación. Hoy conviven esos servicios con tratamientos faciales, botox, rellenos y nuevas alternativas de estética. Lo interesante es la velocidad con que está ocurriendo ese cambio. Cuando una categoría como el botox aumenta más de 55% en solo dos años, deja de ser una tendencia puntual y empieza a mostrar una transformación en el consumo”, afirma Sabrina Orellana, head of beauty de AgendaPro.

Aunque se ve un aumento significativo en la estética médica, los servicios más demandados son manicure (850 mil reservas), kinesiología (420 mil) y peluquería (420 mil reservas). Le siguen barbería, depilación láser y masajes, todos con más de 85 mil reservas.

AgrendaPro también realza el avance de las barberías, con un crecimiento de 57% en las reservas, entre 2023 y 2025.

“Además, la participación masculina en el total de reservas subió de 12,2% a 14,8% (+2,6 puntos porcentuales en dos años). Lo leemos como un cambio cultural: el hombre chileno se está incorporando de forma sostenida al mundo del cuidado personal y del salón, un espacio históricamente asociado al público femenino”, señala Bitrán.