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    Vozinha, marca registrada: el arquero mundialista de Colo Colo inscribe nombre en Inapi

    El mismo guardameta del club albo fue el que inscribió su marca y se suma a otras solicitudes ingresadas por terceros.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Foto: Diego Martin/Photosport DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Josimar José Évora Dias, mejor conocido como Vozinha, ingresó diversas solicitudes al Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi) para registrar su nombre como marca en diversas categorías de servicios y productos.

    Según dio cuenta la publicación del Diario Oficial de este viernes, el arquero de Colo Colo y figura junto a su selección de Cabo Verde en el mundial de fútbol pasado inscribió la marca “VOZINHA” para el sector alimentos relacionados al consumo para un mejor desempeño deportivo.

    “Vitaminas, minerales y antioxidantes en cuanto suplementos nutricionales y dietéticos; suplementos de proteínas para personas; mezclas de bebidas dietéticas para aumentar el rendimiento deportivo para uso nutricional; barras energéticas utilizadas como complementos alimenticios; bebidas nutricionales en cuanto complementos alimenticios; complementos dietéticos y nutricionales, de la clase 5″, dice el documento que certifica la solicitud de registro de marca.

    Fuente: Elaboración propia.

    Otro registro de marca tiene relación con artículos para hacer deportes. Balones, bolsos, canilleras, espinilleras, guantes de portero; juegos y juguetes; videojuegos recreativos; peluches de la clase 28.

    La tercera área tiene relación con el registro de la marca para prendas de vestir, “calzado y artículos de sombrerería; bandas para la cabeza [prendas de vestir]; batas y batas de baño; botas de fútbol y sus tacos; calcetines; camisetas de deporte; camisetas de equipos de fútbol; gorros (sombrerería); guantes [prendas de vestir]; jerséis deportivos y pantalones para el deporte; pantalones; pijamas; poleras; polerones; prendas de vestir impermeables; ropa interior; sandalias y zapatos de playa; trajes de baño (bañadores); zapatos y botas de deporte; zapatillas deportivas, de la clase 25″.

    Finalmente, la última solicitud es para el registro de marca para el uso en áreas de administración y gestión de negocios; desarrollo de estrategias y conceptos de marketing; promoción de productos por influenciadores; promoción en línea de redes informáticas y sitios web; información y asesoramiento a los consumidores sobre la selección de productos y artículos a la venta; organización y realización de eventos de marketing promocional para terceros; producción de material publicitario y comerciales; servicios de compra y venta al por mayor y al detalle de productos de las clases 1 a la 34, de la clase 35.

    Vozinha no fue el primero

    Todas las solicitudes se hicieron por parte del arquero suplente de Colo Colo, quien solo ha jugado un solo partido por Copa Chile desde su llegada al país, a finales de agosto pasado ante el Inapi, pero no son las únicas relacionadas con la inscripción de la marca Vozinha.

    Según informó Pulso, antes de la llegada del arquero a Chile y en medio de las dudas sobre si el fichaje se concretaría, el empresario chileno Tomas Betteley Barros solicitó ante el Inapi inscribir a su nombre la marca “Vozinha” para alimentos, suplementos y preparaciones nutricionales no médicas.

    A Betteley, según da cuenta Inapi en sus registros, se suma la solicitud de registro de la marca Vozinha por parte de Richard Herrera Jara y Rainbow Group de Gabriel Alberto Pereira Zapata para la categoría 25, que está relacionada con prendas de vestir.

    En su portal, Inapi informa que todas las solicitudes de inscripción están en tramitación.

    Más sobre:EmpresasMarcasVozinhaColo Colo

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