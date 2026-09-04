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    Fernando Ortiz explica la titularidad de Vozinha ante Huachipato: “No es que Gabriel Maureira haya perdido el puesto”

    El técnico albo confirmó la inclusión del caboverdiano como titular y no escondió su inquietud por el estado del campo de juego del estadio Ester Roa Rebolledo, donde los acereros recibirán al líder del torneo. Fustigó a Quilín por la programación.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Fernando Ortiz confirma la inclusión de Vozinha como titular en la visita de Colo Colo a Huachipato, pero se apresura en aclarar las razones. El técnico albo destierra de inmediato la posibilidad de que la modificación obedezca a los problemas que ha mostrado Gabriel Maureira en los últimos partidos, en los que ha alternado buenas tapadas con infortunios y errores propios de la evolución que experimenta.

    “Sí, Josimar va a atajar. Ya lo decidí. No es que Gabriel haya perdido un puesto o no estén a la par de la competencia; quiero verlo a Josimar.Se lo comenté a los dos y él va a iniciar el día domingo”, explicó en relación a la determinación. El africano, quien deslumbró en el Mundial, lo que significó el interés de los albos, había debutado en el duelo ante Unión Española, por la Copa Chile.

    La justificación

    El técnico albo necesita que el caboverdiano adquiera ritmo de competencia. Maureira se ausentará de los albos entre el 12 y el 26 de este mes, para disputar los Juegos Odesur. En ese contexto, el entrenador necesita que el flamante refuerzo se acerque al nivel que exhibió en la cita planetaria.

    De cualquier forma, Ortiz respaldó al juvenil, quien asumió la responsabilidad de custodiar el pórtico albo cuando se produjo la lesión de Fernando de Paul. Tuto ya está recuperado y a disposición del cuerpo técnico. “No tengo un fundamento como para decir ‘Gabriel hizo esto o dejó de hacer esto’. Solamente creo que es el momento indicado donde la competencia de los dos es muy buena y quiero verlo a Josimar. Gabriel lo ha hecho de buena manera, no estoy disconforme ni nada por el estilo”, insistió.

    Gabriel Maureira, en un partido de Colo Colo (Foto: Photosport) ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    La inquietud

    El Tano no esconde su preocupación. El domingo, Colo Colo visitará a Huachipato en el estadio Ester Roa Rebolledo, de Concepción, un campo de juego que ha sufrido las consecuencias de las lluvias que han afectado al sur del país y que, para colmo, acusa las que provoca el intenso desgaste al que es sometido. De hecho, Huachipato recurrió a ese recinto porque el recinto que posee en Talcahuano albergará un duelo de rugby.

    El entrenador del líder del fútbol chileno está inquieto por las consecuencias que el mal estado de la cancha puede producir en los futbolistas. “Con respecto al campo de juego podemos hablar millones de cosas, no solamente de lesiones, sino en el juego en sí. No nos olvidemos que esa cancha tiene tres equipos jugando todas las semanas. Eso tendría que intervenir la gente adecuada y responsable sobre eso“, sostiene.

    “Ya lo vimos en el partido anterior que no se podía ni jugar, y va a estar igual, no va a cambiar en nada. Lesiones, juego, partido aburrido, hay muchas condiciones que el campo de juego no te permite hacer. Pero nosotros nos manifestamos y es como si tuvieran los oídos tapados los que tienen que tomar decisiones. Entonces, ‘siga siga’, como se dice en el fútbol, adaptarse y tratar de hacer el mejor partido que podamos dentro de las condiciones malísimas del campo de juego“, dispara, en abierta alusión a la ANFP.

    El DT no le teme a las consecuencias de sus palabras. “Cualquier situación que digamos o acto que hagamos va a repercutir mucho, entonces que no nos saque del foco de lo que es el rival“, puntualiza.

    Más sobre:Colo ColoFernando OrtizEstadio Ester Roa RebolledoHuachipatoFútbolFútbol NacionalLiga de Primera

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