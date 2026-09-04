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    En la OEA y en el BID: el inicio de la presentación internacional del libro del expresidente Sebastián Piñera

    Las principales autoridades de las organizaciones dedicaron emotivas palabras para el exmandatario. En las actividades, estuvieron presentes la exprimera Dama, Cecilia Morel y sus hijas Magdalena y Cecilia Piñera

    Jorge ArellanoPor 
    Jorge Arellano
    Presentación del libro del expresidente Sebastián Piñera en La OEA

    Un ciclo internacional de presentaciones del libro “Sebastián Piñera Echenique en 50 voces globales” se inició esta semana. La ciudad elegida para partir fue Washington D.C., donde se realizaron dos actividades: ayer, en la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y hoy, en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

    En ambas actividades participaron las principales autoridades de los organismos: el secretario general de la OEA, Albert Ramdin y el presidente del BID, Ilan Golfjan, entre otras figuras de relevancia mundial. Además, estuvieron presentes la exprimera Dama, Cecilia Morel y sus hijas Magdalena y Cecilia Piñera

    “Fue un privilegio participar en la presentación, celebrada en el Salón de las Américas de la sede de la OEA, de un libro que reúne 50 voces de todo el mundo que reflexionan sobre la vida y el legado del expresidente chileno Sebastián Piñera, un líder cuya influencia se extendió por todo nuestro hemisferio y más allá”, sostuvo Ramdin, tras la actividad.

    Además, el secretario general de la OEA destacó el retrato del expresidente Piñera que fue instalado en la OEA el año 2024, como un homenaje a su legado y liderazgo, bajo el mando el exsecretario general, Luis Almagro.

    Presentación del libro del expresidente Sebastián Piñera en La OEA

    A su vez, Golfjan además de destacar la gestión de Piñera como Presidente de la República recalcó el amor del exmandatario hacia su familia.

    El libro -que reúne el testimonio de 50 figuras internacionales como Barack Obama, Pepe Mujica, Emmanuel Macron, Kristine Tompkins, entre otros- fue lanzado en Chile en agosto de 2026 y nació de la idea y gestión de Magdalena Piñera Morel, vicepresidenta ejecutiva de la Fundación Presidente Sebastián Piñera.

    Las actividades en Washington DC son las primeras de una gira que continuará en Paris (9 noviembre en la OCDE ); Madrid (12 de noviembre); Miami (15 de diciembre en la Universidad de Florida). Además, ya se prepara su lanzamiento en Boston (Harvard University), New York (Instituto Miguel de Cervantes), Ecuador, Brasil y Argentina.

    En la presentación de la OEA, además de Ramdin, intervino José Miguel Vivanco, abogado y experto internacional en derechos humanos.

    Estuvieron presentes Andrés Ergas-Heymann, embajador de Chile en Estados Unidos y José Miguel Castro, representante permanente de Chile ante la OEA. Además de representantes ante la OEA de Colombia, Ecuador, Paraguay, Argentina, Uruguay, entre otros. Otros de los invitados especiales fueron Claudio Grossman; Jamil Mahuad; los exministros de Hacienda Rodrigo Valdés y Rodrigo Cerda; el exministro de Energía Ricardo Raineri; Gloria Garafulic (Presidenta de la Gabriela Mistral Foundation); Nicolás Bär (exsubsecretario de Cultura); Larry Kotlikoff (amigo de SP); Sonia Cavallo, exembajadora de Argentina ante la OEA e hija de Domingo Cavallo exministro de Economía y excanciller de Argentina.

    En la actividad en el BID, además de su presidente, intervinieron el exministro de Hacienda, Rodrigo Cerda; el expresidente de Ecuador, Jamil Mahuad; y el gerente general Conosur BID, Morgan Doyle.

    Asimismo, estuvieron presentes María Isabel Larenas, directora ejecutiva BID Chile; Roberto Izurieta, director ejecutivo BID Ecuador; Otros de los invitados especiales como Marcelo Selowsky, economista jefe del Banco Mundial para Europa y Asia. A ellos se sumaron el directorio del BID y la plana ejecutiva.

    Más sobre:Sebastián PiñeraMagdalena Piñera“Sebastián Piñera Echenique en 50 voces globales"Cecilia MorelEABID

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